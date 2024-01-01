Olanlar Oldu Bana Kendim Anladım Kimselere Soramadım Onu Bulup Sarmak Ister Canım Çare Aradım Aşkına Doyamadım Onu Bulup Kaçmak Ister Canım ** Hayırsız Amma Düştüm Ağına Olanlar Oldu Bana Yalancı Amma Tadı Da Başka Olanlar Oldu Bana ** Zalim Bilmiyor Sabah Olmuyor Derdim Bitmiyor Aman Taştan Mı Sandın Beni Sen Tanrım Garibim, Aldandın ** Kendim Anladım Kimselere Soramadım Onu Bulup Sarmak Ister Canım Çare Aradım Aşkına Doyamadım Onu Bulup Kaçmak Ister Canım ** Hayırsız Amma Düştüm Ağına Olanlar Oldu Bana Yalancı Amma Tadı Da Başka Olanlar Oldu Bana ** Zalim Bilmiyor Sabah Olmuyor Derdim Bitmiyor Aman Taştan Mı Sandın Beni Sen Tanrım Garibim, Aldandın **

Tanrı Misafiri Ömrümün son durağında Seni buldum yanımda Aşkımın son baharında Son yapraksın dalımda *** Bin keder yüklüyüm Gülmedi yüzüm Bir gece kalsın yanında Dinlensin gönlüm *** Böyle dertliyim Hasret çekerim Yoktur huzurum Ağlar gezerim *** Ben Tanrı misafiriyim Yersiz bir garibim Bana bir yer ver kalbinde Benimdir diyeyim Garibim yer ver Garibim yer ver *** Kalbimin esrarı Çözülsün varsın Böyle sevgi bu akşam Felek kıskansın

Anlamazdın Sevilirken bilmedin mi? Ben söylerken gülmedin mi? Falımızda hasret var Ayrılık var, demedim mi? *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ben olmasam bile hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda *** Kalbim bomboş kaldı sanma Acılar geçer zamanla Aşka tövbe demem ben Görürsün sevince yeniden *** Anlamazdın, anlamazdın Kadere de inanmazdın Hani sen acı veren Kalpsizlerden olamazdın *** Dilerim ki mutlu ol sevgilim Ne olmasam bile hayat gülsün sana Günahım boynunda Ağlayan bir çift göz bıraktın arkanda

Aşk Defteri Açtım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aradım o günlerimi *** İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri *** Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü Kimisi hiç sevmedi sever göründü Sever göründü *** Açtım aşk defterimi Canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili bakar *** Unuttum geçmişleri Unuttum o günleri Eski sevgilileri *** Açtım aşk defterimi Hatırladım sevdiklerimi Her birisi bir başka alemdi Aradım o günlerimi *** İlk sevgilim hangisi Nasıl yaktım bunca ateşi İnanmazdım görmesem karşımda Aşk tüten bu yüzleri *** Kimi ağlattı beni, kimi güldürdü Kimisi hiç sevmedi sever göründü Sever göründü *** Açtım aşk defterimi Canlandı hatıralar Gülen resimlerin arkasından Aynı sevgili bakar

Son Yolcu Bu gece hiç konuşmadan Söndür ışığı da uyu yanımda Yarın güneş doğmadan Gitmiş olacağım belki buradan *** Ağlar sesin kulağımda Sıcaklığınsa hala avucumda Sabah olmadan daha Sokulsam yanına *** Yağmur öncesi gibi Yaşla doldu gözlerim Kalbimden en son geçen yolcu Yolcu sensin *** Acılar sevinçlerin Sevinçler acıların gölgesi Bazen gezer başında Aşkın da böylesi *** Yağmur öncesi gibi Yaşla doldu gözlerim Kalbimden en son geçen yolcu Yolcu sensin *** Kimini sevgi kimini nefret Kimini hasret alır ya Kimi aylarca kimi yıllarca Bir yaşamca kalır ya *** Kimini sevgi kimini nefret Kimini hasret alır ya Kimi aylarca kimi yıllarca Bir yaşamca kalır ya *** Yağmur öncesi gibi Yaşla doldu gözlerim Kalbimden en son geçen yolcu Yolcu sensin *** Kimini sevgi kimini nefret Kimini hasret alır ya Kimi aylarca kimi yıllarca Bir yaşamca kalır ya *** Kimini sevgi kimini nefret Kimini hasret alır ya Kimi aylarca kimi yıllarca Bir yaşamca kalır ya *** Kimini sevgi kimini nefret Kimini hasret alır ya Kimi aylarca kimi yıllarca Bir yaşamca kalır ya