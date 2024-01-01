Son Mevsim ft Birol Namoğlu Şarkı Sözleri
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Nafiz Dölek
Son Mevsim ft Birol Namoğlu
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Böyle bir son görmedim
Kimselerden işitmedim
Dün Sarılmadan uyuyamazken
Ne hale geldik
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Seninleydi hep gülüşlerim
Sensizlikte neyleyim
Baharın içinde
Kışa ne zaman geldik
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Zaman, zaman aklıma gelir inan
Geriye dönmek mümkün olsa
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Son mevsim yüzünden geçmiyor zaman
Zaman ki biçare olan
Korkuyor o son sözünden
Sağır kalbim dayanmaz
Duysa Anlamaz
Uçurumla baş başa
Bitti derken yarı yolda umudum var hala
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