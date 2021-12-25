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Uzun Bir Yol

Uzun Bir Yol

30 Parça | 01:55:58

Uzun bir yola çıktığında dinleyebileceğin hareketli ve slow şarkıları senin için derledik. İşte uzun yolculuklarında dinleyebileceğin şarkılardan oluşan çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yatcaz Kalkcaz Ordayım

Gülşen 03:56
02

Tuttu Fırlattı

Gökçe 03:34
03

Deli Divane

Buray 03:55
04

Nalan

Emircan İğrek 03:29
05

Bir Derdim Var

Mor Ve Ötesi 03:24
06

Budur

Atiye 04:06
07

Papatya

Teoman 04:15
08

Yolun Sonu

Merve Özbey 04:00
09

Kafamda Kentsel Dönüşümler

İkiye On Kala 03:01
10

Havaalanı

Hande Yener 03:44

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