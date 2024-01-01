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7/24 Dinle Nalan'dan Sevgilerle

Nalan'dan Sevgilerle Şarkı Sözleri

Nalan Nalan'dan Sevgilerle şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nalan Nalan'dan Sevgilerle şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nalan'dan Sevgilerle sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nalan

Nalan

Nalan'dan Sevgilerle

  • İyi ki Doğdun

  • Annem

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