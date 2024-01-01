Nalan Altınörs

Aşkı Tatmadıysan Aşkı Tatmadıysan Bir Tek Anında Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun Bir Sevenin Yoksa Eğer Yanında Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun ** Geceler Bitmeden Ayrılık Olmaz Sevdayla Bir Ömür Dargınlık Olmaz Sevgiden Uzakta Mutluluk Olmaz Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun ** Çekmediysen Bir Gün Sevda Nazını Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun Çalmadıysan Eğer Aşkın Sazını Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun **

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük Şarkılarda hayat şarkılarda ölüm olursa olsun... Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Öyle dudak büküp hor gözle bakma Bırak küçük dağlar yerinde dursun Çoktan unuturdum ben seni, çoktan Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Güzelsen güzelsin, yok mu benzerin Goncadır ilk hali bütün güllerin Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Bir gülüşün var ki, kaş çatar gibi En sıcak sözlerin azarlar gibi Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Sonunda tuz bastım gönül yarama Nice dağlar koydun, nice, arama Seni terkedip de gitmek var ama Ah bu şarkıların gözü kör ols **

Ahu Gözlüm Ahu gözlüm böyle oyun Duydum desem yalan olur Senden gayri yâre boyun Eğdim desem yalan olur Eğdim desem yalan olur ** Erdim aşkın değerine yandım derinden derine Seni bin Leyla yerine Koydum desem yalan olur Koydum desem yalan olur akışlarda bu korkuyu Nakışlarda bu dokuyu çiçeklerde bu kokuyu Duydum desem yalan olur ** Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur ** Ahu gözlüm böyle oyun Duydum desem yalan olur Senden gayri yâre boyun Eğdim desеm yalan olur Eğdim desem yalan olur ** Dile kolay yеdi sene son diyorsun, öl desene Yediveren gül busene doydum desem yalan olur Doydum desem yalan olur ** Vazgeç artık şu kuşkundan Ne umarsın bu şaşkından Ecel gelse yâr aşkından Caydım desem yalan olur Caydım desem yalan olur Aciz olmak ne beter şey Gene yoksun, geldi hey hey Her bakışın bir kadeh mey Aydım desem yalan olur Aydım desem yalan olur ** Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur ** Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur ** Ahu gözlüm böyle oyun Duydum desem yalan olur Senden gayri yâre boyun Eğdim desem yalan olur Eğdim desem yalan olur ** Erdim aşkın değerine yandım derinden derine Seni bin Leyla yerine Koydum desem yalan olur Koydum desem yalan olur **