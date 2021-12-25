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Eve Dönüş Yolu

Eve Dönüş Yolu

20 Parça | 01:16:33

Uzun bir seyahatin ardından eve dönerken dinleyebileceğin müzikleri senin için derledik. İşte eve dönüş yolunda dinleyebileceğin tatlı tonlardaki şarkıların çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Rolling İn The Deep

Adele 03:50
02

Zor Kadın

Sertab Erener 03:48
03

Hep Yaşın 19

MFÖ 04:13
04

Her Yerde Sen

Zeynep Bastık 03:42
05

Born To Die

Lana Del Rey 04:46
06

Sözlerimi Geri Alamam

Bulutsuzluk Özlemi 03:31
07

Her Şey Bitmedi Bitemez

Gökçe 04:00
08

Sil Baştan

Şebnem Ferah 05:08
09

Senden Uzakta

Nil İpek 03:02
10

Bibia Be Ye Ye

Ed Sheeran 02:47

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