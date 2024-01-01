Felek Mi Melek Mi Ömrün hüzünlü gecelerden kurtulmuyor yakası Dertlerin fişini bir çekersem söner tüm fiyakası Aşka doğdum aşksa beni almıyor nüfusuna Uyumuş talihim uyanmıyor güzellik uykusunda ** Şekeri yetersiz acısı da bol Kaderin kahvesi içilmiyor Boynuma sarılan en son kol Felek mi melek mi seçilmiyor **

Hoş geldin Sevebilirim sevebilirim belki Ölebilirim aşkımdan Er ya da geç er ya da geç Düşeceksin gözyaşlarımdan ** Yalanlarından bıktım bıkalı Bir daha dinlemedim aşk masalı Ummadığım anda çaldın kapımı Sence biraz geç kalınmadımı ** Hoşgeldin gönlümün sultanı Çok bekledim bu anı Unutmadım bize yaptığını Ölümsüz aşkımın bugün son günü Layık olduğu gibi kutlanmadı **

Anlat Bakalım Fatih Erkoç: Beni görme görüp üzülme Geri dönme dönüp ezilme Yaptığının ettiğinin altında Nalan: Seni unutmama Kendimi avutmama yardım et Yardım et yeter www.sendeyim.com Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım Nalan - Fatih Erkoç: Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım Nalan: Yaralandım toparlandım Sendeledim erteledim üzüntümü Gafil avlandım ** Fatih Erkoç: Seni unutmama Kendimi avutmama yardım et Yardım et yeter www.sendeyim.com ** Nalan: Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım ** Fatih Erkoç: Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım ** Nalan - Fatih Erkoç: Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım **

Aşk Her şeyimi kaybetmişken sen çıktın karşıma Dünyalara değişemem sensizlik ölüm bana Aşk nedir bilmiyorken, kendimden vazgeçmişken Yaşadığımı fark etmezken Tanrı'dan armağansın bana Gözlerim gözlerinden ayrılmaz Ellerim ellerini bırakmaz Bir gülüşün yeter şu canıma Allah'ım beni ondan ayırma Gözlerim gözlerinden ayrılmaz Ellerim ellerini bırakmaz Bir gülüşün yeter şu canıma Allah'ım beni ondan ayırma ** Her şeyimi kaybetmişken sen çıktın karşıma Dünyalara değişemem sensizlik ölüm bana Aşk nedir bilmiyorken, kendimden vazgeçmişken Yaşadığımı fark etmezken Tanrı'dan armağansın bana Gözlerim gözlerinden ayrılmaz Ellerim ellerini bırakmaz Bir gülüş yeter şu canıma Allah'ım beni ondan ayırma Gözlerim gözlerinden ayrılmaz Ellerim ellerini bırakmaz Bir gülüş yeter şu canıma Allah'ım beni ondan ayırma **

Daralıyorum Hiç umut yok ama son bir kez daha buluşalım Benim kesin çözüm derim senin kalbini kırıp acıtmasın Hiç umut yok ama son bir kez daha konuşalım Benim kesin çözüm derim senin kalbini kırıp acıtmasın ** Taş olsa çatlardı sabrıma herkes şaşırdı Hiç bir şey olmamış gibi aşk dilenmem son bombaydı ** Beş dakika bile hak etmedin bence Lal lala la la la Bugünlerde herşey üstüme üstüme Bide sen gelme gelme öfff daralıyorum **

Hatırlayamadım Ömrümün En Güzel Zamanı Boşuna Geçti Sus Anladım Ben Anlayacağımı Dönüş Yok Şimdi Seni Senle Bıraktım O Gün Bugün Yabancısın Sana Karşı Duyduğum Sevgiden Bir Canavar Yarattın ** Hatırlayamadım Canım Seni Canım Milattan Öncemiydi Anlattığın O Saf Aşığın Şimdi Kim Bilir Nerde Git Ona Benden Selam Söyle **

Hayat Bu Seninleyken olanların hesabını tuttum gece Diğerlerinden farklıymışsın en hayini senmişsin bence Sanki sert bir rüzgar esti dallarımdan yapraklar döküldü Sahile bir dalga vurdu aşkımızı sürükledi bizi savurdu ** Yok üzülmem yok hayat bu Seni hiç düşünmemek bilmemki zor olur mu Bu benim sensiz geçen ilk günüm kırgında değilim amma O büyük aşkına reva gördüğün son bu muydu **

Ne Olur Bak Bana Uçurumun kenarında duruyorum görmedin sen Karanlığın ortasında eriyorum günde güne Yalnızlık mı yoksa ölüm mü Sensizlik mi bu canıma yeter ** Ne olur bak bana bir ışık yak bana Ayrılık zor gelir anlayana (x4) ** Uçurumun kenarında duruyorum görmedin sen Karanlığın ortasında eriyorum günde güne Yalnızlık mı yoksa ölüm mü Sensizlik mi bu canıma yeter ** Ne olur bak bana bir ışık yak bana Ayrılık zor gelir anlayana (x8) **

Sabır Düşündükçe O Son Günü İçimdeki Kör Düğümü Çözemem Ağlarım Her şeyi Kadere Bağlarım ** Bi Son Yazsaydık Bu Aşka Elveda Demeden Daha Sustum Anladım Her şeyi Kadere Bağladım ** Sabır Sabır Sabır Nereye Kadar Kahır Kahır Ölene Kadar Ağır Ağır Yanıyorum Ben ** Ağlarken Güler Severken Gider Uzak Olsun Bu Son Olsun Geçmiş Olsun Kalbim Gitti Giden Gitti Giden **