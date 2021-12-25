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Uzun Bir Yol
Uzun Bir Yol
30 Parça | 01:55:58
Uzun bir yola çıktığında dinleyebileceğin hareketli ve slow şarkıları senin için derledik. İşte uzun yolculuklarında dinleyebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
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01
Yatcaz Kalkcaz Ordayım
Gülşen
03:56
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02
Tuttu Fırlattı
Gökçe
03:34
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03
Deli Divane
Buray
03:55
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04
Nalan
Emircan İğrek
03:29
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05
Bir Derdim Var
Mor Ve Ötesi
03:24
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06
Budur
Atiye
04:06
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07
Papatya
Teoman
04:15
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08
Yolun Sonu
Merve Özbey
04:00
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09
Kafamda Kentsel Dönüşümler
İkiye On Kala
03:01
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10
Havaalanı
Hande Yener
03:44
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