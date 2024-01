Nalan Altınörs

Seni seven olabilir Sen onlara dönüp bakma Sana aşık olan benim Sen sevgini bana sakla Seni seven olabilir Sen onlara dönüp bakma Sana aşık olan benim Sen sevgini bana sakla Uykudaki gözler gibi Söylenmemiş sözler gibi Açılmamış güller gibi Sen sevgini bana sakla Uykudaki gözler gibi Söylenmemiş sözler gibi Açılmamış güller gibi Sen sevgini bana sakla Ömründeki her gününde Hece hece sözlerinde Yüreğinin ta içinde Sen sevgini bana sakla Ömründeki her gününde Hece hece sözlerinde Yüreğinin ta içinde Sen sevgini bana sakla Uykudaki gözler gibi Söylenmemiş sözler gibi Açılmamış güller gibi Sen sevgini bana sakla Uykudaki gözler gibi Söylenmemiş sözler gibi Açılmamış güller gibi Sen sevgini bana sakla Sen sevgini bana sakla Sen sevgini bana sakla ***