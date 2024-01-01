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Bu sana son vedam olsun buraya kadar
Yüreğinde intikamın kor ateşi var
Yukarıda bir Allah'ım var sesimi duyar
Bir sebebim var mahsuru mu var
**
Günahların ahirette bir hesabı var
Şu gönlümde yalanım yok bedduam tutar
Yukarıda bir Allah'ım var sesimi duyar
Bir sebebim var mahsuru mu var
Mahşere kadar mahsuru mu var
**
Köle miyim sandın zalim, bir gururum var
Pişmanlığın faydası yok neyine yarar
Yukarıda bir Allah'ım var sesimi duyar
Bir sebebim var mahsuru mu var
Mahşere kadar mahsuru mu var
**
-
Hadi son bu sevgili aşkım, son gece bu
Gidiyorsun unutma yanına al bavulunu
Tahammülüm kalmadı sana
Oyunlarına, yalanlarına...
**
Anladım aşk diye bir şey yok
Senden bana hayır yok
Konuşma en büyük aşkım
Nasıl olsa yalanın çok
**
Yetti artık, tak etti artık
Git de biraz rahat edeyim
Arama sorma, meraktan çatla
Cayır cayır yansın yüreğin
**
-
Koyamam kimseyi yerine
Solamam ellerin teninde
Sonunu bilmesem bile
Seninim vazgeçilmezim
**
Gidişin kahreder beni
Kor olur yakar içimi
Bu ne dert, bu ne ızdırap
Ne zaman bitecek bu azap
**
Tanrım ne olur
Ayırma bizi, buna gücüm yetmez
Bu çaresiz yürek ölür de vazgeçemez
İnan zindan olur hayat kahrolurum
Dayanmaz buna canım anla ne olur
**
-
Ne sanıyorsun bilmem kendini
Aldanıyorsun farkında değilsin
Bu dünya kimseye kalmadı kalmaz
Hangimiz güleceğiz hiç belli olmaz
**
Senle geçen günlerimde
Dünya bana dar geldi
Boşversene senden önce
Kimler gelip kimler geçti
**
Sana sevgilim ol mu dedim
Kışa dön de baharı unut mu dedim
**
-
herşey gelip geçermiş derlerdi inanırdım
sustururdum kalbimi aldanırdım
bir gün geldi yüreğim
ne yapsam susmaz oldu
aklımda hep sen vardın
yüzüm sararıp soldu
**
ne yazık ki içimde bitmemişsin
ben de hala geçmemişsin
ne yazık ki kendimi kandırdım ben
ne yazık gözümden düşmemişsin
ben de hala ölmemişsin
ne yazık ki kendimi uyuttum ben
**
sana aşık deli gönlüm, ne yapsam avunmuyor
gün senin günün, kör benim gözüm
kendime yeniliyorum ama seni seviyorum
ama seni seviyorum
**
-
Yalvarma sana dönemem, denedim
Bir daha deneyemem
Ağlama yine dönmem
Hayır değil ki seni sevmem
**
İnat değil bu, gurur değil bu
Aşk bitti biliyorsun
Yalan değil bu, oyun değil bu
Hemen şimdi gidiyorsun
**
Git güle güle uğurlar ola
Düşünme bile ardına bakma
Sen yalancı sen vefasız
Bir daha dönme bana
**
Git güle güle uğurlar ola
Düşünme bile ardına bakma
Sen yalancı sen vefasız
Bir daha dönme bana
**
Yalvarma sana dönemem, denedim
Bir daha deneyemem
Ağlama yine dönmem
Hayır değil ki seni sevmem
**
İnat değil bu, gurur değil bu
Aşk bitti biliyorsun
Yalan değil bu, oyun değil bu
Hemen şimdi gidiyorsun
**
Git güle güle uğurlar ola
Düşünme bile ardına bakma
Sen yalancı sen vefasız
Bir daha dönme bana
**
Git güle güle uğurlar ola
Düşünme bile ardına bakma
Sen yalancı sen vefasız
Bir daha dönme bana
**
Git güle güle uğurlar ola
Düşünme bile ardına bakma
