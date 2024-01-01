Ömrümce Hep Adım Adım Ömrümce hep adım adım Her yerde seni aradım Ömrümce hep adım adım Her yerde seni aradım ** Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım ** Kenarlarda, köşelerde Kadehlerde, şişelerde Kenarlarda, köşelerde Kadehlerde, şişelerde ** Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım Ben kalbimden başka yerde İnan, seni bulamadım **

Her şey Bitmiştir Artık Herşey Bitmiştir Artık Yolumuz Ayrılıyor Herşey Bitmiştir Artık Yolumuz Ayrılıyor Seninde Benim Gibi İçerin Kan Ağlıyor Çok Yalvardım Bir Zaman Dinlemedin Hiç Beni Gururumla Oynadın Artık Affetmem Seni ** Sakın Çıkma Karşıma Dönemem Sana Artık Ne Güzel Anlaşırken Bu Aşkta Bitti Yazık Çok Yalvardım Bir Zaman Dinlemedin Hiç Beni Gururumla Oynadın Artık Affetmem Seni **

Yalancı Yarim Bir yeşilim bi Leyla bir Aslı gibi Gençliğin tadını alamıyorum Bir berduş bir sarhoş bir ayyaş gibi İçtiğim kadehi sayamıyorum ** Yalancı yalancı yalancı yarim Sevmiş bulundum seni sevmez olaydım ** Üzülüp ağlama gönül haline Bir ateş yetişir dünya malına Güvenme sevgilim güzelliğine İntizarım tutar kıyamıyorum ** Yalancı yalancı yalancı yarim Sevmiş bulundum seni sevmez olaydım **

Ağlama Değmez Hayat rüya gibi her hatıra her yaşantı bana ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana ömür çiçek kadar narin birgün kadar kısa ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde hayat şarap gibidir kederde var neşede hayat şarap gibidir kederde var neşede ömür çiçek kadar narin birgün kadar kısa ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına.... **

O Ağacın Altı Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Hep elele vererek hayaller kurduğumuz Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz Hep elele vererek hayaller kurduğumuz Kimi üzgün kimi gün neşeyle dolduğumuz O ağacın altını şimdi anıyor musun O ağacın altını şimdi anıyor musun O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem Bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun ** Attığımız tarihte çizdiğimiz o kalpte Silinmemiş duruyor hepsi yerli yerinde Attığımız tarihte çizdiğimiz o kalpte Silinmemiş duruyor hepsi yerli yerinde Sen şarkılar söylerdin yatarken dizlerimde O ağacın altını şimdi anıyor musun O ağacın altını şimdi anıyor musun O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem Bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun Bilmem yanıyor musun **

Arım Balım Peteğim Gözyaşım şarap olsa gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa yine seni seveceğim Gözyaşım şarap olsa gençliğim harap olsa Her günüm azap olsa yine seni seveceğim ** Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim ** Ne emelim ne arzum kalmasa tek umudum Erisem yudum yudum yine seni seveceğim Ne emelim ne arzum kalmasa tek umudum Erisem yudum yudum yine seni seveceğim ** Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim **

Buruk Acı Gurbet içimde bir ok herşey bana yabancı Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı ** Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı Bu ne bitmez çileymiş neden hala dolmadı Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı **

Seven Ne Yapmaz bana kollarını uzatsan biraz sana kul olurum seven ne yapmaz gel öldür bu ömür böyle tükensin sana bin can feda seven ne yapmaz ** bu gönül uğruna neye katlanmaz öl desen ölürüm seven ne yapmaz gel öldür bu ömür böyle tükensin sana bin can feda seven ne yapmaz **

Boş Çerçeve Bırakma ellerimi Bırakma yalnız beni Son defa seyredeyim O yaşlı gözlerini ** Son defa seyredeyim O yaşlı gözlerini ** Artık bülbül ötmüyor Gül dolu pencerede Yalnız hatıran kaldı Aah, boş kalan çerçevede ** Artık bülbül ötmüyor Gül dolu pencerede Yalnız hatıran kaldı Aah, boş kalan çerçevede ** Aşkların en güzelini Çılgınca sevenini Yalnız sende duymuştum Yalnız senin olmuştum ** Son defa seyredeyim O yaşlı gözlerini ** Artık bülbül ötmüyor Gül dolu pencerede Yalnız hatıran kaldı Aah, boş kalan çerçevede ** Artık bülbül ötmüyor Gül dolu pencerede Yalnız hatıran kaldı Aah, boş kalan çerçevede ** Boş kalan çerçevede Boş kalan çerçevede **