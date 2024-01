Bıktım artık Yalanlardan, dolanlardan, olanlardan Yetmiyor ki Seni sevmek, senin olmak, benim demek Biraz düşün hata ner'de Biraz da sev bundan böyle Biraz düşün hata ner'de Biraz da sev bundan böyle Sök kalbini yerinden, sevme beni At aklından aşkımı, unut beni Çok istedim sevmeyi deli deli Bundan böyle her şey bitti Sök kalbini yerinden, sevme beni At aklından aşkımı, unut beni Çok istedim sevmeyi deli deli Bundan böyle her şey bitti Yoksun artık Ne sözümde, ne gözümde, ne gönlümde Yetmiyor ki Seni sevmek, senin olmak, benim demek Biraz düşün hata ner'de Biraz da sev bundan böyle Biraz düşün hata ner'de Biraz da sev bundan böyle Sök kalbini yerinden, sevme beni At aklından aşkımı, unut beni Çok istedim sevmeyi deli deli Bundan böyle her şey bitti Sök kalbini yerinden, sevme beni At aklından aşkımı, unut beni Çok istedim sevmeyi deli deli Bundan böyle her şey bitti Sök kalbini yerinden, sevme beni At aklından aşkımı, unut beni Çok istedim sevmeyi deli deli Bundan böyle her şey bitti Sök kalbini yerinden, sevme beni At aklından aşkımı, unut beni Çok istedim sevmeyi deli deli Bundan böyle her şey bitti