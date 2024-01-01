Adresi Biliyorsun Şarkı Sözleri
Nalan Adresi Biliyorsun şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nalan Adresi Biliyorsun şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Adresi Biliyorsun sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu Bir Gençlik Hatası Değil
Hayatımın Hatası
Seni Gördüğüm Güne
Seni Sevdiğim Güne
Lanet Olsun Baş Belası
Olmaz Olsun Aşk Çok Acı
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Bende Nasibini Alanlardanım Aşktan
Bende Deli Gibi Yananlardanım Aşktan
Bende Senin Gibi Aldananlardanım (Kaybedenlerdenim)
Bitti Sözüm Kalmadı...
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Nalan Karış Karış sözleri
Bugün efkarlı başım
Bir gülüp, bir ağlamışım
Avaz avaz bağırmışım kime ne?
Hızlı koşmuş yorulmuşum
Açmışım tokmuşum
Yoruldukça durulmuşum benden sana ne?
Şimdi çok kere pişmanım seni sevdiğime
Dost musun, düşman mısın anlamadım
Daha bitmedi iyi dinle
İstersem sevmeyi de...
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Bu sabah daha bir erken uyandım
Eşyalarını topladım
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Sana ait ne varsa her şeyi
Çatıdaki bavula sakladım
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Bir de resimleri mangal yaparken
Görmeliydin beni o an
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Sanki hiç yaşanmamış gibi
Zevkten ölebilirdim her an
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Oh bir rahatladım ki
Zaten hiç yokmuşsun ki
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Kuş gibi yüreğim
Üzerimden öyle bir yük atmışsın ki
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Allah razı olsun senden
Kurtardın ya beni kendimden
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Senin gibi sokak kedilerini
Ben bulurum canım her yerden
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Yine bugün kederliyim
Her şeyi biriktirdim
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Gözlerim dolu dolu
İçimi dökmeliyim...
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Bugün kederliyim
Her şeyi biriktirdim
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Gözlerim dolu dolu
İçimi dökmeliyim...
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Ağlasam bir türlü
Ağlamasam bir türlü
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Söylesem mi derdini
Söylemesem daha iyi
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Rahatsız etmeyin beni
Ağlamalıyım şimdi hıçkıra hıçkıra
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Gözyaşımın aktığını kimse görmemeli
Görmemeli bu zayıf halimi
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Bir daha aşık olmak mı tövbeler olsun
Seviyorum seni dersem dilim tutulsun
Bağrıma taş bastım haberin olsun
Yemin ettim aşka tövbeler olsun tövbeler olsun
Bağrıma taş bastım haberin olsun
Yemin ettim kara gözlüm tövbeler olsun
Bana gülen benden besbeter olsun
Bak yüzüme gül demeye yüzün kalmadı
Sana aşkı anlatacak sözüm kalmadı
Senin için ölmeye lüzum kalmadı
Yemin ettim aşka tövbeler olsun tövbeler olsun
Bağrıma taş bastım haberin olsun
Yemin ettim kara gözlüm tövbeler olsun
Bana gülen benden besbeter olsun
Bağrıma taş bastım haberin olsun
Yemin ettim kara gözlüm tövbeler olsun
Bana gülen benden besbeter olsun
Bağrıma taş bastım haberin olsun
Yemin ettim kara gözlüm tövbeler olsun
Bana gülen benden besbeter olsun
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Ayrildik iste sonunda bitti
Kim hakli kim haksiz ne fark ederki
Ne ben senden iyi nede sen benden
Sonuçta bir bedene siğamadik ki
Ne ben senden iyi nede sen benden
Sonuçta bir bedene sigamadik ki
Uslansanda fark etmez benim icin öldün
Dün gece son gözyaşım akti hayata döndüm
Eski bi sevdayı sizlattın diye
Çok sevdim zannetmiştim artik gözümden düştün
Uslansanda fark etmez benim için öldün
Dün gece son gözyaşım aktı hayata döndüm
Eski bi sevdayı sızlattın diye
Çok sevdim zannetmiştim artik gözümden düştün
Ayrildik işte sonunda bitti
Kim haklı kim haksiz ne fark ederki
Ne ben senden iyi nede sen benden
Sonuçta bir bedene sığamadik ki
**
Ne ben senden iyi nede sen benden
Sonuçta bir bedene sığamadik ki
**
Uslansanda fark etmez benim için öldün
Dün gece son gözyaşım aktı hayata döndüm
