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Beklenen Sensin Şarkı Sözleri

Nalan Altınörs Beklenen Sensin şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nalan Altınörs Beklenen Sensin şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beklenen Sensin sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nalan Altınörs

Nalan Altınörs

Beklenen Sensin

  • Beklenen Sensin

  • Sensiz Geçen Bu İlk Gecem

  • Bu Gece Rahat Uyurum

  • Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun

  • Rüyalarım Olmazsa (İmkansız)

  • Söyle Nasıl Unutursun

  • Sevgin Bana Ne Verdi ki

  • Yıllar Yağdı Saçlarıma

  • Ahu Gözlüm

  • Rüyalarda Buluşuruz

  • Aşkı Tatmadıysan

  • Sen Sevgini Bana Sakla

  • Ne Kadar Sevdiğimin Farkına Varmadın mı

  • Elveda

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