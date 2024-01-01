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7/24 Dinle Aşk Senin Neyine

Aşk Senin Neyine Şarkı Sözleri

Nalan Aşk Senin Neyine şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nalan Aşk Senin Neyine şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk Senin Neyine sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nalan

Nalan

Aşk Senin Neyine

  • Aşk Senin Neyine

  • Yaralandım Ft Kutsi

  • Sen Olsun Bu Filmin Adı

  • Kendi Düşen Ağlamaz

  • Seninle Temize Çektim

  • Ne Cam Kaldı Ne De Çerçeve

  • Yaralandım (House Version)

  • Aşk Senin Neyine (Alaturka Version)

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