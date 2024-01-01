Kedi Bu sabah daha bir erken uyandım Eşyalarını topladım ** Sana ait ne varsa her şeyi Çatıdaki bavula sakladım ** Bir de resimleri mangal yaparken Görmeliydin beni o an ** Sanki hiç yaşanmamış gibi Zevkten ölebilirdim her an ** Oh bir rahatladım ki Zaten hiç yokmuşsun ki ** Kuş gibi yüreğim Üzerimden öyle bir yük atmışsın ki ** Allah razı olsun senden Kurtardın ya beni kendimden ** Senin gibi sokak kedilerini Ben bulurum canım her yerden **

Karış Karış Nalan Karış Karış sözleri Bugün efkarlı başım Bir gülüp, bir ağlamışım Avaz avaz bağırmışım kime ne? Hızlı koşmuş yorulmuşum Açmışım tokmuşum Yoruldukça durulmuşum benden sana ne? Şimdi çok kere pişmanım seni sevdiğime Dost musun, düşman mısın anlamadım Daha bitmedi iyi dinle İstersem sevmeyi de... **

Baş Belası Bu Bir Gençlik Hatası Değil Hayatımın Hatası Seni Gördüğüm Güne Seni Sevdiğim Güne Lanet Olsun Baş Belası Olmaz Olsun Aşk Çok Acı ** Bende Nasibini Alanlardanım Aşktan Bende Deli Gibi Yananlardanım Aşktan Bende Senin Gibi Aldananlardanım (Kaybedenlerdenim) Bitti Sözüm Kalmadı... **

Hıçkıra Hıçkıra Yine bugün kederliyim Her şeyi biriktirdim ** Gözlerim dolu dolu İçimi dökmeliyim... ** Bugün kederliyim Her şeyi biriktirdim ** Gözlerim dolu dolu İçimi dökmeliyim... ** Ağlasam bir türlü Ağlamasam bir türlü ** Söylesem mi derdini Söylemesem daha iyi ** Rahatsız etmeyin beni Ağlamalıyım şimdi hıçkıra hıçkıra ** Gözyaşımın aktığını kimse görmemeli Görmemeli bu zayıf halimi **

Tövbeler Olsun Bir daha aşık olmak mı tövbeler olsun Seviyorum seni dersem dilim tutulsun Bağrıma taş bastım haberin olsun Yemin ettim aşka tövbeler olsun tövbeler olsun Bağrıma taş bastım haberin olsun Yemin ettim kara gözlüm tövbeler olsun Bana gülen benden besbeter olsun Bak yüzüme gül demeye yüzün kalmadı Sana aşkı anlatacak sözüm kalmadı Senin için ölmeye lüzum kalmadı Yemin ettim aşka tövbeler olsun tövbeler olsun Bağrıma taş bastım haberin olsun Yemin ettim kara gözlüm tövbeler olsun Bana gülen benden besbeter olsun Bağrıma taş bastım haberin olsun Yemin ettim kara gözlüm tövbeler olsun Bana gülen benden besbeter olsun Bağrıma taş bastım haberin olsun Yemin ettim kara gözlüm tövbeler olsun Bana gülen benden besbeter olsun

Sonunda Bitti Ayrildik iste sonunda bitti Kim hakli kim haksiz ne fark ederki Ne ben senden iyi nede sen benden Sonuçta bir bedene siğamadik ki Ne ben senden iyi nede sen benden Sonuçta bir bedene sigamadik ki Uslansanda fark etmez benim icin öldün Dün gece son gözyaşım akti hayata döndüm Eski bi sevdayı sizlattın diye Çok sevdim zannetmiştim artik gözümden düştün Uslansanda fark etmez benim için öldün Dün gece son gözyaşım aktı hayata döndüm Eski bi sevdayı sızlattın diye Çok sevdim zannetmiştim artik gözümden düştün Ayrildik işte sonunda bitti Kim haklı kim haksiz ne fark ederki Ne ben senden iyi nede sen benden Sonuçta bir bedene sığamadik ki ** Ne ben senden iyi nede sen benden Sonuçta bir bedene sığamadik ki ** Uslansanda fark etmez benim için öldün Dün gece son gözyaşım aktı hayata döndüm Eski bir sevdayı sızlattın diye Çok sevdim zannetmiştim artık gözümden düştün *** Uslansanda fark etmez benim için öldün Dün gece son gözyaşım aktı hayata döndüm Eski bir sevdayı sızlattın diye Çok sevdim zannetmiştim artık gözümden düştün ** Uslansanda fark etmez benim için öldün Dün gece son gözyaşım aktı hayata döndüm Eski bir sevdayı sızlattın diye Çok sevdim zannetmiştim artık gözümden düştün **

