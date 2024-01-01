Nalan Altınörs

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Ellerimle büyüttüğüm
Solar iken dirilttiğim
Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin
Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin
Dağlar dağlar
Kurban olam, yol ver geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
Dağlar dağlar
Kurban olam, yol ver geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
Kuşlar uçmaz, güller soldu
Yüce dağlar duman oldu
Belli ki gittiğin yerden kara haber var
Belli ki gittiğin yerden kara haber var
Dağlar dağlar
Kurban olam, yol ver geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
Dağlar dağlar
Kurban olam, yol ver geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
***
-
-
-
Şarkılarla ağladık, şarkılarla güldük
Şarkılarda ayrıldık, şarkılarda üzüldük
Şarkılarda hayat şarkılarda ölüm olursa olsun...
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
**
Öyle dudak büküp hor gözle bakma
Bırak küçük dağlar yerinde dursun
Çoktan unuturdum ben seni, çoktan
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
**
Güzelsen güzelsin, yok mu benzerin
Goncadır ilk hali bütün güllerin
Aklımda kalmazdı yüzün, ellerin
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
**
Bir gülüşün var ki, kaş çatar gibi
En sıcak sözlerin azarlar gibi
Hiç bağlanır mıydım çocuklar gibi
Ah bu şarkıların gözü kör olsun
**
Sonunda tuz bastım gönül yarama
Nice dağlar koydun, nice, arama
Seni terkedip de gitmek var ama
Ah bu şarkıların gözü kör ols
**
-
Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun
Seni görmem imkânsız imkânsız imkânsız
Rüyalarım olmasa
Pencereden bakmıyor yollara çıkmıyorsun
Seni görmem imkânsız imkânsız imkânsız
Rüyalarım olmasa
***
Yalvarırım mektup yaz beş dakika ayır da
Su serp yanan bağrıma sağlığını duyur da
Yaban gülü gibisin dağda kırda bayırda
Seni dermem imkânsız imkânsız imkânsız
Rüyalarım olmasa
***
Seviyor özlüyorum seni can pahasına
Bir fırsat ver ne olursun beni bir daha sına
Bu aşkı söyleyemem senden bir başkasına
Seni görmem imkânsız imkânsız imkânsız
Rüyalarım olmasa
***
-
Verdiğimiz o sözleri, ettiğimiz yeminleri
Aşkla geçen o günleri, söyle nasıl unutursun
Gözlerime baktığını, dizlerime yattığını
Canı cana kattığını, söyle nasıl unutursun
***
Hani hemen geliyordun, hani candan seviyordun
Senden ayrılmam diyordun, söyle nasıl unutursun
Gözlerime baktığını, dizlerime yattığını
Canı cana kattığını, söyle nasıl unutursun
***
-
-
Yıllar yağdı saçlarıma mevsimleri sayamadım
Şu dünyaya doydum ama biri var ki doyamadım
Melek gibi tül kanatlı gülden güzel,baldan tatlı
Allah’ım nurdanmı yarattı biri var ki doyamadım
Bir elmada yarım yarım aşk yolunda adım adım
Bana benden daha yakın biri var ki doyamadım
***
-
Ahu gözlüm böyle oyun
Duydum desem yalan olur
Senden gayri yâre boyun
Eğdim desem yalan olur
Eğdim desem yalan olur
**
Erdim aşkın değerine yandım derinden derine
Seni bin Leyla yerine
Koydum desem yalan olur
Koydum desem yalan olur akışlarda bu korkuyu
Nakışlarda bu dokuyu çiçeklerde bu kokuyu
Duydum desem yalan olur
**
Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu
Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur
**
Ahu gözlüm böyle oyun
Duydum desem yalan olur
Senden gayri yâre boyun
Eğdim desеm yalan olur
Eğdim desem yalan olur
**
Dile kolay yеdi sene son diyorsun, öl desene
Yediveren gül busene doydum desem yalan olur
Doydum desem yalan olur
**
Vazgeç artık şu kuşkundan
Ne umarsın bu şaşkından
Ecel gelse yâr aşkından
Caydım desem yalan olur
Caydım desem yalan olur
Aciz olmak ne beter şey
Gene yoksun, geldi hey hey
Her bakışın bir kadeh mey
Aydım desem yalan olur
Aydım desem yalan olur
**
Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu
Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur
**
Akışlarda bu korkuyu nakışlarda bu dokuyu
Çiçeklerde bu kokuyu duydum desem yalan olur
**
Ahu gözlüm böyle oyun
Duydum desem yalan olur
Senden gayri yâre boyun
Eğdim desem yalan olur
Eğdim desem yalan olur
**
Erdim aşkın değerine yandım derinden derine
Seni bin Leyla yerine
Koydum desem yalan olur
Koydum desem yalan olur
**
-
**
"Senin derdin, benim" derdin
Hani beni çok severdin
"Ben ağlarım senin, senin yerine..."
