Aşk Şarkı Sözleri
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Her şeyimi kaybetmişken sen çıktın karşıma
Dünyalara değişemem sensizlik ölüm bana
Aşk nedir bilmiyorken, kendimden vazgeçmişken
Yaşadığımı fark etmezken Tanrı'dan armağansın bana
Gözlerim gözlerinden ayrılmaz
Ellerim ellerini bırakmaz
Bir gülüşün yeter şu canıma
Allah'ım beni ondan ayırma
Gözlerim gözlerinden ayrılmaz
Ellerim ellerini bırakmaz
Bir gülüşün yeter şu canıma
Allah'ım beni ondan ayırma
**
Her şeyimi kaybetmişken sen çıktın karşıma
Dünyalara değişemem sensizlik ölüm bana
Aşk nedir bilmiyorken, kendimden vazgeçmişken
Yaşadığımı fark etmezken Tanrı'dan armağansın bana
Gözlerim gözlerinden ayrılmaz
Ellerim ellerini bırakmaz
Bir gülüş yeter şu canıma
Allah'ım beni ondan ayırma
Gözlerim gözlerinden ayrılmaz
Ellerim ellerini bırakmaz
Bir gülüş yeter şu canıma
Allah'ım beni ondan ayırma
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Sevebilirim sevebilirim belki
Ölebilirim aşkımdan
Er ya da geç er ya da geç
Düşeceksin gözyaşlarımdan
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Yalanlarından bıktım bıkalı
Bir daha dinlemedim aşk masalı
Ummadığım anda çaldın kapımı
Sence biraz geç kalınmadımı
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Hoşgeldin gönlümün sultanı
Çok bekledim bu anı
Unutmadım bize yaptığını
Ölümsüz aşkımın bugün son günü
Layık olduğu gibi kutlanmadı
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Fatih Erkoç:
Beni görme görüp üzülme
Geri dönme dönüp ezilme
Yaptığının ettiğinin altında
Nalan:
Seni unutmama
Kendimi avutmama yardım et
Yardım et yeter www.sendeyim.com
Kaç kişi ardından gözyaşı döktü
Kaç kişi zulmünle boynunu büktü
Kaç kalbi acımadan kundakladın
Kaçıncı kurbanım anlat bakalım
Nalan - Fatih Erkoç:
Kaç kişi ardından gözyaşı döktü
Kaç kişi zulmünle boynunu büktü
Kaç kalbi acımadan kundakladın
Kaçıncı kurbanım anlat bakalım
Nalan:
Yaralandım toparlandım
Sendeledim erteledim üzüntümü
Gafil avlandım
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Fatih Erkoç:
Seni unutmama
Kendimi avutmama yardım et
Yardım et yeter www.sendeyim.com
**
Nalan:
Kaç kişi ardından gözyaşı döktü
Kaç kişi zulmünle boynunu büktü
Kaç kalbi acımadan kundakladın
Kaçıncı kurbanım anlat bakalım
**
Fatih Erkoç:
Kaç kişi ardından gözyaşı döktü
Kaç kişi zulmünle boynunu büktü
Kaç kalbi acımadan kundakladın
Kaçıncı kurbanım anlat bakalım
**
Nalan - Fatih Erkoç:
Kaç kişi ardından gözyaşı döktü
Kaç kişi zulmünle boynunu büktü
Kaç kalbi acımadan kundakladın
Kaçıncı kurbanım anlat bakalım
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Hiç umut yok ama son bir kez daha buluşalım
Benim kesin çözüm derim senin kalbini kırıp acıtmasın
Hiç umut yok ama son bir kez daha konuşalım
Benim kesin çözüm derim senin kalbini kırıp acıtmasın
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Taş olsa çatlardı sabrıma herkes şaşırdı
Hiç bir şey olmamış gibi aşk dilenmem son bombaydı
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Beş dakika bile hak etmedin bence
Lal lala la la la
Bugünlerde herşey üstüme üstüme
Bide sen gelme gelme öfff daralıyorum
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Ömrün hüzünlü gecelerden kurtulmuyor yakası
Dertlerin fişini bir çekersem söner tüm fiyakası
Aşka doğdum aşksa beni almıyor nüfusuna
Uyumuş talihim uyanmıyor güzellik uykusunda
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Şekeri yetersiz acısı da bol
Kaderin kahvesi içilmiyor
Boynuma sarılan en son kol
Felek mi melek mi seçilmiyor
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Ömrümün En Güzel Zamanı Boşuna Geçti
Sus Anladım Ben Anlayacağımı Dönüş Yok Şimdi
Seni Senle Bıraktım O Gün Bugün Yabancısın
Sana Karşı Duyduğum Sevgiden Bir Canavar Yarattın
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Hatırlayamadım Canım Seni Canım
Milattan Öncemiydi Anlattığın
O Saf Aşığın Şimdi Kim Bilir Nerde
Git Ona Benden Selam Söyle
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Seninleyken olanların hesabını tuttum gece
Diğerlerinden farklıymışsın en hayini senmişsin bence
Sanki sert bir rüzgar esti dallarımdan yapraklar döküldü
Sahile bir dalga vurdu aşkımızı sürükledi bizi savurdu
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Yok üzülmem yok hayat bu
Seni hiç düşünmemek bilmemki zor olur mu
Bu benim sensiz geçen ilk günüm kırgında değilim amma
O büyük aşkına reva gördüğün son bu muydu
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Uçurumun kenarında duruyorum görmedin sen
Karanlığın ortasında eriyorum günde güne
Yalnızlık mı yoksa ölüm mü
Sensizlik mi bu canıma yeter
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Ne olur bak bana bir ışık yak bana
Ayrılık zor gelir anlayana (x4)
**
Uçurumun kenarında duruyorum görmedin sen
Karanlığın ortasında eriyorum günde güne
Yalnızlık mı yoksa ölüm mü
Sensizlik mi bu canıma yeter
**
Ne olur bak bana bir ışık yak bana
Ayrılık zor gelir anlayana (x8)
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Düşündükçe O Son Günü
İçimdeki Kör Düğümü
Çözemem Ağlarım
Her şeyi Kadere Bağlarım
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Bi Son Yazsaydık Bu Aşka
Elveda Demeden Daha
Sustum Anladım
Her şeyi Kadere Bağladım
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Sabır Sabır Sabır
Nereye Kadar Kahır Kahır
Ölene Kadar Ağır Ağır
Yanıyorum Ben
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Ağlarken Güler
Severken Gider
Uzak Olsun Bu Son Olsun
Geçmiş Olsun Kalbim
Gitti Giden Gitti Giden
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Hadi git kusuruna bakmam
Çok iyi anladım ikimize dar
Yanlış mı anladım diye boş gözlerle bakma
Çok iyi anladın anladığın yerde kal
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Sen ah sen sen diye ölürdü gönül bir gün
Sen sen senden de geçermiş gönül bir gün
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İnsanız işte aldanıyoruz iki üç dakka söze
Filmi başa sarsam düşmezdim o zalim ellerine
Bu saatten sonra beni sevsen ne olur
Benim için ölsen ne olur ben vazgeçmişken benden geçsen ne olur
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