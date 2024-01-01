Silindi aşkımın alın yazısı Boynumu bükmedi bıraktığın yük Sakın gururlanma sevildin diye Senin aşkın benim kalbimde büyük ** Sorulur gidenlerden tüm hesaplar sorulur Senin de kalbin bir gün ağlamaktan yorulur Aşkın kanunu böyle, her ayrılık ağlatır Küçük insanlar bazen büyük izler bırakır ** Hadi git, sakın ardına bakma Hadi git, bir ömür beni sorma O büyük günahınla otur gönül tahtında Benim haklarım saklı sana Allah katında ** Hadi git, sakın ardına bakma Hadi git, bir ömür beni sorma O büyük günahınla otur gönül tahtında Benim haklarım saklı sana Allah katında ** Silindi aşkımın alın yazısı Boynumu bükmedi bıraktığın yük Sakın gururlanma sevildin diye Senin aşkın benim kalbimde büyük ** Sorulur gidenlerden tüm hesaplar sorulur Senin de kalbin bir gün ağlamaktan yorulur Aşkın kanunu böyle, her ayrılık ağlatır Küçük insanlar bazen büyük izler bırakır ** Hadi git, sakın ardına bakma Hadi git, bir ömür beni sorma O büyük günahınla otur gönül tahtında Benim haklarım saklı sana Allah katında ** Hadi git, sakın ardına bakma Hadi git, bir ömür beni sorma O büyük günahınla otur gönül tahtında Benim haklarım saklı sana Allah katında ** Hadi git, sakın ardına bakma Hadi git, bir ömür beni sorma O büyük günahınla otur gönül tahtında Benim haklarım saklı sana Allah katında **