Uslu Dur Beni bir kaybedersen Bir daha bulamazsın ** O aç gözlü gönlüne rahat batmasın Sana benden başaksı katlanamaz ** Başından gönül belası hiç eksik olmaz Geceler boyu dizlerimde uyu kal ** Tatlım merak etme Bakarım sana bir çocuk gibi Uslu dur bak sözümü dinle **

Ki Gideceğin Var Kaç gece yorgun Kaç gece durgun Beni anlamadan uyudun ** Bilmiyorsun, görmüyorsun Mecburum sana Yalan mı sevdan, korkma aşktan ** Sevmiyorsan söyle baştan Hiç üzülmem, hiç ağlamam, küsmem sana Bir canım var sana verecek ** Bir de aşkım var Sanma senden öncekileri sevdim bu kadar ** Gideceksen yol yakınken ki gideceğin var Hiç üzülmem hiç ağlamam mahşere kadar... **

Kırılsın Ellerim Kırılsın ellerim neye yarıyor Gençliğim gidiyor tutamıyorum Tanrı′m bana vermiş yorgun ayaklar Bahtımın peşinden koşamıyorum ** Ne zaman bitecek Tanrı'm bu azap? Yarını olmayan günlere kaldım Dünyamı ben yıktım kendi elimle Aşkıma bir yuva kuramıyorum ** Ne zaman bitecek Tanrı′m bu azap? Yarını olmayan günlere kaldım Dünyamı ben yıktım kendi elimle Aşkıma bir yuva kuramıyorum ** Şimdi ne dertliyim ne de bahtiyar Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar Bir aşk için ben bak diyar diyar Ecelin peşinden koşar gibiyim ** Ne zaman bitecek Tanrı'm bu azap? Yarını olmayan günlere kaldım Dünyamı ben yıktım kendi elimle Aşkıma bir yuva kuramıyorum ** Ne zaman bitecek Tanrı'm bu azap? Yarını olmayan günlere kaldım Dünyamı ben yıktım kendi elimle Aşkıma bir yuva kuramıyorum ** Ne zaman bitecek Tanrı′m bu azap? Yarını olmayan günlere kaldım Dünyamı ben yıktım kendi elimle Aşkıma... **

Boşverdim Her güzel şey çabuk biter Bunu herkes biliyor Aşkımızın bittiğini ** Ben değil eller söylüyor Ben, sen uyurken gideceğim Sakın uyanma ** Aslında sen, ben uyurken neler neler yaptın bana Unutma Boşverdim her şeye boşverdim ** Bak nasıl dayandı kalbin öğrendin Geçer geçer canım bu da geçer Çok mu acıdı canın beter ol beter **

Olanlar Oldu Adına yazdığım son cümle bitti Sana harcadığım bir ömür değildi Birkaç aydı geçti ** İtiraf ediyorum hiç üzülmedim Kendimi tanırım çabuk atlatırım Hiç önemli değil ** Şimdi bu yürek Kendini yakıp yollara mı vursun? Derdi çeken dermanını ** Kendi nasıl bulsun? Ayrılırken üzülmediysen Gençliğin solsun ** Sen de beni sevmediysen Yazıklar olsun Olanlar oldu geçmiş olsun bitti nihayet ** Elde kalan acı bir ihanet Sen sağ ben selamet **

Adresi Biliyorsun (Latino Version) Simdi senle ayrildik mi yani? kaybedenlerden olduk mu yani? gün geçtikçe anliyorum seni selami sabahi kesmesek bari x2 ** Kafeslere kapatma sakin beni uçar giderim bir daha söyletme ah yeminleri bozar giderim ** insaniz hepimiz hata yapabiliriz ** Bakiyorum bu günlerde beni hiç aramadin kafana göre bir yol çizmissin hadi bakalim geçen günler hatirina bir gün görmek istersen adresi biliyorsun ya kapi ya balkondayim x2 **