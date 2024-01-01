Demode Bana güvenme, Aynı şeyleri tekrarlamaktan yoruldum Deli gibi seven kalmadı artık Aşktan çoktan kurtulduk. ** Biri giderse birisi gelir Buna bir iki aşklar direnir Acı çekmenin modası değil Dert demode ah dert demode. ** Unutup gidince acım dinecek, Yüzüm gülecek, Bir daha yara alsam bile Üfle gececek, çabuk gececek. **

Mnyk Biraz kara bulutluyum ama gecer Hesaplar bazen tutar Bazen de doner Bugun yara alırsam Sanma acım diner Gel ilacım sen ol yeter ** Biraz kara bulutluyum ama gecer Bazen de doner Sanma ac?m diner (scroll up) **

Aramadın Ayrılırken anlaştık, küsmeyecektik Başkalarını sevemezsek yeniden deneyecektik En kötü ihtimalle yalnız dost kalarak Aklımıza estikçe, bir "Alo" diyecektik ** Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam ** "Bekle" dedin, bekleyemedim Telefonun öbür ucunda Korkak, sessiz dinledin ** Aramadın, aramıyo'sun "Bekle" dedin, bekleyemedim Telefonun öbür ucunda Korkak, sessiz dinledin ** Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam ** Aramadın, aramıyo'sun "Bekle" dedin, bekleyemedim Telefonun öbür ucunda Korkak, sessiz dinledin ** Aramadın, aramıyo'sun "Bekle" dedin, bekleyemedim Telefonun öbür ucunda Korkak, sessiz dinledin ** Aramadın, aramıyo'sun "Bekle" dedin, bekleyemedim Telefonun öbür ucunda Korkak, sessiz dinledin ** Aramadın, aramıyo'sun "Bekle" dedin, bekleyemedim Telefonun öbür ucunda Korkak, sessiz dinledin ** Aramadın, aramıyo'sun "Bekle" dedin, bekleyemedim Telefonun öbür ucunda Korkak, sessiz din... **

Gönül Hikayesi Bir sen vardın benim için, Bir ben vardım senin için, Sarmaşık güller gibiydik biz Bir varmış bir yokmuş. Hem azmış hem çokmuş. ** Ne çabuk soldu bak sevgimiz O zaman bir gönül hikayesi diyelim Bu aşkın adına Bir gurur yaktı bizi Aklım fikrim hep yanında. ** Kalbimi ısıtan gülüşün nerde, nerde? İçimdeki ateşi söndür gelde, gelde **