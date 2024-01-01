Bittin Yalnızlık ah yalnızlık Biz seninle hiç darılmadık Yangın, yangın üstüne Aşk seninle hiç barışmadık ** Yan yürek söndüğüne yan Sen hala söndüğünü san Hata, hata üstüne Gözlerimde öldü sevdan ** Ah bu gönülde kaç yangın var Biri biter biri başlar Bir ateştin şimdi külsün Sen de bittin be yar **

Lanet Olsun (Remix) Akşam olur gizli gizli ağlarım Kaderin dilinden iyi anlarım ** Keder öğütmekle geçti yıllarım Beni değirmende taşa döndürdün Keder öğütmekle geçti yıllarım Beni değirmende taşa döndürdün ** Lanet olsun sana ey zalim felek Beni değirmende taşa döndürdün Lanet olsun sana ey zalim felek Beni değirmende taşa döndürdün ** Bir gün buradayım birgün sılada Gönlümü göçebe kuşa döndürdün ** Çok şükür gurbeti bitirdim derken Yolumu yeniden başa döndürdün Çok şükür gurbeti bitirdim derken Yolumu yeniden başa döndürdün ** Lanet olsun sana ey zalim felek Beni değirmende taşa döndürdün Lanet olsun sana ey zalim felek Beni değirmende taşa döndürdün ** Lanet olsun sana ey zalim felek Beni çarkında taşa döndürdün **

Son Darbe Sen bahardın, ben de yazın Hani sen bensiz olmazdın Bir gün ayrı geçmiyorken Gönlüme karlar yağdırdın ** Son sözümdün Gülen yüzümdün Ben olmazsam üzülürdün Terk edipte gittiğin gün Beni kendime küstürdün ** Gülemem o gün bugündür gülemem Sevemem seni unutmadan sevemem Diyemem acıyor yüreğim diyemem Bir sonbahar aldı seni benden ** Bu son darbe yüreğime Ağlıyorsam bundan sana ne Bitti her şey gittin artık Laf anlamaz gönlüme küstüm işte **

Yalancı Bir yeşilim bi Leyla bir Aslı gibi Gençliğin tadını alamıyorum Bir berduş bir sarhoş bir ayyaş gibi İçtiğim kadehi sayamıyorum ** Yalancı yalancı yalancı yarim Sevmiş bulundum seni sevmez olaydım ** Üzülüp ağlama gönül haline Bir ateş yetişir dünya malına Güvenme sevgilim güzelliğine İntizarım tutar kıyamıyorum ** Yalancı yalancı yalancı yarim Sevmiş bulundum seni sevmez olaydım **

Acemi Balık Beni kalbimden vuranlar var ya Sürüne, sürüne, sürüne kapımı çalacak Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya Kapanıp önümde diz çöküp ağlayacak ** Eder miyim, eder miyim Deli miyim, affeder miyim İsmine bir çizgi attım Artık seni bağlamaz benim hayatım ** Bükeceksin boynunu güller gibi sararıp Acemi balık gibi ağlara dolanıp Pişman da olsan Kapımda yatsan Tarih bile yazsan Kimin umurunda **

Şimdi Git Hiç kimse senin kadar üzmedi beni Hiçbir şey acını dindirmedi Belki de bilmediğim bir şeyler var Gözlerime bakıp söyle şimdi ** Konuşmak gerek Paylaşmak gerek En zor günde bile Öyle masum bakma yüzüme Benden değil aşktan özür dile ** Madem susacaktın niye geldin yanıma Aşkı zehir ettin canıma Gideceksen erteleme yarına Şimdi git, şimdi git... **

Hiç Hakkın Yok Bir gün belki yollarımız ayrılacak Ne varlığın ne yokluğun beni kızdıracak Senden sadece anı adın kalacak Bana kızma aşk böyle değil mi ** Sonunda anladım Aşk yalan inanmayın Gözüm yok sevdalarda Kalbimi denize attım ** Hiç hakkın yok bana böyle küsmeye Hiç hakkın yok böyle çekip gitmeye Alıştım sensiz geçen geceye Boşuna yalvarma dönemem geriye **

Kimse Yanmasın Yok sana değil sitemlerim üzülme Kendime hesap verdim senin için dün gece Kırgın değilim sana, kızgın değilim sana Seninle geçen güzel günlerin hatırına ** Gün senin gül gözlerin Ah yaşla dolmasın Ben garibim benim için kimse yanmasın ** Bir görebilsem yüzünü Bir tutabilsem elini Yar diye bilsem sana ben Deliriyorum... **

Hasret Anladım gelmiyor Çileli aşk kapıda Anladım sevmiyor Yalvarma hiç boşuna ** Ben senin esirinim Uğruna can verenim Bir ümitle her gece Seni beklerim ** Hasret diyorlar hep sabret Ne sabır kaldı ne selamet Bu ne hak ne adalet **

Darılma Bir nefeslik aşkım kaldı Onu da bir tek sana harcayamam Bu da geçer demiştin ya sevgilim Geçmedi günler zarar getirdi bana ** Bir teselli aradım anılarda Hiç bir şey kalmamış mazide olanlardan ** Gözlerimde hatırlar sen sakın ona sarılma Bir daha geri dönmezsem ne olur bana darılma **

Sus Nalan Sus sözleri Biri sana söylemeli Aşkın bittiğini Geriye dönme sakın Dünya duysun alem duysun aşklaryalan dost sağolsun Neden gördüm neden sevdim seni Bunu hiç anlamadım Neler duydum nasıl yandım sana Sebebini anlamadım Sana benim gibi yar Bana senin gibi yar Olmaz olsun yok istemem Sus...