Beklenen Sensin Şarkı Sözleri
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Nalan Altınörs
Beklenen Sensin
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Ahu gözlüm böyle oyun
Duydum desem yalan olur
Senden gayri yâre boyun
Eğdim desem yalan olur
Eğdim desem yalan olur
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Erdim aşkın değerine yandım derinden derine
Seni bin Leyla yerine
Koydum desem yalan olur
Koydum desem yalan olur akışlarda bu korkuyu
Nakışlarda bu dokuyu çiçeklerde bu kokuyu
Duydum desem yalan olur
**
Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu
Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur
**
Ahu gözlüm böyle oyun
Duydum desem yalan olur
Senden gayri yâre boyun
Eğdim desеm yalan olur
Eğdim desem yalan olur
**
Dile kolay yеdi sene son diyorsun, öl desene
Yediveren gül busene doydum desem yalan olur
Doydum desem yalan olur
**
Vazgeç artık şu kuşkundan
Ne umarsın bu şaşkından
Ecel gelse yâr aşkından
Caydım desem yalan olur
Caydım desem yalan olur
Aciz olmak ne beter şey
Gene yoksun, geldi hey hey
Her bakışın bir kadeh mey
Aydım desem yalan olur
Aydım desem yalan olur
**
Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu
Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur
**
Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu
Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur
**
Ahu gözlüm böyle oyun
Duydum desem yalan olur
Senden gayri yâre boyun
Eğdim desem yalan olur
Eğdim desem yalan olur
**
Erdim aşkın değerine yandım derinden derine
Seni bin Leyla yerine
Koydum desem yalan olur
Koydum desem yalan olur
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Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük
Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük
Şarkılarda hayat şarkılarda ölüm olursa olsun...
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
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Öyle dudak büküp hor gözle bakma
Bırak küçük dağlar yerinde dursun
Çoktan unuturdum ben seni, çoktan
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
**
Güzelsen güzelsin, yok mu benzerin
Goncadır ilk hali bütün güllerin
Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
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Bir gülüşün var ki, kaş çatar gibi
En sıcak sözlerin azarlar gibi
Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
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Sonunda tuz bastım gönül yarama
Nice dağlar koydun, nice, arama
Seni terkedip de gitmek var ama
Ah bu şarkıların gözü kör ols
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"Senin derdin, benim" derdin
Hani beni çok severdin
"Ben ağlarım senin, senin yerine..."
"...yeter ki sen gül, sen gül" derdin
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Yine ağlayan, ben ağlatan sensin
Yine özleyen, ben özleten sensin
"Dönerim" diyerek gittin, dönmedin
Yine bekleyen ben, bekleten sensin
Yine ağlayan, ben ağlatan sensin
Yine özleyen, ben özleten sensin
"Dönerim" diyerek gittin, dönmedin
Yine bekleyen ben bekleten sensin
**
Gel gör beni, ne hâldeyim
Sensiz her gün ölmekteyim
Kader seni benden ayrı düşürdü
Bu hayatı sensiz, söyle, neyleyim?
**
Yine ağlayan, ben ağlatan sensin
Yine özleyen, ben özleten sensin
"Dönerim" diyerek gittin, dönmedin
Yine bekleyen ben, bekleten sensin
Yine ağlayan, ben ağlatan sensin
Yine özleyen, ben özleten sensin
"Dönerim" diyerek gittin, dönmedin
Yine bekleyen ben bekleten sensin
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Aşkı Tatmadıysan Bir Tek Anında
Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun
Bir Sevenin Yoksa Eğer Yanında
Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun
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Geceler Bitmeden Ayrılık Olmaz
Sevdayla Bir Ömür Dargınlık Olmaz
Sevgiden Uzakta Mutluluk Olmaz
Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun
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Çekmediysen Bir Gün Sevda Nazını
Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun
Çalmadıysan Eğer Aşkın Sazını
Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun
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