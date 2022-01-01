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01
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kutsi
Besteci:
Kutsi
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02
Karış Karış
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Söz yazarı:
Nalan
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03
Baş Belası
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Söz yazarı:
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Besteci:
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04
Kedi
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Söz yazarı:
Yalçın Polat-Tolga Karel
Besteci:
Yalçın Polat-Tolga Karel
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05
Hıçkıra Hıçkıra
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