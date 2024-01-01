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7/24 Dinle Nostalji Gazeller

Nostalji Gazeller Şarkı Sözleri

Nadir Duyguluses Nostalji Gazeller şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nadir Duyguluses Nostalji Gazeller şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nostalji Gazeller sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nadir Duyguluses

Nadir Duyguluses

Nostalji Gazeller

  • Ey Siyah Gözlü Kadın

  • Çamlıca Mehtabı

  • Ağlayan Yavrumun

  • Çamlıca Mehtabı

  • Meyhane Son Durağım

  • Müptelayı Dert

  • Bağrımdaki Taşlar

  • Bu Nasıl Dert

  • Çileli Başım

  • Gel Gör ki

  • Ağla Gözlerim

  • Belki Bir Gün

  • Bana Bir Pir Dediki

  • Kara Gözlerin

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