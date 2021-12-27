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Dönüş Yok

Dönüş Yok

22 Parça | 01:37:20

Kendini bir kafese hapsolmuş gibi hissettiğinde dinleyebileceğin şarkıları senin için derledik. İşte kötü bir moddayken dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

İşte Geldik Gidiyoruz

Cem Karaca 06:07
02

İtirazım Var

Müslüm Gürses 04:59
03

Kara Sevda

Barış Manço 04:24
04

Sen Aldırma

İbrahim Erkal 04:47
05

Sil Baştan

Şebnem Ferah 05:08
06

Nankör Kedi

İbrahim Tatlıses 03:49
07

Kalbim Yaralı

Murat Göğebakan 03:06
08

Durdurun Dünyayı

Ferdi Tayfur 04:01
09

Olmadı Yar

Duman 06:26
10

Paramparça

Teoman 03:52

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