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7/24 Dinle Sırası mı Şimdi

Sırası mı Şimdi Şarkı Sözleri

Nalan Altınörs Sırası mı Şimdi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nalan Altınörs Sırası mı Şimdi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sırası mı Şimdi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nalan Altınörs

Nalan Altınörs

Sırası mı Şimdi

  • Sen Mevsimler Gibisin

  • Biraz Kül Biraz Duman

  • Sırası mı Şimdi

  • Bir Biz Ayrı Düşeriz

  • Sen Gelmez Oldun

  • Vur Beni Gideceksen

  • Sensin Benim Cennetim (Rüya Gibi)

  • Beni Bir Tanısan

  • Özledim Herşeyini

  • Kurtar Beni

  • Nazende Sevgilim

  • Senin Farkın Olmalı

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