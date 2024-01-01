-
Agliyorum sebebi sen
Ne haldeyim bir bilsen
Gülmüyorum gülemem ki
Içim kan aglarken ben
Ellerini gözlerini
Yanlizca seni seni sevdim ben
Sensizim kara bahtim nerdesin nerde
Vur yüregim yikilsin alistim derde
Sana bir ömür boyu mutluluklar dilesemde
Sensizim seninleyim nerdesin nerde
**
-
Bıktım artık
Yalanlardan, dolanlardan, olanlardan
Yetmiyor ki
Seni sevmek, senin olmak, benim demek
Biraz düşün hata ner'de
Biraz da sev bundan böyle
Biraz düşün hata ner'de
Biraz da sev bundan böyle
Sök kalbini yerinden, sevme beni
At aklından aşkımı, unut beni
Çok istedim sevmeyi deli deli
Bundan böyle her şey bitti
Sök kalbini yerinden, sevme beni
At aklından aşkımı, unut beni
Çok istedim sevmeyi deli deli
Bundan böyle her şey bitti
Yoksun artık
Ne sözümde, ne gözümde, ne gönlümde
Yetmiyor ki
Seni sevmek, senin olmak, benim demek
Biraz düşün hata ner'de
Biraz da sev bundan böyle
Biraz düşün hata ner'de
Biraz da sev bundan böyle
Sök kalbini yerinden, sevme beni
At aklından aşkımı, unut beni
Çok istedim sevmeyi deli deli
Bundan böyle her şey bitti
Sök kalbini yerinden, sevme beni
At aklından aşkımı, unut beni
Çok istedim sevmeyi deli deli
Bundan böyle her şey bitti
Sök kalbini yerinden, sevme beni
At aklından aşkımı, unut beni
Çok istedim sevmeyi deli deli
Bundan böyle her şey bitti
Sök kalbini yerinden, sevme beni
At aklından aşkımı, unut beni
Çok istedim sevmeyi deli deli
Bundan böyle her şey bitti
-
Gözlerinden anladım, gideceksin
O güzel günleri bir anda sileceksin
Beni hiç mi sevmedin, hiç mi değer vermedin
Sus söyleme, söyleme
**
Sen yoksan ne doğan gün ne batan gün
Ne de dünya umurumda değil
Sen yoksan ne doğan gün ne batan gün
Ne de dünya umurumda değil
**
Hani, hani çok sevmiştin sen beni, hani?
Hani büyük sevdan bitti mi?
Yüreğim sana yandı, yanmaz olaydı
Ağla ağla, yan şimdi
**
Yalnızlık değil inan acı gelen
Sensizlik ağır yokluğun deli eden
Beni hiç mi sevmedin, hiç mi değer vermedin
Sus söyleme, söyleme
**
Sen yoksan ne doğan gün ne batan gün
Ne de dünya umurumda değil
Sen yoksan ne doğan gün ne batan gün
Ne de dünya umurumda değil
**
Hani, hani çok sevmiştin sen beni, hani?
Hani büyük sevdan bitti mi?
Yüreğim sana yandı, yanmaz olaydı
Ağla ağla, yan şimdi
**
-
Sen benim gözümün nuru
Sen benimsin sensiz olur mu
Ömrümce kimseyi böyle sevmedim
Söz ver bırakıp da gitme olur mu
**
Çok seviyor sana doyamıyorum
Acılar hep bana, hep bana korkmuyorum
Canım mı desem, sana aşkım mı desem
Ne desem az gelir sana bayılıyorum
**
Bir tek sen varsın içimde
Aklım fikrim hep seninle
Ömrümce kimseyi böyle sevmedim
Söz ver bırakıp da gitme ellere
**
-
Yorgun düşmüş sevdam
Kaç bahar özler ki
Kaç bahar severim bilmem
Bekleyeme değer mi
Aşkım sana değer mi
**
Ben sevdanın yolarında
Ağlamaktan yoruldum
Bitmezdi ben de hiç aşk
Bak sonunda kuruldum
**
Hadi vur yüzüme sitemleri
Hani çok severdin bu halimi
İstersen anlama seven kalbimi
Vurdum duymaz oldum şimdi
**
-
Sevemedim canım asla senden başkasını
Unutmadım söylediğin ayrılık şarkısını
Bırakıpta gitmek kolay
Seviyorsan yanımda kal
Bitirelim ayrılığı beni al kollarına
Ahh !!
**
Aramızı bozamazlar seni benden alamazlar
Kışı geçtik bugün bahar
Seviyorsan yanımda kal
Aramızı bozamazlar seni benden alamazlar
Kışı geçtik bugün bahar
Ne olursun yanımda kal
**
-
Anladım artık gitmem diyorsun
Seni çok seviyorum üzmem diyorsun
Sen bunu bana hep yapıyorsun
Her defasında yine beni üzüyorsun
**
Kıymetimi bilmen için gitmem mi gerek
Sevdiğini anla artık büyüdün bebek
Masal değil ki bu aşk öğrenmen gerek
Gitmesi kolay olur, zor olan sevmek
**
-
Sana neden bağlandım neden sevdim bilmem
Yüreğim senden yana sensiz olmuyor neden
istersen duy beni yenilme gururuna
Yarına çıkar mıyız sonumuz hayır ola
**
Hadi ver elini inadın yeri mi
Bulamam, bulamam senin gibisini
Hadi gül yüzüme bitsin bu çile
Olmuyor bak sensiz yeter beni üzme
**
-
Can evimden vurdu bak seviyor dediklerim
Karlar yağmadan daha
Çığ oldu dost bildiğim
**
Bana ağlama bana yalvarma
Allah affetsin seni ben unuttum ya
**
Hepsi bak insandılar paraya kul oldular
Artık ne denir bilmem
Hepsine mutluluklar
**
-
Kalbim bak ellerimde
Beni bırak bari kendime
Zamansız bir sevdaydın
Nerden düştüm şu gönlüme
**
Bırak, bırak beni
Üzme kırma bizi
Sende yanacaksın
Ayrılıkta benim gibi
**
Yüreğim bir kor kim dokunsa yanıyor
Dönemem geriye tükendim, tükendim
Sevdan çok zor insafın yok
**