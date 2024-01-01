Of Aman Nalan Şarkı Sözleri
Nalan Of Aman Nalan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Nalan Of Aman Nalan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Of Aman Nalan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Canım verdim fayda etmedi
Kul köle oldum hiç farketmedi
Ne diller döktüm fayda etmedi
Uğrunda öldüm hiç farketmedi
Bu aşkın kıymetini hiç mi hiç bilmedi
Ölür müsün öldürür müsün
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Ölür müsün öldürür müsün
Bu yangını nasıl söndürürsün
Ölür müsün öldürür müsün
Giden gitti nasıl döndürürsün
Alnıma kara yazı yazan bu hayırsızı
Ölür müsün öldürür müsün
**
Kandım yeminime düştüm el diline
Ölür müsün öldürür müsün
Yandım ateşine küstüm kaderime
Ölür müsün öldürür müsün
**
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Benim derdim senle değil kendimle
Yüreğimle yeminimle
Benim derdim senle değil gecemle
Ah cehennem gecelerle
**
Yıllar yaksada gördükçe resmimi
Yıllar sussada andıkça ismimi
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Affet yanıyorum affet
Hataları affet isyanımı affet
Affet ağlıyorum affet
Bir günaha mahkum kaderimi affet
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Yaşıyorum dargın bana yarınlar
Küskün bana ah yarınlar
Biliyorum neden suçlu çizgiler
Yüzündeki yorgun izler
**
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Ah yüreğim umutlara küskün
Ah yüreğim tutsaklığına düşkün
Seni yaşadım, seni istedim
Seni kendimden bile çok sevdim
**
Ah bedenim yılları tüketti
Ah yüreğim ölümüne sevdi
Kendi kendimi avuttum yalanla
Asla sönmedi bu ateş zamanla
**
Her derdime ortak ettiğim
Duvarların dili olsa, konuşsa
**
Bunun adı sevda, ölümüne sevda
Yanma demekle olmuyor
Bunun adı sevda başka dudaklarda
Aynı tadı bulmuyor
**
Bunun adı sevda, ölümüne sevda
Yanma demekle olmuyor
Bu can sana dargın hasretine yangın
Gizli gizli ağlıyor
**
Ah yıllara sorulmaz hesaplar
Bak yollara döküldü umutlar
Al kollarına, istersen dokunma
Ben nasıl olsa kahroldum yolunda
**
Ah yüreğim umutlara küskün
Ah yüreğim tutsaklığına düşkün
Kendi kendimi avuttum yalanla
Asla sönmedi bu ateş zamanla
**
Her derdime ortak ettiğim
Duvarların dili olsa, konuşsa
**
Bunun adı sevda, ölümüne sevda
Yanma demekle olmuyor
Bunun adı sevda başka dudaklarda
Aynı tadı bulmuyor
**
Bunun adı sevda, ölümüne sevda
Yanma demekle olmuyor
Bu can sana dargın hasretine yangın
Gizli gizli ağlıyor
**
Bunun adı sevda, ölümüne sevda
Yanma demekle olmuyor
Bunun adı sevda başka dudaklarda
Aynı tadı bulmuyor
**
-
Herkesin Özlemi bir yudum sevgi
Bu rüzgarın peşinde olmuşuz deli
Savrulup gitti kuru yaprak misali
Kimden sorulacak bunların vebali
**
Kimse sözünde durmadı ki
Çare bulmadı ki
**
Nedenini sorma
Hiç kafanı yorma
Böyle gelmiş böyle gider
**
Dört elle sarılmış umuda herkes
Tek vücut olmuş gibi ahlıyor nefes
Mutluluğun esiri olmuş gidiyor
Doymadan tadına neden yıllar bitiyor
**
-
Kabuslara katlanmaktansa
Artık vazgeçtim rüyalardan
Ayrılıklara katlanmaktansa
Artık vazgeçtim sevdalardan
Bunca yıl ne çektiğimi bir ben bilirim
Yalnız kalmak uğruna vazgeçtim
**
Kabuslara katlanmaktansa
Artık vazgeçtim rüyalardan
Bunca yıl ne çektiğimi bir ben bilirim
Yalnız kalmak uğruna vazgeçtim
**
Eksik olsun bu gönül belası
Gözlerim ağlamaktan usandı
Olmaz olsun bu gönül belası
Ağzımı açmaya halim kalmadı
**
Eksik olsun bu gönül belası
Dudaklarımdan zehir olup aktı
Olmaz olsun bu gönül belası
Öldürdü beni nefes aldırmadı
**
Eksik olsun bu gönül belası
Gözlerim ağlamaktan usandı
Olmaz olsun bu gönül belası
Ağzımı açmaya halim kalmadı
**
Kabuslara katlanmaktansa
Artık vazgeçtim rüyalardan
Bunca yıl ne çektiğimi bir ben bilirim
Yalnız kalmak uğruna vazgeçtim
**
Ayrılıklara katlanmaktansa
Artık vazgeçtim sevdalardan
Bunca yıl ne çektiğimi bir ben bilirim
Yalnız kalmak uğruna vazgeçtim
**
Eksik olsun bu gönül belası
Gözlerim ağlamaktan usandı
Olmaz olsun bu gönül belası
Ağzımı açmaya halim kalmadı
**
Eksik olsun bu gönül belası
