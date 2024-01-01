-
Ne söylesem dur diyor
Öksüz mü sandın
Ne yapsam olmaz diyor
Kader utansın
Görürmüşüm günümü olmaz, olmaz,olmaz
**
Hadi gösterde görelim
Neler ettiysek bilelim
Yol bilmez yordam bilmez
Boyunu posunu görelim
**
Hadi gösterde görelim
Neler ettiysek bilelim
Yol bilmez yordam bilmez
Boyunu posunu görelim
**
Hadi gösterde görelim
Neler ettiysek bilelim
Yol bilmez yordam bilmez
Boyunu posunu görelim
Boyunu posunu görelim
**
Ne söylesem dur diyor
Öksüz mü sandın
Ne yapsam olmaz diyor
Kader utansın
Görürmüşüm günümü olmaz, olmaz,olmaz
**
Hadi gösterde görelim
Neler ettiysek bilelim
Yol bilmez yordam bilmez
Boyunu posunu görelim
**
Hadi gösterde görelim
Neler ettiysek bilelim
Yol bilmez yordam bilmez
Boyunu posunu görelim
**
Hadi gösterde görelim
Neler ettiysek bilelim
Yol bilmez yordam bilmez
Boyunu posunu görelim
Boyunu posunu görelim
**
Hadi gösterde görelim
Neler ettiysek bilelim
Yol bilmez yordam bilmez
Boyunu posunu görelim
**
Hadi gösterde görelim
Neler ettiysek bilelim
Yol bilmez yordam bilmez
Boyunu posunu görelim
Boyunu posunu görelim
**
-
Gülsün yüzün birtanem ağlama
Değmedi gözüm başka göze acılanma
Öyle hemen, dinlemeden
Bırakma ellerimi, ateşlere atma beni, günahımı alma
Dayanamam deniz gözlüm darılma
Razıyım, zincirlere vur ama kırılma
Kıyamam ki sana, feda herşeyim
Tutsağınım öl de öleyim, günahımı alma
**
Yalan vallahi yalan
Yalan ahh yalan
İnanma, sakın kanma
Hayırsız eller yalan
**
Sen canım canım benim canımsın
Ekmeğim, suyum, tadımsın
Sana mecburum ben, sensiz yarımım
Kolum, kanadım, ışığımsın
İnsaf eyle, gel etme
Dur dur dur gitme
**
Canım canım benim canımsın
Ekmeğim, suyum, tadımsın
Sana mecburum ben, sensiz yarımım
Kolum, kanadım, ışığımsın
İnsaf eyle, gel etme
Dur dur dur gitme
**
Gülsün yüzün birtanem ağlama
Değmedi gözüm başka göze acılanma
Öyle hemen, dinlemeden
Bırakma ellerimi, ateşlere atma beni, günahımı alma
**
Yalan vallahi yalan
Yalan ahh yalan
İnanma, sakın kanma
Hayırsız eller yalan
**
Sen canım canım benim canımsın
Ekmeğim, suyum, tadımsın
Sana mecburum ben, sensiz yarımım
Kolum, kanadım, ışığımsın
İnsaf eyle, gel etme
Dur dur dur gitme
**
Canım canım benim canımsın
Ekmeğim, suyum, tadımsın
Sana mecburum ben, sensiz yarımım
Kolum, kanadım, ışığımsın
İnsaf eyle, gel etme
Dur dur dur gitme
**
Canım canım benim canımsın
Ekmeğim, suyum, tadımsın
Sana mecburum ben, sensiz yarımım
Kolum, kanadım, ışığımsın
İnsaf eyle, gel etme
Dur dur dur gitme
**
-
Sevabın senin olsun
Günahını bana bırak,
Sevabın senin olsun
Ben zaten acıların gözdesi oldum,
