Nalan Altınörs

Beklenen Sensin ** "Senin derdin, benim" derdin Hani beni çok severdin "Ben ağlarım senin, senin yerine..." "...yeter ki sen gül, sen gül" derdin ** Yine ağlayan, ben ağlatan sensin Yine özleyen, ben özleten sensin "Dönerim" diyerek gittin, dönmedin Yine bekleyen ben, bekleten sensin Yine ağlayan, ben ağlatan sensin Yine özleyen, ben özleten sensin "Dönerim" diyerek gittin, dönmedin Yine bekleyen ben bekleten sensin ** Gel gör beni, ne hâldeyim Sensiz her gün ölmekteyim Kader seni benden ayrı düşürdü Bu hayatı sensiz, söyle, neyleyim? ** Yine ağlayan, ben ağlatan sensin Yine özleyen, ben özleten sensin "Dönerim" diyerek gittin, dönmedin Yine bekleyen ben, bekleten sensin Yine ağlayan, ben ağlatan sensin Yine özleyen, ben özleten sensin "Dönerim" diyerek gittin, dönmedin Yine bekleyen ben bekleten sensin **

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük Şarkılarda hayat şarkılarda ölüm olursa olsun... Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Öyle dudak büküp hor gözle bakma Bırak küçük dağlar yerinde dursun Çoktan unuturdum ben seni, çoktan Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Güzelsen güzelsin, yok mu benzerin Goncadır ilk hali bütün güllerin Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Bir gülüşün var ki, kaş çatar gibi En sıcak sözlerin azarlar gibi Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Sonunda tuz bastım gönül yarama Nice dağlar koydun, nice, arama Seni terkedip de gitmek var ama Ah bu şarkıların gözü kör ols **

Ahu Gözlüm Ahu gözlüm böyle oyun Duydum desem yalan olur Senden gayri yâre boyun Eğdim desem yalan olur Eğdim desem yalan olur ** Erdim aşkın değerine yandım derinden derine Seni bin Leyla yerine Koydum desem yalan olur Koydum desem yalan olur akışlarda bu korkuyu Nakışlarda bu dokuyu çiçeklerde bu kokuyu Duydum desem yalan olur ** Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur ** Ahu gözlüm böyle oyun Duydum desem yalan olur Senden gayri yâre boyun Eğdim desеm yalan olur Eğdim desem yalan olur ** Dile kolay yеdi sene son diyorsun, öl desene Yediveren gül busene doydum desem yalan olur Doydum desem yalan olur ** Vazgeç artık şu kuşkundan Ne umarsın bu şaşkından Ecel gelse yâr aşkından Caydım desem yalan olur Caydım desem yalan olur Aciz olmak ne beter şey Gene yoksun, geldi hey hey Her bakışın bir kadeh mey Aydım desem yalan olur Aydım desem yalan olur ** Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur ** Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur ** Ahu gözlüm böyle oyun Duydum desem yalan olur Senden gayri yâre boyun Eğdim desem yalan olur Eğdim desem yalan olur ** Erdim aşkın değerine yandım derinden derine Seni bin Leyla yerine Koydum desem yalan olur Koydum desem yalan olur **