Sırası mı Şimdi Şarkı Sözleri
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Nalan Altınörs
Sırası mı Şimdi
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Biraz kül
Biraz duman
O benim işte
O benim işte
Kerem misali yanan
O benim işte
O benim işte
Kerem misali yanan
O benim işte
O benim işte
İnanma gözlerine
Ben, ben değilim
İnanma gözlerine
Ben, ben değilim
Beni sevdiğin zaman
Ah, o benim işte
O benim işte
***
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Gecenin en güzel saatindeyiz
Elele gözgöze ve kalp kalbeyiz
Başbaşa kalmışken yalnız ikimiz
Geç kaldım demenin sırası mı şimdi
***
Ellerim teninde dolaşıyorken
Bir çift kumru gibi koklaşıyorken
Bir senden bir benden bahsediyorken
**
Elveda demenin sırası mı şimdi
***
Sırası mı şimdi sırası mı şimdi
Geç kaldım demenin
Sırası mı şimdi sırası mı şimdi
Elveda demenin
***
Seninle bir gece bana yetmez ki
Bir ömür beraber kalsak ne var ki
Bu fIrsat her zaman ele geçmez ki
Hoşçakal demenin sırası mı şimdi
***
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Demiştin baharda görüşelim
Bahar geldi geçti sen gelmez oldun
Yaradan eşkine ne olur dön
Kuşlar kondu göçtü sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
***
Yarim gözleyirem, isteyirem
Sen gelmez oldun
***
Biz bu sonbaharda buluşacaktık
Bahar geldi geçti sen gelmez oldun
Taşlara mı döndü kalbin gelmedin
Aylar geldi geçti sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
***
Yarim gözlerim yolda
Beklerim ama sen gelmez oldun
***
Demiştin kapına gelirim diye
Kulağım kapıda ses vermez oldun
Boşyere mi yemin ettik ikimiz
Kuşlar yuva kurdu sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun, sen gelmez oldun
Sen gelmez oldun
***
Yarim gözlerim yolda
Beklerim ama sen gelmez oldun
***
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ölürüm o gözlere
Ölürüm o sözlere
Gitme sakın ellere
Perişan perişan olurum ben
***
Sen yanımda olmasan
Ellerini tutmasam
Gece gündüz sarmasam
**
Perişan perişan olurum ben
***
Vur beni vur gideceksen
Vur beni vur üzeceksen
Mevsimlik seveceksen
Perişan perişan olurum ben
***
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Sen gittin ya yaşantımın bir anlamı kalmadı
Sen gittin ya pencereme bir kez güneş doğmadı
Sen gittin ya senden sonra mutluluğum olmadı
Senle geçen günlerimin değerini bilmedim
***
Özledim teninin kokusunu özledim
Özledim sımsıcak nefesini özledim
Özledim sohbetini o sesini özledim
Gelmedin göz bebeğim can yoldaşım gelmedin
***
Sen gittin ya gözlerimden yaşlar bir an dinmedi
Sen gittin ya ellerimden resmin bir an düşmedi
Sen gittin ya o gün bugün inan yüzüm gülmedi
Senle geçen günlerimin değerini bilmedim
***
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Sen gidince ruhumu bir alev sardı
Ağlayan gözlerimde hatıran kaldı
Bir zamanlar seninle mesut yaşardık
Şimdi o mutlu günler mazide kaldı
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim
Uzanan ellerimi bomboş bıraktın
Gözlerimde yaş olup sel gibi aktın
Tek ümidim sendin, sana inandım
Ummadığım bir anda beni bıraktın
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim
Yalancı dünya gibi yalancısın sevgilim
Sen mevsimler gibisin, değişirsin sevgilim
**
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Değdi saçlarıma bahar gülleri
nazende sevgilim yâdıma düştün
sevenin bahtına bir güzel düşer
sen de tek sevgilim aklıma düştün
nazende sevgilim yâdıma düştün
***
Gözlerim yoldadır, kulağım seste
ben seni unutmam en son nefeste
ey ceylan bakışlım, ey boyu beste
gurbette sevgilim aklıma düştün
nazende sevgilim yâdıma düştün
***
Sensiz dağ yoluna çıktım bu seher
öksüz kumru gibi güller lâleler
"sen niye yalnızsın?" sordular eller
gurbette sevgilim aklıma düştün
nazende sevgilim yâdıma düştün
***
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