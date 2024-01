Gurbet içimde bir ok herşey bana yabancı Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı ** Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı Bu ne bitmez çileymiş neden hala dolmadı Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı **

rüya gibi her hatıra her yaşantı bana ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana ömür çiçek kadar narin birgün kadar kısa ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde hayat şarap gibidir kederde var neşede hayat şarap gibidir kederde var neşede ömür çiçek kadar narin birgün kadar kısa ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına.... **