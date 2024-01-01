Doyamıyorum Sen benim gözümün nuru Sen benimsin sensiz olur mu Ömrümce kimseyi böyle sevmedim Söz ver bırakıp da gitme olur mu ** Çok seviyor sana doyamıyorum Acılar hep bana, hep bana korkmuyorum Canım mı desem, sana aşkım mı desem Ne desem az gelir sana bayılıyorum ** Bir tek sen varsın içimde Aklım fikrim hep seninle Ömrümce kimseyi böyle sevmedim Söz ver bırakıp da gitme ellere **

Sök Kalbini Bıktım artık Yalanlardan, dolanlardan, olanlardan Yetmiyor ki Seni sevmek, senin olmak, benim demek Biraz düşün hata ner'de Biraz da sev bundan böyle Biraz düşün hata ner'de Biraz da sev bundan böyle Sök kalbini yerinden, sevme beni At aklından aşkımı, unut beni Çok istedim sevmeyi deli deli Bundan böyle her şey bitti Sök kalbini yerinden, sevme beni At aklından aşkımı, unut beni Çok istedim sevmeyi deli deli Bundan böyle her şey bitti Yoksun artık Ne sözümde, ne gözümde, ne gönlümde Yetmiyor ki Seni sevmek, senin olmak, benim demek Biraz düşün hata ner'de Biraz da sev bundan böyle Biraz düşün hata ner'de Biraz da sev bundan böyle Sök kalbini yerinden, sevme beni At aklından aşkımı, unut beni Çok istedim sevmeyi deli deli Bundan böyle her şey bitti Sök kalbini yerinden, sevme beni At aklından aşkımı, unut beni Çok istedim sevmeyi deli deli Bundan böyle her şey bitti Sök kalbini yerinden, sevme beni At aklından aşkımı, unut beni Çok istedim sevmeyi deli deli Bundan böyle her şey bitti Sök kalbini yerinden, sevme beni At aklından aşkımı, unut beni Çok istedim sevmeyi deli deli Bundan böyle her şey bitti

Hani Gözlerinden anladım, gideceksin O güzel günleri bir anda sileceksin Beni hiç mi sevmedin, hiç mi değer vermedin Sus söyleme, söyleme ** Sen yoksan ne doğan gün ne batan gün Ne de dünya umurumda değil Sen yoksan ne doğan gün ne batan gün Ne de dünya umurumda değil ** Hani, hani çok sevmiştin sen beni, hani? Hani büyük sevdan bitti mi? Yüreğim sana yandı, yanmaz olaydı Ağla ağla, yan şimdi ** Yalnızlık değil inan acı gelen Sensizlik ağır yokluğun deli eden Beni hiç mi sevmedin, hiç mi değer vermedin Sus söyleme, söyleme ** Sen yoksan ne doğan gün ne batan gün Ne de dünya umurumda değil Sen yoksan ne doğan gün ne batan gün Ne de dünya umurumda değil ** Hani, hani çok sevmiştin sen beni, hani? Hani büyük sevdan bitti mi? Yüreğim sana yandı, yanmaz olaydı Ağla ağla, yan şimdi **

Kara Bahtım Agliyorum sebebi sen Ne haldeyim bir bilsen Gülmüyorum gülemem ki Içim kan aglarken ben Ellerini gözlerini Yanlizca seni seni sevdim ben Sensizim kara bahtim nerdesin nerde Vur yüregim yikilsin alistim derde Sana bir ömür boyu mutluluklar dilesemde Sensizim seninleyim nerdesin nerde **

Kaç Bahar Yorgun düşmüş sevdam Kaç bahar özler ki Kaç bahar severim bilmem Bekleyeme değer mi Aşkım sana değer mi ** Ben sevdanın yolarında Ağlamaktan yoruldum Bitmezdi ben de hiç aşk Bak sonunda kuruldum ** Hadi vur yüzüme sitemleri Hani çok severdin bu halimi İstersen anlama seven kalbimi Vurdum duymaz oldum şimdi **

Aramızı Bozamazlar Sevemedim canım asla senden başkasını Unutmadım söylediğin ayrılık şarkısını Bırakıpta gitmek kolay Seviyorsan yanımda kal Bitirelim ayrılığı beni al kollarına Ahh !! ** Aramızı bozamazlar seni benden alamazlar Kışı geçtik bugün bahar Seviyorsan yanımda kal Aramızı bozamazlar seni benden alamazlar Kışı geçtik bugün bahar Ne olursun yanımda kal **

Zor Olan Sevmek Anladım artık gitmem diyorsun Seni çok seviyorum üzmem diyorsun Sen bunu bana hep yapıyorsun Her defasında yine beni üzüyorsun ** Kıymetimi bilmen için gitmem mi gerek Sevdiğini anla artık büyüdün bebek Masal değil ki bu aşk öğrenmen gerek Gitmesi kolay olur, zor olan sevmek **

Beni Üzme Sana neden bağlandım neden sevdim bilmem Yüreğim senden yana sensiz olmuyor neden istersen duy beni yenilme gururuna Yarına çıkar mıyız sonumuz hayır ola ** Hadi ver elini inadın yeri mi Bulamam, bulamam senin gibisini Hadi gül yüzüme bitsin bu çile Olmuyor bak sensiz yeter beni üzme **

Allah Affetsin Can evimden vurdu bak seviyor dediklerim Karlar yağmadan daha Çığ oldu dost bildiğim ** Bana ağlama bana yalvarma Allah affetsin seni ben unuttum ya ** Hepsi bak insandılar paraya kul oldular Artık ne denir bilmem Hepsine mutluluklar **