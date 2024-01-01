Nalan Altınörs

Elveda Ellerimle büyüttüğüm Solar iken dirilttiğim Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin Dağlar dağlar Kurban olam, yol ver geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem Dağlar dağlar Kurban olam, yol ver geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem Kuşlar uçmaz, güller soldu Yüce dağlar duman oldu Belli ki gittiğin yerden kara haber var Belli ki gittiğin yerden kara haber var Dağlar dağlar Kurban olam, yol ver geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem Dağlar dağlar Kurban olam, yol ver geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem ***

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük Şarkılarda hayat şarkılarda ölüm olursa olsun... Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Öyle dudak büküp hor gözle bakma Bırak küçük dağlar yerinde dursun Çoktan unuturdum ben seni, çoktan Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Güzelsen güzelsin, yok mu benzerin Goncadır ilk hali bütün güllerin Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Bir gülüşün var ki, kaş çatar gibi En sıcak sözlerin azarlar gibi Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi Ah bu şarkıların gözü kör olsun ** Sonunda tuz bastım gönül yarama Nice dağlar koydun, nice, arama Seni terkedip de gitmek var ama Ah bu şarkıların gözü kör ols **

Rüyalarım Olmazsa (İmkansız) Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun Seni görmem imkânsız imkânsız imkânsız Rüyalarım olmasa Pencereden bakmıyor yollara çıkmıyorsun Seni görmem imkânsız imkânsız imkânsız Rüyalarım olmasa *** Yalvarırım mektup yaz beş dakika ayır da Su serp yanan bağrıma sağlığını duyur da Yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda Seni dermem imkânsız imkânsız imkânsız Rüyalarım olmasa *** Seviyor özlüyorum seni can pahasına Bir fırsat ver ne olursun beni bir daha sına Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına Seni görmem imkânsız imkânsız imkânsız Rüyalarım olmasa ***

Söyle Nasıl Unutursun Verdiğimiz o sözleri, ettiğimiz yeminleri Aşkla geçen o günleri, söyle nasıl unutursun Gözlerime baktığını, dizlerime yattığını Canı cana kattığını, söyle nasıl unutursun *** Hani hemen geliyordun, hani candan seviyordun Senden ayrılmam diyordun, söyle nasıl unutursun Gözlerime baktığını, dizlerime yattığını Canı cana kattığını, söyle nasıl unutursun ***

Yıllar Yağdı Saçlarıma Yıllar yağdı saçlarıma mevsimleri sayamadım Şu dünyaya doydum ama biri var ki doyamadım Melek gibi tül kanatlı gülden güzel,baldan tatlı Allah’ım nurdanmı yarattı biri var ki doyamadım Bir elmada yarım yarım aşk yolunda adım adım Bana benden daha yakın biri var ki doyamadım ***

Ahu Gözlüm Ahu gözlüm böyle oyun Duydum desem yalan olur Senden gayri yâre boyun Eğdim desem yalan olur Eğdim desem yalan olur ** Erdim aşkın değerine yandım derinden derine Seni bin Leyla yerine Koydum desem yalan olur Koydum desem yalan olur akışlarda bu korkuyu Nakışlarda bu dokuyu çiçeklerde bu kokuyu Duydum desem yalan olur ** Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur ** Ahu gözlüm böyle oyun Duydum desem yalan olur Senden gayri yâre boyun Eğdim desеm yalan olur Eğdim desem yalan olur ** Dile kolay yеdi sene son diyorsun, öl desene Yediveren gül busene doydum desem yalan olur Doydum desem yalan olur ** Vazgeç artık şu kuşkundan Ne umarsın bu şaşkından Ecel gelse yâr aşkından Caydım desem yalan olur Caydım desem yalan olur Aciz olmak ne beter şey Gene yoksun, geldi hey hey Her bakışın bir kadeh mey Aydım desem yalan olur Aydım desem yalan olur ** Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur ** Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur ** Ahu gözlüm böyle oyun Duydum desem yalan olur Senden gayri yâre boyun Eğdim desem yalan olur Eğdim desem yalan olur ** Erdim aşkın değerine yandım derinden derine Seni bin Leyla yerine Koydum desem yalan olur Koydum desem yalan olur **

Beklenen Sensin ** "Senin derdin, benim" derdin Hani beni çok severdin "Ben ağlarım senin, senin yerine..." "...yeter ki sen gül, sen gül" derdin ** Yine ağlayan, ben ağlatan sensin Yine özleyen, ben özleten sensin "Dönerim" diyerek gittin, dönmedin Yine bekleyen ben, bekleten sensin Yine ağlayan, ben ağlatan sensin Yine özleyen, ben özleten sensin "Dönerim" diyerek gittin, dönmedin Yine bekleyen ben bekleten sensin ** Gel gör beni, ne hâldeyim Sensiz her gün ölmekteyim Kader seni benden ayrı düşürdü Bu hayatı sensiz, söyle, neyleyim? ** Yine ağlayan, ben ağlatan sensin Yine özleyen, ben özleten sensin "Dönerim" diyerek gittin, dönmedin Yine bekleyen ben, bekleten sensin Yine ağlayan, ben ağlatan sensin Yine özleyen, ben özleten sensin "Dönerim" diyerek gittin, dönmedin Yine bekleyen ben bekleten sensin **

Rüyalarda Buluşuruz Yıllar varki biz seninle bakışarak konuşuruz Sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile Gözümüz yaş dolsa bile Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Rüyalarda kavuşuruz Bu şarkıyla buluşuruz *** Hiç kimseye söylemeden, hasretimiz bilinmeden Gizli gizli görünmeden rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz *** Aşk gülümüz solsa bile Gözümüz yaş dolsa bile Zaman geçmiş olsa bile Rüyalarda buluşuruz Bu şarkıyla kavuşuruz ***

Aşkı Tatmadıysan Aşkı Tatmadıysan Bir Tek Anında Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun Bir Sevenin Yoksa Eğer Yanında Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun ** Geceler Bitmeden Ayrılık Olmaz Sevdayla Bir Ömür Dargınlık Olmaz Sevgiden Uzakta Mutluluk Olmaz Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun ** Çekmediysen Bir Gün Sevda Nazını Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun Çalmadıysan Eğer Aşkın Sazını Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun **

Sen Sevgini Bana Sakla Seni seven olabilir Sen onlara dönüp bakma Sana aşık olan benim Sen sevgini bana sakla Seni seven olabilir Sen onlara dönüp bakma Sana aşık olan benim Sen sevgini bana sakla Uykudaki gözler gibi Söylenmemiş sözler gibi Açılmamış güller gibi Sen sevgini bana sakla Uykudaki gözler gibi Söylenmemiş sözler gibi Açılmamış güller gibi Sen sevgini bana sakla Ömründeki her gününde Hece hece sözlerinde Yüreğinin ta içinde Sen sevgini bana sakla Ömründeki her gününde Hece hece sözlerinde Yüreğinin ta içinde Sen sevgini bana sakla Uykudaki gözler gibi Söylenmemiş sözler gibi Açılmamış güller gibi Sen sevgini bana sakla Uykudaki gözler gibi Söylenmemiş sözler gibi Açılmamış güller gibi Sen sevgini bana sakla Sen sevgini bana sakla Sen sevgini bana sakla ***