Sen yalancı sen vefasız
Bir daha dönme bana
**
Git güle güle uğurlar ola
Düşünme bile ardına bakma
Sen yalancı sen vefasız
Bir daha dönme bana
**
-
Uçurum her yanım hasretin bir kor
Gör ne olur Tanrım yalnızlık çok zor
Kime inanayım kimlere sorayım
Ecelim oldun yar ben sana nasıl dayanayım
**
İçim yanar yine, yar diye diye sustum ağladım
Gözlerim yollarında hala, karaları bağladım
**
Kor ateşler yaktı şu yüreğimi
Ne olur gel de tut yar
**
İçim yanar yine, yar diye diye sustum ağladım
Gözlerim yollarında hala, karaları bağladım
**
-
Benim sevdam İstanbul'un en büyük yangınıydı
Benim kalbim gözlerinin en büyük aşığıydı
Ben bu şehrin yalnızıyım
Gecelerin ayazıyım
Kalbimde cam kırıkları, hiç dinmeyen bir sızıyım
**
Tanırsın beni tanırsın
Acıma zor dayanırsın
Sen de sevdin, şimdi görsen
Halimden utanırsın
**
-
Hasretin yangın ne yapsam sönmez
Söndürsen söndürsen sen söndürürsün
Kaderi baştan yazmak imkansız
Güldürsen güldürsen sen güldürürsün
**
Rüzgardı geldi geçti bin bir acıyla
Ne yazık ki yalanmış her şey
Bitti sonunda
**
Ayrılık oldu müjde
Sevdanın zulmü böyle
Ben tükendim ne olur son sözü sen söyle
**
Kaderi baştan yazmak imkansız
Güldürsen güldürsen sen güldürürsün
Rüzgardı geldi geçti bin bir acıyla
Ne yazık ki yalanmış her şey
Bitti sonunda
**
Ayrılık oldu müjde
Sevdanın zulmü böyle
Ben tükendim ne olur son sözü sen söyle
**
-
Anahtarımı geri ver bu eve ait değilsin
Aşkımı aldın ama buna layık değilsin
**
Ağlama görmeyeceğim, yalvarma dönmeyeceğim
Seni ve herşeyini canım
Hafızamdan sileceğim
**
Sil defterden adresimi
Ne selam yolla ne de haberini
Yok saydım seni bu son sözüm
Doya doya bak bana bu son görüşün
**
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Sen aşk nedir bilmiyorsan
Gönlüne sor söylesin
Benim için çarpıyorsa kalbin benimlesin
Ömür boyu bu hayatı paylaşalım seninle
Diyemedim diyemedim sen gittin ellere
**
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Bu kadar ağır mı bir hatanın bedeli
Hiç mi tanımadın bu zamana kadar beni
Sadece kıskandırdım sen de hemen kandın
Küstün niye konuşmadın yaşamamın sebebi
**
Senin için geldim bu dünyaya
İşte canım yoluna canım feda
Bu ayrılık bize yakışmıyor
Sensiz moralim sıfırın altında
**
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Tam sensizliğe alışmışken döndün neden
Bıraktığın gibi bulamazsın yok o eski ben
Bir yalandı son hataydı sevgin ve sen
Aşk defterini kapadım artık senin yüzünden
**
Kalbim deli gibi atıyor yine kızdım
Her sevda gibi bu sevda da yanıldım
Aşkın körkütük darbesiyle yıkıldım
Kırılıp döküldüm sonunda yalnızlığa alıştım
**
Kimseleri sevmeye gücüm yok
Üstüme gelme çok üzerim çok
Tanıdık laflara karnım tok
Neden hep aynısınız hep yalancısınız
**
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Anladım ki kalbime yine sonbahar geldi
Nasıl anlatsaydım sana sevgiyi
Nafile aşkına ağlayıp, üzülmek
Günahkar olmak değil ki sevmek
Boşuna üzülüp ah etmek
**
Sen ne anlarsın sevdadan
Nasıl insansın
Dilerim sen de benim gibi
Sen de yanarsın
**