Of yine bak başım yine dertlerde of of aman Of yine sen gururum yine yerlerde of of aman Sen yine sen yeminim yine sözlerde of of aman Ben yine ben seninim beni sevdikçe ben seninim ** Dön bana dön hazırım sana herşeyle gel hazırım Gel yine gel korkma hasretim sevgilim Ben sana mahkumum hasretler var yolunda of aman Ben sana sevdalı arzular of aman hey çılgınca ** Sen of aman bir sözle sattın beni Sen of aman yeminle yıktın beni Ben yanmışım aldanmışım aman aman aman aman ** Ah sen aman dar yollara sattın beni Sen sen aman sen dedikçe attın beni Ben ağlarım ben vurgunum aman aman aman ** Of of aman bir of çektim dağlar inledi Of of aman hayallere vurdun beni Ben yanmışım aldanmışım aman aman **

Öğreneceksin beni sevmeyi Unutmasan da geçmişi Yaşanmışı ve bitmişi Duyacaksın sesimi Senin için çarpan yüreğimin *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi Seni karşılıksız sevdiğimi *** Öğreneceksin beni sevmeyi Unutmasan da geçmişi Yaşanmışı ve bitmişi Duyacaksın sesimi Senin için çarpan yüreğimin *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi *** Üzüleceksin işte o zaman Boşa oyaladığın zamana beni Görmeye yeni yeni başladın Anlatınca ben kendimi Seni karşılıksız sevdiğimi

Püf de, üfle Püf de, üfle *** Kalmadı tahammülüm, gücüm Göz göre göre tükeniyorum Mecnun misali pervanenim Ama gün be gün soluyorum *** Hastayım sana Ben tescilli vurgununum Küt küt atıyor kalbim Gönül tutuklunum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Kaşına, gözüne, boyuna, posuna, yavrum Tütütütü maşallah Bir hayli özenip bözenip Yaratmış seni Allah *** Endamın, havan yakıyor yeri göğü Tütütü maşallah Sabrın sonu selamettir Benimsin inşallah *** Püf de, üfle Püf de, üfle *** Al varımı, yoğumu Feda olsun sana bu can El üstünde tutarım başıma Taç ederim seni inan *** Hastanım ama gel gör ki Sensiz halim duman Aşk bu gözü kör gel Kurtar beni bu azaptan *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Kaşına, gözüne, boyuna, posuna, yavrum Tütütütü maşallah Bir hayli özenip bözenip Yaratmış seni Allah *** Endamın, havan yakıyor yeri göğü Tütütü maşallah Sabrın sonu selamettir Benimsin inşallah *** Püf de, üfle Püf de, üfle *** Ben o bildiğin havarilerden Değilim güzelim Aşk için ölenlerdenim Sevdim mi tam severim *** Fazla naz aşık usandırır ya Hafife alma beni Elini çabuk tut acilen Bence kaçırma beni *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum *** Püf de, üfle yanıyorum Mum gibi alev alev eriyorum Hanidir bu gönül divane Senin için için için tütüyorum