En tatlı yalanların kölesi oldum
Ben zaten acıların gözdesi oldum,
En tatlı yalanların kölesi oldum
Daha çok acı verme git
Düşünme hiç
Hadi git
**
Yaralandım yaralandım
Karalandım Karalandım
Bir günahın koynundayım yar
Bunaldım
Yaralandım yaralandım
Karalandım Karalandım
Bir günahın koynundayım yar
Bunaldım
Daha çok acı verme git
Düşünme hiç
Hadi git
**
Üzülmedin benim için
Bu kadar taş mı kalbin
Üzülmedin benim için
Bu kadar taş mı kalbin
Ben zaten acıların gözdesi oldum
En tatlı yalanların kölesi oldum
Ben zaten…
**
-
Düşlerim vardı, geceler boyu
Uzun sürdü ayrılık
Ne kaldı söyle, geriye bizden
Viran olduk ağladık
**
Sen yoksun gün bu gün değil
Sevdalar sen değil
Her yağmur göz yaşım olur
Yağmurlar sen değil
**
Bir daha asla dönemem ben sana
Beni de aldı ayrılık
Sen acı verdin yıkıldım uğruna
Yıllara hasret bağladık
**
-
Asla aşk her yerde bahar değil
Bizde aşk kışlara hep gebe
Yar ısıtamadın gönlümü
Isıtamadın kalbimi
Bundan fazla...
Anladım alışamadık biz bize
Konuşamadık göz göze
Bundan fazla
**
Farzet kapılıp biz delice aşk seline
Farzet yaşadık doyduk güzele
**
Aşkı bulduğumu sandım sende
Aşkı sevdiğini sandım bende
Senle ben acıyı sevda sandık
Geldik yolun sonuna
**
-
Neler neler vaadetmiştin
Hani beni çok sevmiştin
Benden önce hani yoktun
Benden sonra nasıl oldun?
**
Söyle bana hakkım yok mu buna?
Sen terkettin suçlu arama
Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr
Bırakıp giden ben miydim yâr?
Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr
Bırakıp giden ben miydim yâr?
**
Neler neler vaadetmiştin
Hani beni çok sevmiştin
Benden önce hani yoktun
Benden sonra nasıl oldun?
**
Söyle bana hakkım yok mu buna?
Sen terkettin suçlu arama
Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr
Bırakıp giden ben miydim yâr?
**
Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr
Bırakıp giden ben miydim yâr?
Gücenme bana yâr, kırılma bana yâr
Bırakıp giden ben miydim yâr?
**
-
Her söz beni yaktı yakar
Duyamam sesini göremem yüzünü
Gücendiğim yar
Hüzün gülsün yüzün
Ağlamak bile zor gelir insana
Duy beni yar
**
Nerelerdesin, ne haldesin?
Yokluğunda ezberdesin nerdesin?
**
Zalim kader aldatır elleri
Anlatamam sana ben
Geç olur közdeki korları
Söndüremem yeniden
Bir gün gelir anlarsın ya
Zamanla aldana ağlaya gülersin yeniden
**
Zalim kader aldatır elleri
Anlatamam sana ben
Geç olur közdeki korları
Söndüremem yeniden
Bir gün gelir anlarsın ya
Zamanla aldana ağlaya gülersin yeniden
**
Her söz beni yaktı yakar
Duyamam sesini göremem yüzünü
Gücendiğim yar
Hüzün gülsün yüzün
Ağlamak bile zor gelir insana
Duy beni yar
**
Nerelerdesin, ne haldesin?
Yokluğunda ezberdesin nerdesin?