Eski bir sevdayı sızlattın diye
Çok sevdim zannetmiştim artık gözümden düştün
***
Uslansanda fark etmez benim için öldün
Dün gece son gözyaşım aktı hayata döndüm
Eski bir sevdayı sızlattın diye
Çok sevdim zannetmiştim artık gözümden düştün
**
Uslansanda fark etmez benim için öldün
Dün gece son gözyaşım aktı hayata döndüm
Eski bir sevdayı sızlattın diye
Çok sevdim zannetmiştim artık gözümden düştün
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Beni bir kaybedersen
Bir daha bulamazsın
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O aç gözlü gönlüne rahat batmasın
Sana benden başaksı katlanamaz
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Başından gönül belası hiç eksik olmaz
Geceler boyu dizlerimde uyu kal
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Tatlım merak etme
Bakarım sana bir çocuk gibi
Uslu dur bak sözümü dinle
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Kaç gece yorgun
Kaç gece durgun
Beni anlamadan uyudun
**
Bilmiyorsun, görmüyorsun
Mecburum sana
Yalan mı sevdan, korkma aşktan
**
Sevmiyorsan söyle baştan
Hiç üzülmem, hiç ağlamam, küsmem sana
Bir canım var sana verecek
**
Bir de aşkım var
Sanma senden öncekileri sevdim bu kadar
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Gideceksen yol yakınken ki gideceğin var
Hiç üzülmem hiç ağlamam mahşere kadar...
**
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Kırılsın ellerim neye yarıyor
Gençliğim gidiyor tutamıyorum
Tanrı′m bana vermiş yorgun ayaklar
Bahtımın peşinden koşamıyorum
**
Ne zaman bitecek Tanrı'm bu azap?
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
**
Ne zaman bitecek Tanrı′m bu azap?
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
**
Şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar
Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar
Bir aşk için ben bak diyar diyar
Ecelin peşinden koşar gibiyim
**
Ne zaman bitecek Tanrı'm bu azap?
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
**
Ne zaman bitecek Tanrı'm bu azap?
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma bir yuva kuramıyorum
**
Ne zaman bitecek Tanrı′m bu azap?
Yarını olmayan günlere kaldım
Dünyamı ben yıktım kendi elimle
Aşkıma...
**
-
Her güzel şey çabuk biter
Bunu herkes biliyor
Aşkımızın bittiğini
**
Ben değil eller söylüyor
Ben, sen uyurken gideceğim
Sakın uyanma
**
Aslında sen, ben uyurken neler neler yaptın bana
Unutma
Boşverdim her şeye boşverdim
**
Bak nasıl dayandı kalbin öğrendin
Geçer geçer canım bu da geçer
Çok mu acıdı canın beter ol beter
**
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Adına yazdığım son cümle bitti
Sana harcadığım bir ömür değildi
Birkaç aydı geçti
**
İtiraf ediyorum hiç üzülmedim
Kendimi tanırım çabuk atlatırım
Hiç önemli değil
**
Şimdi bu yürek
Kendini yakıp yollara mı vursun?
Derdi çeken dermanını
**
Kendi nasıl bulsun?
Ayrılırken üzülmediysen
Gençliğin solsun
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Sen de beni sevmediysen
Yazıklar olsun
Olanlar oldu geçmiş olsun bitti nihayet
**
Elde kalan acı bir ihanet
Sen sağ ben selamet
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Simdi senle ayrildik mi yani?
kaybedenlerden olduk mu yani?
gün geçtikçe anliyorum seni
selami sabahi kesmesek bari x2
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Kafeslere kapatma sakin beni uçar giderim
bir daha söyletme ah yeminleri bozar giderim
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insaniz hepimiz hata yapabiliriz
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Bakiyorum bu günlerde beni hiç aramadin
kafana göre bir yol çizmissin hadi bakalim
geçen günler hatirina bir gün görmek istersen
adresi biliyorsun ya kapi ya balkondayim x2
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هل يعني أننا أنفصلنا الان؟
هل يعني أننا أصبحنا من الخاسرين
أفهمك عند مضي الايام
لاتقطع عني تحية الصباح
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اياك ان تغلق القفص انا سوف اطير وأذهب
لا تقولها مره ثانية سوف أبطل يميني واذهب
جميعنا بشر ومن الممكن ان نخطا
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أرى هذه الايام لم تتصل بي أبدا
سلكت طريقا على حسب مزاجك
من أجل الايام الماضية سيأتي يوم ترد بها أن تردني
تعرف عنواني انا أما عند الباب أو في الشرفة أنتظر
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