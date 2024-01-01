Aşık Şarkı Sözleri
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Sana neden bağlandım neden sevdim bilmem
Yüreğim senden yana sensiz olmuyor neden
istersen duy beni yenilme gururuna
Yarına çıkar mıyız sonumuz hayır ola
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Hadi ver elini inadın yeri mi
Bulamam, bulamam senin gibisini
Hadi gül yüzüme bitsin bu çile
Olmuyor bak sensiz yeter beni üzme
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Aklımdan geçme ki yürek duymasın
Kandırmasın kendini olur muydu diye
İlk kez hazır kalbim ayrılığa bu kadar
Belki de hayırlısı böyle
***
İçinden küsme ki canın yanmasın
Kızma sakın gerçekleri duydun diye
Bu kararlı hallerim incitmesin o kadar
İnan bana en güzeli böyle
***
Çünkü biz öyle yazık öyle ayıptık aşka
Sevmedi bizi gitti sonuna kadar direnmiştik o başka
***
Özlediğim doğrudur, ağladığım da
Herkes bilsin ziyanı yok bir sen bilme
İmkansızlar var işte biz ikimiz mesela
O kadar uzaklaş ki ararsam gelme
***
Özlediğim doğrudur , ağladığım da
Herkes bilsin ziyanı yok bir sen bilme
İmkansızlar var işte biz ikimiz mesela
Aramam gerçi ama ararsam gelme
-
Aşkı aşık olana sor
Geceyi karanlıkta kalana
Keşke yanımda olsaydı
Canım öyle özledim ki
***
Ben aynı bildiğin gibiyim
Bakma sen bugün iyi değilim
Kim bilir belki havalardandır
Sen alınma söz vermedin ki
***
Aşktan oğlum bir hoş sağım solum
Sevdim malum ki en güzel huyum
Şu dünyadan bir aşık geçti deseler
Ben o’yum
***
Aşktan oğlum var mı bir sorun
Sevdim malum ki en güzel huyum
Şu dünyadan bir aşık geçti deseler
Ben o’yum
***
Ben aynı bildiğin gibiyim
Bakma sen bugün iyi değilim
Kim bilir belki havalardandır
Sen alınma söz vermedin ki
***
Aşktan oğlum bir hoş sağım solum
Sevdim malum ki en güzel huyum
Şu dünyadan bir aşık geçti deseler
Ben o’yum
***
Aşktan oğlum var mı bir sorun
Sevdim malum ki en güzel huyum
Şu dünyadan bir aşık geçti deseler
Ben o’yum
-
Bir karşılık göremeden
Sevmek neymiş
Yar sayende öğrendim ben
Nasıl zormuş
***
Aşk benim gönlümdeki suç değil
Kalp benim içimdeki taş değil
Sel beni gözümdeki yaş değil
Seni ne çok sevdim
***
Ben de bir insan evladıyım
Elde değil ki sevdalıyım
Yar diye bir gün yanına
Yatamadım
***
Can heder oldu
-
Hani fani bu hayat ümit bağlayamam
Olmadı diye oturup ağlayamam
Gönlü geniş olan sükutu öğrensin
Sevgimi yok yere ele bağlayamam
Gelir mi diye hayallere sığınamam
Kemale eren kendinden versin
***
Sevdim, kaç kere bilemem
Yaşadım, yok inkar edemem
Bıktım, senle baş edemem ben
Zaman öyle de geçiyor
Hayat böyle de bitiyor
Ama umudum cennetten
***
Ben dalkavuk olanı hizaya getiremem
Sorma bana ben görünmezi göremem
Merak eden kendine yönelsin
Boş yere kimseyi oyalayıp üzemem
Geçici şeylere heves edip üzülemem
Fikrim, hevesimi alt etsin
***
Bildim lakin söyleyemem
Gördüm ama izah edemem
Dünya, senle baş edemem ben
Zaman öyle de geçecek
Hayat böylede bitecek
E bitsin, umudum cennetten
***
Ben gözü görmeyene resim gösteremem
Değerimi bilmeze değer öğretemem
O önce, e haddini öğrensin
Biten sevgiye imrenip özenemem
Boş sözü duyup düstur edinemem
Eden, kendine ah etsin
-
Nasılım iyi miyim soruyor musun bana
Ben bende miyim hayır, hep sendeyim
Dediğime geldin yürek, yine yaktın kendini
Bir hata binbir bela sana ne diyeyim
***
Kendime de kızgınım engel olmadım sana
Aşka yüz çevirmeye cesaretim yok
İlk defa sevmedim ki, ilk kez aşık olmadım
Yalnızlığım ilk değil alışmadım yok
***
Ah bu benim deli bozgun, sana vurgun hallerim
Yine yürüyor üzerime sustuğum sözlerim
Ah bu benim dibe vurgun kışa sürgün hallerim
Şimdi üşüyor ceplerime sakladığım ellerim
-
Ne yordunuz yoruldunuz
Bilip bilmeden her şeyi kötüye yordunuz
Siz kimdiniz neciydiniz
Bunca dert varken gelip beni mi buldunuz
***
Ne yaptıysam hep kendime
Benim bir canım var onu da siz mi verdiniz
Sevaplarım var günahlarım
Takılıp düştüğümde bir el mi verdiniz
Off..
