Kaçamak Şarkı Sözleri
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Yakarım, yıkarım, ama gider alırım (Oo-oo-oohh)
Benim benim banane o benim (Oo-oo-oohh)
Farkettiğim gün değiştim (Oo-oo-oohh)
Sabırdan uzak yerlerdeyim (Oo-oo-oohh)
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Sen ve ben bu gece (kaçabiliriz burdan)
Sen ve ben bu gece (gidebiliriz burdan)
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Naz etme be kadın, gel işte yanıma
(Bir kaçamak yapsak fena mı olur ah)
Naz etme be kadın, gel işte yanıma
(Bir kaçamak yapsak fena mı olur ah)
***
Elbet elinden gider o güzellik (Oo-oo-oohh)
Sanma ki, sonsuzdur bu zariflik (Oo-oo-oohh)
Böyle gamsızca kırma beni (Oo-oo-oohh)
Hiç olmazsa, iki laf edelim (Oo-oo-oohh)
***
Sen ve ben bu gece (kaçabiliriz burdan)
Sen ve ben bu gece (gidebiliriz burdan)
***
Naz etme be kadın, gel işte yanıma
(Bir kaçamak yapsak fena mı olur ah)
Naz etme be kadın, gel işte yanıma
(Bir kaçamak yapsak fena mı olur ah)
Bir kaçamak yapsak fena mı olur ah
(Naz etme be kadın, gel işte yanıma)
Bir kaçamak yapsak fena mı olur ah
Bir kaçamak yapsak fena mı olur ah
(Naz etme be kadın, gel işte yanıma)
Bir kaçamak yapsak fena mı olur ah
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