Gözlerim ağlamaktan usandı
Olmaz olsun bu gönül belası
Ağzımı açmaya halim kalmadı
**
Eksik olsun bu gönül belası
Gözlerim ağlamaktan usandı
Olmaz olsun bu gönül belası
Ağzımı açmaya halim kalmadı
**
Eksik olsun bu gönül belası
Dudaklarımdan zehir olup aktı
Olmaz olsun bu gönül belası
Öldürdü beni nefes aldırmadı
**
-
Bülbüle gül sorulurmu
Akan seller durulurmu
Seven gönül yorulurmu
*
Akar gözüm yaşı aman
Derki ben dert taşıyamam
Sen solarsan yaşayamam
**
Sakın aşık olma gülüm
Yaprağını yolma gülüm
Dikenlerin bana batsın
Yeterki sen solma gülüm
**
-
Ben yıllara esir olmuşum
Ben sevdaya tutsağım ben yarab
Ben yıllara zincir vurmuşum
Bu sevdaya yanmışım ben eyvah
**
Sar beni aşk dalgalandıkça
Sev diye sormam sevdanla oldukça
Tut elimi için kaynadıkça
Al işte bedenim senin yaşadıkça
**
Kimi yasaklar bu aşkı kime yasaklar
Sevdalar aşk olur büyür feryatlar
Kimi yasaklar bu aşkı nedir günahlar
Al çekinme senin bu yanan dudaklar
Kimi yasaklar bu aşkı kime yasaklar
Düş sevdama yanarsa yansın dünyalar
**
-
Of yine bak başım yine dertlerde of of aman
Of yine sen gururum yine yerlerde of of aman
Sen yine sen yeminim yine sözlerde of of aman
Ben yine ben seninim beni sevdikçe ben seninim
**
Dön bana dön hazırım sana herşeyle gel hazırım
Gel yine gel korkma hasretim sevgilim
Ben sana mahkumum hasretler var yolunda of aman
Ben sana sevdalı arzular of aman hey çılgınca
**
Sen of aman bir sözle sattın beni
Sen of aman yeminle yıktın beni
Ben yanmışım aldanmışım aman aman aman aman
**
Ah sen aman dar yollara sattın beni
Sen sen aman sen dedikçe attın beni
Ben ağlarım ben vurgunum aman aman aman
**
Of of aman bir of çektim dağlar inledi
Of of aman hayallere vurdun beni
Ben yanmışım aldanmışım aman aman
**
-
Ellerimi son kez tut
Aşkımı bil unutma beni
Bir daha sarıl son bir defa
O güzel günlerin hatırına
**
Anla seni sevdiğimi
Anla sensiz gecelerimi
Anla sensiz günlerimi anla
**
Ne olur soru sorma bana
Ne olur aşkımızı anla
Biliyorum çok zor olsada
Dinle dinle beni
**
-
Öyle bir ateş ki bu sorma
Öyle bir sardı ki Allah Allah
Gel bu gözlere esir olma
Öyle bir vurdu ki Allah Allah
Öyle bir bakış ki seninki
Öyle bir yakış ki Allah Allah
Öyle bir sevda ki benimki ahh
Aklımı al hadi
Sar beni sar hadi
Uzun etme gel hadi
Deli gibi seviyorum tutmayın beni
Şaka değil yanıyorum tutmayın beni
Ölürüm de vazgeçmem teslim olmam
Hiç anlamam istiyorum tutmayın beni
Deli gibi seviyorum tutmayın beni
Şaka değil yanıyorum tutmayın beni
Ölürüm de vazgeçmem teslim olmam
Hiç anlamam istiyorum tutmayın beni
Öyle bir ateş ki bu sorma
Öyle bir sardı ki Allah Allah
Gel bu gözlere esir olma
Öyle bir vurdu ki Allah Allah
Aklımı al hadi
Sar beni sar hadi
Uzun etme gel hadi
Aklımı al hadi
Sar beni sar hadi
Uzun etme gel hadi
Deli gibi seviyorum tutmayın beni
Şaka değil yanıyorum tutmayın beni
Ölürüm de vazgeçmem teslim olmam
Hiç anlamam istiyorum tutmayın beni
Deli gibi seviyorum tutmayın beni
Şaka değil yanıyorum tutmayın beni
Ölürüm de vazgeçmem teslim olmam
Hiç anlamam istiyorum tutmayın beni
Deli gibi seviyorum tutmayın beni
Şaka değil yanıyorum tutmayın beni
Ölürüm de vazgeçmem teslim olmam
Hiç anlamam istiyorum tutmayın beni
Deli gibi seviyorum tutmayın beni
Şaka değil yanıyorum tutmayın beni
Tutmayın beni
-
Hep aşk deli divane
Derdiyle olur avare
Aşıklar kalır biçare
Bu işler anında olmaz
Sevmekle gönül yorulmaz
Anılarla kader yazılmaz
Ben severim gelirim
Ben deliyim giderim
Sen ne işsin ben mühimim
Ya ayni ya habibi
Yanmışsın sen habibi
Kim severse öder
Vebali
Ya ayni ya habibi
Hep dertli ah habibi
Arife yok tarifi
Hep aynı ya habibi
Dünya boş bak habibi
Yaşanmaz dertli dertli
Hep aşk deli divane
Derdiyle olur avare
Aşıklar kalır biçare
Görünce gelir havale
Nerden duymuş mahalle
Anlatmış belli avare
Ben severim gelirim
Ben deliyim giderim
Sen ne işsin ben mühimim
Ya ayni ya habibi
Yanmışsın sen habibi
Kim severse öder
Vebali
Ya ayni ya habibi
Hep dertli ah habibi
Arife yok tarifi
Ya ayni ya habibi
Yanmışsın sen habibi
Kim severse öder
Vebali
Hep aynı ya habibi
Dünya boş bak habibi
Yaşanmaz dertli dertli
**