Fatih Erkoç: Beni görme görüp üzülme Geri dönme dönüp ezilme Yaptığının ettiğinin altında Nalan: Seni unutmama Kendimi avutmama yardım et Yardım et yeter www.sendeyim.com Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım Nalan - Fatih Erkoç: Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım Nalan: Yaralandım toparlandım Sendeledim erteledim üzüntümü Gafil avlandım ** Fatih Erkoç: Seni unutmama Kendimi avutmama yardım et Yardım et yeter www.sendeyim.com ** Nalan: Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım ** Fatih Erkoç: Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım ** Nalan - Fatih Erkoç: Kaç kişi ardından gözyaşı döktü Kaç kişi zulmünle boynunu büktü Kaç kalbi acımadan kundakladın Kaçıncı kurbanım anlat bakalım **