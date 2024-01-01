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7/24 Dinle Sök Kalbini

Sök Kalbini Şarkı Sözleri

Nalan Sök Kalbini şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nalan Sök Kalbini şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sök Kalbini sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Nalan

Nalan

Sök Kalbini

  • Kara Bahtım

  • Sök Kalbini

  • Hani

  • Doyamıyorum

  • Kaç Bahar

  • Aramızı Bozamazlar

  • Zor Olan Sevmek

  • Beni Üzme

  • Allah Affetsin

  • Yüreğim Bir Kor

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