Her şeyimi kaybetmişken sen çıktın karşıma Dünyalara değişemem sensizlik ölüm bana Aşk nedir bilmiyorken, kendimden vazgeçmişken Yaşadığımı fark etmezken Tanrı'dan armağansın bana Gözlerim gözlerinden ayrılmaz Ellerim ellerini bırakmaz Bir gülüşün yeter şu canıma Allah'ım beni ondan ayırma Gözlerim gözlerinden ayrılmaz Ellerim ellerini bırakmaz Bir gülüşün yeter şu canıma Allah'ım beni ondan ayırma ** Her şeyimi kaybetmişken sen çıktın karşıma Dünyalara değişemem sensizlik ölüm bana Aşk nedir bilmiyorken, kendimden vazgeçmişken Yaşadığımı fark etmezken Tanrı'dan armağansın bana Gözlerim gözlerinden ayrılmaz Ellerim ellerini bırakmaz Bir gülüş yeter şu canıma Allah'ım beni ondan ayırma Gözlerim gözlerinden ayrılmaz Ellerim ellerini bırakmaz Bir gülüş yeter şu canıma Allah'ım beni ondan ayırma **

Fatih Erkoç: Beni görme görüp üzülme Geri dönme dönüp ezilme Yaptığının ettiğinin altında Nalan: Seni unutmama Kendimi avutmama yardım et Yardım et yeter www.sendeyim.com Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım Nalan - Fatih Erkoç: Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım Nalan: Yaralandım toparlandım Sendeledim erteledim üzüntümü Gafil avlandım ** Fatih Erkoç: Seni unutmama Kendimi avutmama yardım et Yardım et yeter www.sendeyim.com ** Nalan: Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım ** Fatih Erkoç: Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım ** Nalan - Fatih Erkoç: Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım **