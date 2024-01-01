Haklarım Saklı Şarkı Sözleri
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Silindi aşkımın alın yazısı
Boynumu bükmedi bıraktığın yük
Sakın gururlanma sevildin diye
Senin aşkın benim kalbimde büyük
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Sorulur gidenlerden tüm hesaplar sorulur
Senin de kalbin bir gün ağlamaktan yorulur
Aşkın kanunu böyle, her ayrılık ağlatır
Küçük insanlar bazen büyük izler bırakır
**
Hadi git, sakın ardına bakma
Hadi git, bir ömür beni sorma
O büyük günahınla otur gönül tahtında
Benim haklarım saklı sana Allah katında
**
Hadi git, sakın ardına bakma
Hadi git, bir ömür beni sorma
O büyük günahınla otur gönül tahtında
Benim haklarım saklı sana Allah katında
**
Silindi aşkımın alın yazısı
Boynumu bükmedi bıraktığın yük
Sakın gururlanma sevildin diye
Senin aşkın benim kalbimde büyük
**
Sorulur gidenlerden tüm hesaplar sorulur
Senin de kalbin bir gün ağlamaktan yorulur
Aşkın kanunu böyle, her ayrılık ağlatır
Küçük insanlar bazen büyük izler bırakır
**
Hadi git, sakın ardına bakma
Hadi git, bir ömür beni sorma
O büyük günahınla otur gönül tahtında
Benim haklarım saklı sana Allah katında
**
Hadi git, sakın ardına bakma
Hadi git, bir ömür beni sorma
O büyük günahınla otur gönül tahtında
Benim haklarım saklı sana Allah katında
**
Hadi git, sakın ardına bakma
Hadi git, bir ömür beni sorma
O büyük günahınla otur gönül tahtında
Benim haklarım saklı sana Allah katında
**