"...yeter ki sen gül, sen gül" derdin
**
Yine ağlayan, ben ağlatan sensin
Yine özleyen, ben özleten sensin
"Dönerim" diyerek gittin, dönmedin
Yine bekleyen ben, bekleten sensin
Yine ağlayan, ben ağlatan sensin
Yine özleyen, ben özleten sensin
"Dönerim" diyerek gittin, dönmedin
Yine bekleyen ben bekleten sensin
**
Gel gör beni, ne hâldeyim
Sensiz her gün ölmekteyim
Kader seni benden ayrı düşürdü
Bu hayatı sensiz, söyle, neyleyim?
**
Yine ağlayan, ben ağlatan sensin
Yine özleyen, ben özleten sensin
"Dönerim" diyerek gittin, dönmedin
Yine bekleyen ben, bekleten sensin
Yine ağlayan, ben ağlatan sensin
Yine özleyen, ben özleten sensin
"Dönerim" diyerek gittin, dönmedin
Yine bekleyen ben bekleten sensin
**
-
Yıllar varki biz seninle
bakışarak konuşuruz
Sevdalanmış kalbimizle
rüyalarda buluşuruz.
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile
Gözümüz yaş dolsa bile
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Rüyalarda kavuşuruz
Bu şarkıyla buluşuruz
***
Hiç kimseye söylemeden,
hasretimiz bilinmeden
Gizli gizli görünmeden
rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
Aşk gülümüz solsa bile
Gözümüz yaş dolsa bile
Zaman geçmiş olsa bile
Rüyalarda buluşuruz
Bu şarkıyla kavuşuruz
***
-
Aşkı Tatmadıysan Bir Tek Anında
Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun
Bir Sevenin Yoksa Eğer Yanında
Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun
**
Geceler Bitmeden Ayrılık Olmaz
Sevdayla Bir Ömür Dargınlık Olmaz
Sevgiden Uzakta Mutluluk Olmaz
Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun
**
Çekmediysen Bir Gün Sevda Nazını
Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun
Çalmadıysan Eğer Aşkın Sazını
Mutluyum Deme Hiç Yanılıyorsun
**
-
Seni seven olabilir
Sen onlara dönüp bakma
Sana aşık olan benim
Sen sevgini bana sakla
Seni seven olabilir
Sen onlara dönüp bakma
Sana aşık olan benim
Sen sevgini bana sakla
Uykudaki gözler gibi
Söylenmemiş sözler gibi
Açılmamış güller gibi
Sen sevgini bana sakla
Uykudaki gözler gibi
Söylenmemiş sözler gibi
Açılmamış güller gibi
Sen sevgini bana sakla
Ömründeki her gününde
Hece hece sözlerinde
Yüreğinin ta içinde
Sen sevgini bana sakla
Ömründeki her gününde
Hece hece sözlerinde
Yüreğinin ta içinde
Sen sevgini bana sakla
Uykudaki gözler gibi
Söylenmemiş sözler gibi
Açılmamış güller gibi
Sen sevgini bana sakla
Uykudaki gözler gibi
Söylenmemiş sözler gibi
Açılmamış güller gibi
Sen sevgini bana sakla
Sen sevgini bana sakla
Sen sevgini bana sakla
***
-
Ne kadar sevdiğimin farkına varmadın mı
Ben de sevdim demeye biraz geç kalmadın mı
Ak düştü saçlarına Dert girdi yıllarına
Gelmek için yanıma Biraz geç kalmadın mı
***
Gözlerime bakmaya, dizlerimde yatmaya
Pişmanlıklar duymaya biraz geç kalmadın mı
Ak düştü saçlarına Dert girdi yıllarına
Gelmek için yanıma Biraz geç kalmadın mı?
***