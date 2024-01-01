Demode Şarkı Sözleri
Nalan Demode şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nalan Demode şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Demode sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Biraz kara bulutluyum ama gecer
Hesaplar bazen tutar
Bazen de doner
Bugun yara alırsam
Sanma acım diner
Gel ilacım sen ol yeter
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Biraz kara bulutluyum ama gecer
Bazen de doner
Sanma ac?m diner
(scroll up)
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Biraz kara bulutluyum ama gecer
Hesaplar bazen tutar
Bazen de doner
Bugun yara alırsam
Sanma acım diner
Gel ilacım sen ol yeter
**
Biraz kara bulutluyum ama gecer
Bazen de doner
Sanma ac?m diner
(scroll up)
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Ayrılırken anlaştık, küsmeyecektik
Başkalarını sevemezsek yeniden deneyecektik
En kötü ihtimalle yalnız dost kalarak
Aklımıza estikçe, bir "Alo" diyecektik
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Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam
Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam
Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam
Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam
**
"Bekle" dedin, bekleyemedim
Telefonun öbür ucunda
Korkak, sessiz dinledin
**
Aramadın, aramıyo'sun
"Bekle" dedin, bekleyemedim
Telefonun öbür ucunda
Korkak, sessiz dinledin
**
Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam
Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam
Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam
Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam
**
Aramadın, aramıyo'sun
"Bekle" dedin, bekleyemedim
Telefonun öbür ucunda
Korkak, sessiz dinledin
**
Aramadın, aramıyo'sun
"Bekle" dedin, bekleyemedim
Telefonun öbür ucunda
Korkak, sessiz dinledin
**
Aramadın, aramıyo'sun
"Bekle" dedin, bekleyemedim
Telefonun öbür ucunda
Korkak, sessiz dinledin
**
Aramadın, aramıyo'sun
"Bekle" dedin, bekleyemedim
Telefonun öbür ucunda
Korkak, sessiz dinledin
**
Aramadın, aramıyo'sun
"Bekle" dedin, bekleyemedim
Telefonun öbür ucunda
Korkak, sessiz din...
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Bir sen vardın benim için,
Bir ben vardım senin için,
Sarmaşık güller gibiydik biz
Bir varmış bir yokmuş.
Hem azmış hem çokmuş.
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Ne çabuk soldu bak sevgimiz
O zaman bir gönül hikayesi diyelim
Bu aşkın adına
Bir gurur yaktı bizi
Aklım fikrim hep yanında.
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Kalbimi ısıtan gülüşün nerde, nerde?
İçimdeki ateşi söndür gelde, gelde
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Bana güvenme,
Aynı şeyleri tekrarlamaktan yoruldum
Deli gibi seven kalmadı artık
Aşktan çoktan kurtulduk.
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Biri giderse birisi gelir
Buna bir iki aşklar direnir
Acı çekmenin modası değil
Dert demode ah dert demode.
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Unutup gidince acım dinecek,
Yüzüm gülecek,
Bir daha yara alsam bile
Üfle gececek, çabuk gececek.
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