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7/24 Dinle Kırık Kalpler

Kırık Kalpler Şarkı Sözleri

Nalan Kırık Kalpler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nalan Kırık Kalpler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kırık Kalpler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nalan

Nalan

Kırık Kalpler

  • Aramızı Bozamazlar

  • Kime Diyorum

  • Aşk Beni

  • Gitsem

  • Kafi

  • Karbeyaz

  • Kime Diyorum (Pop Remix)

  • Olsun

  • Tek Başıma

  • İnsanım Nihayetinde

  • Şiirin Bir Üstü

  • Kafi

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