Nalan Altınörs

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01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Nevil Tali
Besteci:
Mahmut Oğul
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02
Bu Gece Rahat Uyurum
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Aşkın Tuna
Besteci:
Hüsnü Üstün
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03
Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Şahin Candır@13002
Besteci:
Avni Anıl
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04
Rüyalarım Olmazsa (İmkansız)
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Söz yazarı:
Yalçın Benlican
Besteci:
Zekai Tunca
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05
Söyle Nasıl Unutursun
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Söz yazarı:
İlkan Şan@12764
Besteci:
Hüseyin Erbay
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