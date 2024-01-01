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7/24 Dinle Aşk

Aşk Şarkı Sözleri

Nalan Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nalan Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nalan

Nalan

Aşk

  • Daralıyorum

  • Hoş geldin

  • Anlat Bakalım

  • Aşk

  • Felek Mi Melek Mi

  • Hatırlayamadım

  • Hayat Bu

  • Ne Olur Bak Bana

  • Sabır

  • Tamamen Koptuk

  • Yalnızız

  • Yüz Karası

  • İnsanız İşte

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