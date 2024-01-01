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Neler neler vaadetmiştin
Hani beni çok sevmiştin
Benden önce hani yoktun
Benden sonra nasıl oldun?
**
Söyle bana hakkım yok mu buna?
Sen terkettin suçlu arama
Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr
Bırakıp giden ben miydim yâr?
Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr
Bırakıp giden ben miydim yâr?
**
Neler neler vaadetmiştin
Hani beni çok sevmiştin
Benden önce hani yoktun
Benden sonra nasıl oldun?
**
Söyle bana hakkım yok mu buna?
Sen terkettin suçlu arama
Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr
Bırakıp giden ben miydim yâr?
**
Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr
Bırakıp giden ben miydim yâr?
Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr
Bırakıp giden ben miydim yâr?
**
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Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi
Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu
Dört bıçak çekip vurdular dört kişi
Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu
Haliç'te bir vapuru vurdular dört kişi
Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu
Dört bıçak çekip vurdular dört kişi
Yemyeşil bir ay gökte dağılıyordu
Deli Cafer, Ismail, Tayfur ve şaşı
Maktul'ün onbeş yıllık arkadaşı
Üçü kamarot, öteki aşçıbaşı
Dört bıçak çekip vurdular dört kişi
Cinayeti kör bir kayıkçı gördü
Ben gördüm, kulaklarım gördü
Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü
Hiç biriniz orada yoktunuz
Cinayeti kör bir kayıkçı gördü
Ben gördüm, kulaklarım gördü
Vapur kudurdu, kuduz gibi böğürdü
Hiç biriniz orada yoktunuz
Demirlemişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu
13 damla gözyaşını saydım
Allahı'na kitabına sövüp saydım
Şafak nabız gibi atıyordu
Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım
Hiç biriniz orada, hiç biriniz orada
Hiç biriniz orada yoktunuz
Hiç biriniz orada, hiç biriniz orada
Hiç biriniz orada yoktunuz
Polis katilleri arıyordu
Polis katilleri arıyordu
Deli Cafer, Ismail, Tayfur ve şaşı
Üzerime yüklediler bu işi
Deli Cafer, Ismail, Tayfur ve şaşı
Üzerime yüklediler bu işi
Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım
Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım
Sarhoştum, Kasımpaşa'daydım
Vapuru onlar vurdu, ben vurmadım
Cinayeti kör bir kayıkçı gördü
Ben vursam, kendimi vuracaktım
Cinayeti kör bir kayıkçı gördü
Ben vursam, kendimi
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Yağmur yağar ıslanırsın vay aman
Güneş doğar kaybolursun vay aman
Ay ışığı der durursun vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
***
Yağmur yağar ıslanırsın vay aman
Güneş doğar kaybolursun vay aman
Ay ışığı der durursun vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
***
Yağmur yağar ıslanırsın vay aman
Güneş doğar kaybolursun vay aman
Ay ışığı der durursun vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Zaman geldi gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
***
Yağmur yağar ıslanırsın vay aman
Güneş doğar kaybolursun vay aman
Ay ışığı der durursun vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman (vay aman)
Zaman geldi gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
Umudumsun sen
Umudumsun sen
Umudumsun sen
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Martılar ağlardı çöplüklerde
Biz seninle gülüşürdük
Martılar ağlardı çöplüklerde
Biz seninle gülüşürdük
***
Şehirlere bombalar yağardı her gece
Biz durmadan sevişirdik
Şehirlere bombalar yağardı her gece
Biz durmadan sevişirdik
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi çekip gitme
Bırak da dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip de geçme
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi çekip gitme
Bırak da dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip de geçme
***
Sonbahar damlardı damlarımıza
Biz seninle sararırdık
Sonbahar damlardı damlarımıza
Biz seninle sararırdık
***
Aydınlanlansın diye şu kirli yüzler
Biz durmadan savaşırdık
Aydınlanlansın diye şu kirli yüzler
Biz durmadan savaşırdık
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi çekip gitme
Bırak da dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip de geçme
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi çekip gitme
Bırak da dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip de geçme
***
Acımasız olma şimdi bu kadar
Dün gibi, dün gibi çekip gitme
Bırak da dolanayım ayaklarına
Kum gibi, kum gibi ezip de geçme
Acımasız olma şimdi bu kadar
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-
Giderim buralardan
Giderim bir gece vakti
Giderim buralardan
Giderim bir gece vakti
***
Umurunda olmaz umurunda olmaz umurunda olmaz bilirim
Umurunda olmaz umurunda olmaz umurunda olmaz bilirim
***
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Memleket hasreti
***
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Memleket hasreti
Bağırsan duyamam ki
İstanbul'da değilim ki
***
Çağırsan gelemem ki
Varna'da değilim ki
Uzaklardayım uzaklardayım
Ben bende değilim ki
Uzaklardayım uzaklardayım
Ben bende değilim ki
***
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Memleket hasreti
***
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Ya beni sararsa
Memleket hasreti
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Kimileri hep suçluyor
Kimileri sorguluyor
Yaralı yüreğime kara çalıyor
*
İhanet zincirini tutan utansın
Dönüp arkasına bakan utansın
Dost diye bağrıma bastığım insanlar
Arkamı dönünce vuran utansın
*
Durmadan hep soruyorlar
Aç bırakıp gülüyorlar
Emekleyen yüreğime usta diyorlar
*
Usta değil acemi bir işçiyim ben
Onurlu bir kavganın neferiyim ben
Dostun dostu, düşmanımın eveliyim ben
Bilip de söylemeyen diller utansın
-
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Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
O yuvasız çalıkuşu
Bense kafeste kanarya
***
O dolaşmış daldan dala
Savurmuş yüreğini
Ben bölmüşüm yüreğimi
Baş kaldıran dizelere
***
Aramakmış oysa sevmek
Özlemekmiş oysa sevmek
Bulup, bulup yitirmekmiş
Düşsel bir oyuncağı
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Sevmek diye bir şey varmış
Sevmek diye bir şey yokmuş
***
Acı çektim günlerce
Acı çektim susarak
Şu kısacık konuklukta
Deprem kargaşasında
***
Yaşadım birkaç bin yıl
Acılara tutunarak
Acı çekmek özgürlükse
Özgürüz ikimizde
***
Acılardan arta kalan
İşte bu bakışlarmış
Buğu diye gözlerimde
Gün batımı bulutlarmış
***
Yalanmış hepsi yalan
Yalanmış hepsi yalan
Savrulup gitmek varmış ayrı yörüngelerde
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