***
Gidiniz Allah aşkına
Gidiniz benim yanımda varsın olmasın yeriniz
Hepiniz aşkı unuttunuz
Sevmek değil mi aslında en büyük mucizemiz
***
Bırakın Allah aşkına
Bırakın benim yanımda olmasın varsın yeriniz
Hepiniz aşkı unuttunuz
Sevmek değil mi aslında en büyük mucizemiz
-
Aradım açmadı yine küstü mü ne
Kafayı taktı bu bir şeye kesin
Dikine dikine konuşuyordu yine
Diline düşücez milletin
***
Aahhh laf anlamaz imkansız
Aynaya bakmaz vicdansız
Aahh ne derdi var kim bilir
Belli ki çektirecek insafsız
***
Gel gel gel üzerime üzerime
Vur vur vur ciğerime ciğerime
Gel zalim gel gece uzun
Gık dersem namussuzum
***
Gel gel gel üzerime üzerime
Vur vur vur ciğerime ciğerime
Gel zalim gel gece uzun
Gık dersem namussuzum
-
Söndü içimin ateşi bitti, bıktım yalanlarından
Zorla ele avuca sığmaz aşk kop gel günahlarından
Nazın sitemin belli değil, ben senin neyinim anlayamadım
Sevda ateşin aynı değil ilk defa üşüyorum kollarında
***
Kim bu gözlerindeki yabancı
Yaralar beni yüreğimden
Hani ben olacaktım, yalancı
Başının tacı
***
Bugünün, yarınları günahkar
Yakanı bırakmaz ellerim
Hani ben olacaktım yalancı
Başının tacı
-
Gecesiyle gündüzüyle
Bi aşk yok oluyor
Ve belki sana gün doğuyor
Çünkü ben gidiyorum
***
Yarım kalan hevesiyle
Her şey yok oluyor
Ve kalbim yeniden doğuyor
Ancak ben ölüyorum
***
Ey hayat beni bu büyük dertten
Kim gelip kurtaracak
Kader nasıl davranacak
Onu bırak ta
***
Sende benden azıcık aşk kaldıysa
Harcama onu sakın yapma
Lazım olur yine sen akıllanınca
Bence beni bu kadar çabuk unutma
***
Sende benden azıcık dert kaldıysa
Harcama onu sakın yapma
Lazım olur yaralar kapanınca
Bence kendini bana unutturma
-
Aylar oldu gülüşünü görmedim
O benim ruhumdu nasıl özledim
Anlat dostum bana ondan bahset
Hasret kaldım dinleyeyim
***
Aylar oldu sesini duymadım
O bana vurgundu görmezden geldim
Anlat dostum Allah’ın aşkı için
Bana ondan bahset dinleyeyim
***
Sen bilirsin hala bekler mi
Arıyor mu teni ellerimi
Tekrar baksam alev gözlerine
Beni anlar mı , affeder mi
***
Ne zaman bitti sevdiğimiz şarkı
Çal bi daha çal bi daha geldiğim bilsin
***
Onsuzluk yok artık söz verdim kendime
Niye hala yok hala yok çağırın gelsin
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