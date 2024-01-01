Nalan Altınörs

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük Şarkılarda hayat şarkılarda ölüm olursa olsun... Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Öyle dudak büküp hor gözle bakma Bırak küçük dağlar yerinde dursun Çoktan unuturdum ben seni, çoktan Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Güzelsen güzelsin, yok mu benzerin Goncadır ilk hali bütün güllerin Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Bir gülüşün var ki, kaş çatar gibi En sıcak sözlerin azarlar gibi Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Sonunda tuz bastım gönül yarama Nice dağlar koydun, nice, arama Seni terkedip de gitmek var ama Ah bu şarkıların gözü kör ols **

Bırak Şu Gurbeti Gurbetin kahrını sen çekemezsin Düşer bir kötüye çürür gidersin Ellerin koynunda nasıl yatarsın? Bırak şu gurbeti garip sevdiğim *** Ellerin koynunda nasıl yatarsın? Bırak şu gurbeti garip sevdiğim *** Ananın babanın eli yüzünde Ümit verenlerin durmaz sözünde Sakız oldun elalemin ağzında Bırak şu gurbeti canım sevdiğim *** Sakız oldun elalemin ağzında aman aman Bırak şu gurbeti canım sevdiğim *** Bir yuva kuralım var ile yoktan Affettim inan ki ben seni çoktan Sen de kurtar beni böyle yanmaktan Bırak şu gurbeti canım sevdiğim *** Gel de kurtar beni böyle yanmaktan Bırak şu gurbeti canım sevdiğim Bırak şu gurbeti canım sevdiğim Bırak şu gurbeti dö gel canım sevdiğim

Gönül Oyunu Bir yüzüme baktın bir boyun büktün Sevginin zehrini gönlüme attın kalbime taktın Madem ki sonunda ayrılık vardı Neden beni buldu beni ağlattı beni sızlattı *** Karardı benim dünyam feryadımı duysana Kayboldum bir meçhule ellerimden tutsana Karardı benim dünyam feryadımı duysana Kayboldum bir meçhule ellerimden tutsana Seninki sevgi değil seninki aşk değil Seninki gönül oyunu şu halime baksana Seninki sevgi değil seninki aşk değil Seninki gönül oyunu şu halime baksana *** Sen de çek sen de çek sen de çek İstemem istemem ben süründüm İstemem ben süründüm Garip anam garip anam dertli anam garip anam Sen de sürün çile çek Bülbül oldum bir goncaya bağlandım Of of gonca açtı gonca açtı Hayatımda bir zehirli çiçek Gonca açtı Hayatımda bir zehirli çiçek *** Karardı benim dünyam feryadımı duysana Kayboldum bir meçhule ellerimden tutsana Karardı benim dünyam feryadımı duysana Kayboldum bir meçhule ellerimden tutsana Seninki sevgi değil seninki aşk değil Seninki gönül oyunu şu halime baksana Seninki sevgi değil seninki aşk değil Seninki gönül oyunu şu halime baksana

Hapishane Hapishane etrafında aney, aney dikenli teller Birbirine kenetlenmiş yavrum amman, gülüm amman bağlı bilekler Sağımda solumda hasret çekenler Tez gel anam tez gel görüş gününde Tahammüle hal kalmadı garip gönlümde *** Tez gel anam tez gel görüş gününde Tahammüle hal kalmadı garip gönlümde *** İki kelimeyle anla derdimi Feryat etsem duyuramam sesimi Çok konuşsam dinletemem sözümü Ölmeden göreydim yavrum yüzünü Tez gel anam tez gel, gel, gel görüş gününde Beklemeye hal kalmadı garip gönlümde *** Tez gel anam tez gel görüş gününde Tahammüle hal kalmadı garip gönlümde Tez gel anam tez gel görüş gününde Tahammüle hal kalmadı garip gönlümde (bahtı karalı) *** Tez gel anam tez gel görüş gününde Tahammüle hal kalmadı garip gönlümde Tez gel anam tez gel görüş gününde Tahammüle hal kalmadı garip gönlümde

Sanma Sana Dönerim Düştüm yine çağresiz Gurbetin yollarına Ne O resmini isterim Ne selam gönder bana *** Düştüm yine çağresiz Gurbetin yollarına Ne O resmini isterim Ne selam gönder bana *** Alıştım yokluğuna Hasret nedir bilirim Eğer yolum düşerse Sanma Sana Gelirim *** Alıştım yalnızlığa Hasretliği bilirim Eğer yolum düşerse Sanma Sana Gelirim *** Geçti artık sevgilim Bir daha dönmem geri Güldürmedin gözlerimi Sevdiğim günden beri *** Geçti artık bir tanem Bir daha dönmem geri Güldürmedin gözlerimi Gördüğüm günden beri *** Alıştım yokluğuna Hasret nedir bilirim Eğer yolum düşerse Sanma Sana Gelirim *** Alıştım yalnızlığa Hasret nedir bilirim Eğer yolum düşerse Sanma Sana Gelirim