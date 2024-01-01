Nalan'dan Sevgilerle Şarkı Sözleri
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Nalan
Nalan'dan Sevgilerle
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Bugün günlerden sen
Bu senin hikâyen
Dilediğin gibi yazdın, çizdin
Başrollerde sen
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Güneş sana doğdu
Gece sana oldu
Ay, gün, yıl sadece, yalnız
Bir gün sen oldu
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Ne güzel işte, bir yıl daha almışsın
En güzel çağına daha yeni başmışsın
Mutlu yıllar, umutlu yıllar
İyi ki doğdun, iyi ki varsın
**
Sen baharsın, sen hayatsın
İyi ki doğdun, iyi ki varsın
Sen hayatsın, sen baharsın
İyi ki doğdun, iyi ki varsın
**
Güneş sana doğdu
Gece sana oldu
Ay, gün, yıl sadece, yalnız
Bir gün sen oldu
**
Ne güzel işte, bir yıl daha almışsın
En güzel çağına daha yeni başmışsın
Mutlu yıllar, umutlu yıllar
İyi ki doğdun, iyi ki varsın
**
Sen baharsın, sen hayatsın
İyi ki doğdun, iyi ki varsın
Sen hayatsın, sen baharsın
İyi ki doğdun, iyi ki varsın
**
Mutlu yıllar sana
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Hiç bir şeye benzemiyor bu sevgin
Bir tek sen anlarsın derdimi
Herkes kırar üzer belki beni ama sen
Bilirim ki hep seveceksin
**
Hiç bir şeye benzemiyor bu sevgin
Bir tek sen anlarsın derdimi
Herkes kırar üzer belki beni ama sen
Bilirim ki hep seveceksin
**
Annem annem sen olmasan ben yarımım
Annem annem sensiz kalırsam yanarım
Annem annem sen olmasan ben yarımım
Annem annem sensiz kalırsam yanarım
**
Üzsem kızdırsam yine de seversin
Bilirim ki hep affedersin
Bana allah tan en büyük hediyem dersin
Ben ne yaptım da bunu hakettim
**
Üzsem kızdırsam yine de seversin
Bilirim ki hep affedersin
Bana allah tan en büyük hediyem dersin
Ben ne yaptım da bunu hakettim
**
Annem annem sen olmasan ben yarımım
Annem annem sensiz kalırsam yanarım
Annem annem sen olmasan ben yarımım
Annem annem sensiz kalırsam yanarım
**