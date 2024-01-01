Nâlân Şarkı Sözleri
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Anladım gelmiyor
Çileli aşk kapıda
Anladım sevmiyor
Yalvarma hiç boşuna
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Ben senin esirinim
Uğruna can verenim
Bir ümitle her gece
Seni beklerim
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Hasret diyorlar hep sabret
Ne sabır kaldı ne selamet
Bu ne hak ne adalet
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Akşam olur gizli gizli ağlarım
Kaderin dilinden iyi anlarım
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Keder öğütmekle geçti yıllarım
Beni değirmende taşa döndürdün
Keder öğütmekle geçti yıllarım
Beni değirmende taşa döndürdün
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Lanet olsun sana ey zalim felek
Beni değirmende taşa döndürdün
Lanet olsun sana ey zalim felek
Beni değirmende taşa döndürdün
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Bir gün buradayım birgün sılada
Gönlümü göçebe kuşa döndürdün
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Çok şükür gurbeti bitirdim derken
Yolumu yeniden başa döndürdün
Çok şükür gurbeti bitirdim derken
Yolumu yeniden başa döndürdün
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Lanet olsun sana ey zalim felek
Beni değirmende taşa döndürdün
Lanet olsun sana ey zalim felek
Beni değirmende taşa döndürdün
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Lanet olsun sana ey zalim felek
Beni çarkında taşa döndürdün
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Sen bahardın, ben de yazın
Hani sen bensiz olmazdın
Bir gün ayrı geçmiyorken
Gönlüme karlar yağdırdın
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Son sözümdün
Gülen yüzümdün
Ben olmazsam üzülürdün
Terk edipte gittiğin gün
Beni kendime küstürdün
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Gülemem o gün bugündür gülemem
Sevemem seni unutmadan sevemem
Diyemem acıyor yüreğim diyemem
Bir sonbahar aldı seni benden
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Bu son darbe yüreğime
Ağlıyorsam bundan sana ne
Bitti her şey gittin artık
Laf anlamaz gönlüme küstüm işte
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Bir yeşilim bi Leyla bir Aslı gibi
Gençliğin tadını alamıyorum
Bir berduş bir sarhoş bir ayyaş gibi
İçtiğim kadehi sayamıyorum
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Yalancı yalancı yalancı yarim
Sevmiş bulundum seni sevmez olaydım
**
Üzülüp ağlama gönül haline
Bir ateş yetişir dünya malına
Güvenme sevgilim güzelliğine
İntizarım tutar kıyamıyorum
**
Yalancı yalancı yalancı yarim
Sevmiş bulundum seni sevmez olaydım
**
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Beni kalbimden vuranlar var ya
Sürüne, sürüne, sürüne kapımı çalacak
Karşıma geçip kıs kıs gülenler var ya
Kapanıp önümde diz çöküp ağlayacak
**
Eder miyim, eder miyim
Deli miyim, affeder miyim
İsmine bir çizgi attım
Artık seni bağlamaz benim hayatım
**
Bükeceksin boynunu güller gibi sararıp
Acemi balık gibi ağlara dolanıp
Pişman da olsan
Kapımda yatsan
Tarih bile yazsan
Kimin umurunda
**
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Hiç kimse senin kadar üzmedi beni
Hiçbir şey acını dindirmedi
Belki de bilmediğim bir şeyler var
Gözlerime bakıp söyle şimdi
**
Konuşmak gerek
Paylaşmak gerek
En zor günde bile
Öyle masum bakma yüzüme
Benden değil aşktan özür dile
**
Madem susacaktın niye geldin yanıma
Aşkı zehir ettin canıma
Gideceksen erteleme yarına
Şimdi git, şimdi git...
**
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Bir gün belki yollarımız ayrılacak
Ne varlığın ne yokluğun beni kızdıracak
Senden sadece anı adın kalacak
Bana kızma aşk böyle değil mi
**
Sonunda anladım
Aşk yalan inanmayın
Gözüm yok sevdalarda
Kalbimi denize attım
**
Hiç hakkın yok bana böyle küsmeye
Hiç hakkın yok böyle çekip gitmeye
Alıştım sensiz geçen geceye
Boşuna yalvarma dönemem geriye
**
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Yok sana değil sitemlerim üzülme
Kendime hesap verdim senin için dün gece
Kırgın değilim sana, kızgın değilim sana
Seninle geçen güzel günlerin hatırına
**
Gün senin gül gözlerin
Ah yaşla dolmasın
Ben garibim benim için kimse yanmasın
**
Bir görebilsem yüzünü
Bir tutabilsem elini
Yar diye bilsem sana ben
Deliriyorum...
**
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Yalnızlık ah yalnızlık
Biz seninle hiç darılmadık
Yangın, yangın üstüne
Aşk seninle hiç barışmadık
**
Yan yürek söndüğüne yan
Sen hala söndüğünü san
Hata, hata üstüne
Gözlerimde öldü sevdan
**
Ah bu gönülde kaç yangın var
Biri biter biri başlar
Bir ateştin şimdi külsün
Sen de bittin be yar
**
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Bir nefeslik aşkım kaldı
Onu da bir tek sana harcayamam
Bu da geçer demiştin ya sevgilim
Geçmedi günler zarar getirdi bana
**
Bir teselli aradım anılarda
Hiç bir şey kalmamış mazide olanlardan
**
Gözlerimde hatırlar sen sakın ona sarılma
Bir daha geri dönmezsem ne olur bana darılma
**
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Nalan Sus sözleri
Biri sana söylemeli
Aşkın bittiğini
Geriye dönme sakın
Dünya duysun alem duysun
aşklaryalan dost sağolsun
Neden gördüm neden sevdim seni
Bunu hiç anlamadım
Neler duydum nasıl yandım sana
Sebebini anlamadım
Sana benim gibi yar
Bana senin gibi yar
Olmaz olsun yok istemem
Sus...
-
Git, hadi git
Yüreğin yanmadan
Adımı anmadan
Sabah yaklaşmadan
Gideceksen git, unut beni
Git, hadi git
İçin sızlamadan
Pişmanlık duymadan
Vakit geç olmadan
Gideceksen git, unut beni
Bi' haber yolla ara sıra Allah aşkına
Bir gün değil bir an bile unutmadım anlasana
Bi' haber yolla ara sıra Allah aşkına
Bir gün değil bir an bile unutmadım anlasana
Bu kadar mı büyük sevdan?
Bu kadar mı yanar kalan?
Çok gidenler gördüm ardından
Bir tek seni unutamam
Bu kadar mı büyük sevdan?
Bu kadar mı yanar kalan?
Çok gidenler gördüm ardından
Bir tek seni unutamam
Git, hadi git
İçin sızlamadan
Pişmanlık duymadan
Vakit geç olmadan
Gideceksen git, unut beni
Bi' haber yolla ara sıra Allah aşkına
Bir gün değil bir an bile unutmadım anlasana
Bu kadar mı büyük sevdan?
Bu kadar mı yanar kalan?
Çok gidenler gördüm ardından
Bir tek seni unutamam
Bu kadar mı büyük sevdan?
Bu kadar mı yanar kalan?
Çok gidenler gördüm ardından
Bir tek seni unutamam
Bu kadar mı büyük sevdan?
Bu kadar mı yanar kalan?
Çok gidenler gördüm ardından
Bir tek seni unutamam
Bu kadar mı büyük sevdan?
Bu kadar mı yanar kalan?
Çok gidenler gördüm ardından
Bir tek seni unutamam
**