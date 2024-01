Nalan Altınörs

Bir yüzüme baktın bir boyun büktün Sevginin zehrini gönlüme attın kalbime taktın Madem ki sonunda ayrılık vardı Neden beni buldu beni ağlattı beni sızlattı *** Karardı benim dünyam feryadımı duysana Kayboldum bir meçhule ellerimden tutsana Karardı benim dünyam feryadımı duysana Kayboldum bir meçhule ellerimden tutsana Seninki sevgi değil seninki aşk değil Seninki gönül oyunu şu halime baksana Seninki sevgi değil seninki aşk değil Seninki gönül oyunu şu halime baksana *** Sen de çek sen de çek sen de çek İstemem istemem ben süründüm İstemem ben süründüm Garip anam garip anam dertli anam garip anam Sen de sürün çile çek Bülbül oldum bir goncaya bağlandım Of of gonca açtı gonca açtı Hayatımda bir zehirli çiçek Gonca açtı Hayatımda bir zehirli çiçek *** Karardı benim dünyam feryadımı duysana Kayboldum bir meçhule ellerimden tutsana Karardı benim dünyam feryadımı duysana Kayboldum bir meçhule ellerimden tutsana Seninki sevgi değil seninki aşk değil Seninki gönül oyunu şu halime baksana Seninki sevgi değil seninki aşk değil Seninki gönül oyunu şu halime baksana

Varlığının tiryakisi Yokluğunun delisiyim Varlığının tiryakisi Yokluğunun delisiyim *** Beni senden mahrum etme Gözlerinin hastasıyım Beni senden mahrum etme Gözlerinin hastasıyım *** Sevgim yüce dağlar kadar İçerimde volkan kaynar Anlamazsın sen bebeğim Sevdalılar beni anlar *** Sevgim yüce dağlar kadar İçerimde volkan kaynar Anlamazsın sen bebeğim Sevdalılar beni anlar *** Reva mıdır harap olmak? Aşkın ile her gün yanmak Reva mıdır harap olmak? Aşkın ile her gün yanmak *** Gözyaşımdan başka nedir Seni sevip sensiz olmak? Izdıraptan başka nedir Seni sevip sensiz olmak? *** Sevgim yüce dağlar kadar İçerimde volkan kaynar Anlamazsın sen bebeğim Sevdalılar beni anlar *** Sevgim yüce dağlar kadar İçerimde volkan kaynar Anlamazsın sen bebeğim Sevdalılar beni anlar Candan seven beni anlar Âşık olan beni anlar