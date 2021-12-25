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Eve Dönüş Yolu
Eve Dönüş Yolu
20 Parça | 01:16:33
Uzun bir seyahatin ardından eve dönerken dinleyebileceğin müzikleri senin için derledik. İşte eve dönüş yolunda dinleyebileceğin tatlı tonlardaki şarkıların çalma listesi...
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01
Rolling İn The Deep
Adele
03:50
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02
Zor Kadın
Sertab Erener
03:48
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03
Hep Yaşın 19
MFÖ
04:13
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04
Her Yerde Sen
Zeynep Bastık
03:42
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05
Born To Die
Lana Del Rey
04:46
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06
Sözlerimi Geri Alamam
Bulutsuzluk Özlemi
03:31
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07
Her Şey Bitmedi Bitemez
Gökçe
04:00
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08
Sil Baştan
Şebnem Ferah
05:08
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09
Senden Uzakta
Nil İpek
03:02
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10
Bibia Be Ye Ye
Ed Sheeran
02:47
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