**
Zalim kader aldatır elleri
Anlatamam sana ben
Geç olur közdeki korları
Söndüremem yeniden
Bir gün gelir anlarsın ya
Zamanla aldana ağlaya gülersin yeniden
**
Zalim kader aldatır elleri
Anlatamam sana ben
Geç olur közdeki korları
Söndüremem yeniden
Bir gün gelir anlarsın ya
Zamanla aldana ağlaya gülersin yeniden
**
-
Sen sözlerde yeminlerde
Yok mu deva ah bu derde
Sen sözlerde yeminlerde
Ayrılık bu yok ki çare
Yanar yürek
Ağlamak fayda değil gözlerime
Utanmam sıkılmam dert ile
**
Ne seni ararım yürekten
Ne ağlar gözlerim kederden
Kurtar beni Allah'ım bu dertten
Yanarım yanar
İstemem senden başkasını
Çekip gitme daha erken
**
Ağlarım ben yok ki çarem bu derde
Ne seninle ne de sensiz yalnızım yine
**
-
Usul usul yavaştan gel
Hissettirme bana aşkı
Çok kırılgandır yüreğim
Bana zehretme hayatı
**
Usul usul yavaştan gel
Hissettirme bana aşkı
Çok kırılgandır yüreğim
Bana zehretme hayatı
**
Sarılıp dizlerine kalsam öylece
Hiçbirşey söyleme sen aşkım delice
Ya bugün ya yarın ayrılık var diye
Canım yanmaz hiç üzülme
Sarılıp dizlerine kalsam öylece
Hiçbirşey söyleme sen aşkım delice
Ya bugün ya yarın ayrılık var diye
Canım yanmaz hiç üzülme
**
Usul usul yavaştan gel
Hissettirme bana aşkı
Çok kırılgandır yüreğim
Bana zehretme hayatı
**
Usul usul yavaştan gel
Hissettirme bana aşkı
Çok kırılgandır yüreğim
Bana zehretme hayatı
**
Sarılıp dizlerine kalsam öylece
Hiçbirşey söyleme sen aşkım delice
Ya bugün ya yarın ayrılık var diye
Canım yanmaz hiç üzülme
**
Sarılıp dizlerine kalsam öylece
Hiçbirşey söyleme sen aşkım delice
Ya bugün ya yarın ayrılık var diye
Canım yanmaz hiç üzülme
**
-
Uzak, uzaksın bana
Bir gülüş yeter bağlanmama
O kadar zalim geçiyor yıllar
Yardım et seni unutmama
**
Uzak, uzaksın bana
Bir gülüş yeter bağlanmama
O kadar zalim geçiyor yıllar
Yardım et seni unutmama
**
Canım desen, ben seninim
Ellere söyleme ben deliyim
Aşk bu aklını alır
Sersefil yolda bırakır
**
İnan bana seninim
Canım desen, ben seninim
Ellere söyleme ben deliyim
Aşk bu aklını alır
Sersefil yolda bırakır
İnan bana seninim
**
Uzak, uzaksın bana
Bir gülüş yeter bağlanmama
O kadar zalim geçiyor yıllar
Yardım et seni unutmama
**
Uzak, uzaksın bana
Bir gülüş yeter bağlanmama
O kadar zalim geçiyor yıllar
Yardım et seni unutmama
**
Canım desen, ben seninim
Ellere söyleme ben deliyim
Aşk bu aklını alır
Sersefil yolda bırakır
**
İnan bana seninim
Canım desen, ben seninim
Ellere söyleme ben deliyim
Aşk bu aklını alır
**
Sersefil yolda bırakır
İnan bana seninim
**
-
Yar döner başım
Dert ortağım can yoldaşım
Yar çok yalnızım
Yokluğunla arkadaşım
**
Gün batar acıların üstüne
Son bahar hüzünlerimde
Gün gelir sarılırız belki de
Düşlerin kor ateşinde
Yoksun yar
**
Hasretini başucumda
Bırakıp gitme ne olur sevgili
Dayanamam bu acıya
Yüreğim sende kaldı sevgili
**
-
Daha benden ayrılmadan
Başka sevgili buldun
Saadet hiç belli olmaz
Sevgilim mesut musun?
**
Bu sevgiye düştüm nerden
Kendimi unuttum ben
Hayatımı sana verdim
Gençliğim gitti elden
**
Şimdi artık yanlızım
Ağlamak neye yarar
Zalimin zulmü varsa
Sevenin Allahı var
**