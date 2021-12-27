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Dönüş Yok
Dönüş Yok
22 Parça | 01:37:20
Kendini bir kafese hapsolmuş gibi hissettiğinde dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. İşte kötü bir moddayken dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
İşte Geldik Gidiyoruz
Cem Karaca
06:07
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02
İtirazım Var
Müslüm Gürses
04:59
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03
Kara Sevda
Barış Manço
04:24
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04
Sen Aldırma
İbrahim Erkal
04:47
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05
Sil Baştan
Şebnem Ferah
05:08
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06
Nankör Kedi
İbrahim Tatlıses
03:49
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07
Kalbim Yaralı
Murat Göğebakan
03:06
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08
Durdurun Dünyayı
Ferdi Tayfur
04:01
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09
Olmadı Yar
Duman
06:26
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10
Paramparça
Teoman
03:52
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