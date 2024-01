Bu sabah daha bir erken uyandım Eşyalarını topladım ** Sana ait ne varsa her şeyi Çatıdaki bavula sakladım ** Bir de resimleri mangal yaparken Görmeliydin beni o an ** Sanki hiç yaşanmamış gibi Zevkten ölebilirdim her an ** Oh bir rahatladım ki Zaten hiç yokmuşsun ki ** Kuş gibi yüreğim Üzerimden öyle bir yük atmışsın ki ** Allah razı olsun senden Kurtardın ya beni kendimden ** Senin gibi sokak kedilerini Ben bulurum canım her yerden **