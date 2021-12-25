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Arabada Dans

Arabada Dans

20 Parça | 01:15:01

Arabadayken yerinde duramayacağın eğlenceli şarkıları senin için derledik. İşte dinlerken arabada seni dans ettirecek şarkılardan oluşan çalma listesi
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yatcaz Kalkcaz Ordayım

Gülşen 03:56
02

Sallayalım Dünyayı

Yonca Evcimik 04:14
03

Janti

Murat Boz 03:25
04

Kuzu Kuzu

Tarkan 03:53
05

Where Have You Been

Rihanna 04:28
06

Aşk Kaç Beden Giyer

Hadise 03:20
07

Yalla

Inna 02:51
08

Smooth Criminal

Michael Jackson 03:59
09

Tic Toc California

Katy Perry 02:59
10

Çalkala

Demet Akalın 03:16

...

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