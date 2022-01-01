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Nalan

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Baş Belası

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... KAPAT
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Albümler

Aşk Senin Neyine Nalan

Nalan'dan Sevgiyle Nalan

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Of Aman Nalan Nalan

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Sök Kalbini Nalan

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