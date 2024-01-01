Bugün günlerden sen Bu senin hikâyen Dilediğin gibi yazdın, çizdin Başrollerde sen ** Güneş sana doğdu Gece sana oldu Ay, gün, yıl sadece, yalnız Bir gün sen oldu ** Ne güzel işte, bir yıl daha almışsın En güzel çağına daha yeni başmışsın Mutlu yıllar, umutlu yıllar İyi ki doğdun, iyi ki varsın ** Sen baharsın, sen hayatsın İyi ki doğdun, iyi ki varsın Sen hayatsın, sen baharsın İyi ki doğdun, iyi ki varsın ** Güneş sana doğdu Gece sana oldu Ay, gün, yıl sadece, yalnız Bir gün sen oldu ** Ne güzel işte, bir yıl daha almışsın En güzel çağına daha yeni başmışsın Mutlu yıllar, umutlu yıllar İyi ki doğdun, iyi ki varsın ** Sen baharsın, sen hayatsın İyi ki doğdun, iyi ki varsın Sen hayatsın, sen baharsın İyi ki doğdun, iyi ki varsın ** Mutlu yıllar sana **

Hiç bir şeye benzemiyor bu sevgin Bir tek sen anlarsın derdimi Herkes kırar üzer belki beni ama sen Bilirim ki hep seveceksin ** Hiç bir şeye benzemiyor bu sevgin Bir tek sen anlarsın derdimi Herkes kırar üzer belki beni ama sen Bilirim ki hep seveceksin ** Annem annem sen olmasan ben yarımım Annem annem sensiz kalırsam yanarım Annem annem sen olmasan ben yarımım Annem annem sensiz kalırsam yanarım ** Üzsem kızdırsam yine de seversin Bilirim ki hep affedersin Bana allah tan en büyük hediyem dersin Ben ne yaptım da bunu hakettim ** Üzsem kızdırsam yine de seversin Bilirim ki hep affedersin Bana allah tan en büyük hediyem dersin Ben ne yaptım da bunu hakettim ** Annem annem sen olmasan ben yarımım Annem annem sensiz kalırsam yanarım Annem annem sen olmasan ben yarımım Annem annem sensiz kalırsam yanarım **