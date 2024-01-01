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Ömrümce hep adım adım
Her yerde seni aradım
Ömrümce hep adım adım
Her yerde seni aradım
**
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
**
Kenarlarda, köşelerde
Kadehlerde, şişelerde
Kenarlarda, köşelerde
Kadehlerde, şişelerde
**
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
Ben kalbimden başka yerde
İnan, seni bulamadım
**
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Herşey Bitmiştir Artık
Yolumuz Ayrılıyor
Herşey Bitmiştir Artık
Yolumuz Ayrılıyor
Seninde Benim Gibi
İçerin Kan Ağlıyor
Çok Yalvardım Bir Zaman
Dinlemedin Hiç Beni
Gururumla Oynadın
Artık Affetmem Seni
**
Sakın Çıkma Karşıma
Dönemem Sana Artık
Ne Güzel Anlaşırken
Bu Aşkta Bitti Yazık
Çok Yalvardım Bir Zaman
Dinlemedin Hiç Beni
Gururumla Oynadın
Artık Affetmem Seni
**
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Bir yeşilim bi Leyla bir Aslı gibi
Gençliğin tadını alamıyorum
Bir berduş bir sarhoş bir ayyaş gibi
İçtiğim kadehi sayamıyorum
**
Yalancı yalancı yalancı yarim
Sevmiş bulundum seni sevmez olaydım
**
Üzülüp ağlama gönül haline
Bir ateş yetişir dünya malına
Güvenme sevgilim güzelliğine
İntizarım tutar kıyamıyorum
**
Yalancı yalancı yalancı yarim
Sevmiş bulundum seni sevmez olaydım
**
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rüya gibi her hatıra her yaşantı bana
ne bulduysa kaybetti gönül aşktan yana
ömür çiçek kadar narin birgün kadar kısa
ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
her damla yaş oyuk oyuk iz bırakır kalbimde
hayat şarap gibidir kederde var neşede
hayat şarap gibidir kederde var neşede
ömür çiçek kadar narin birgün kadar kısa
ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına
ağlama değmez hayat bu gözyaşlarına....
**
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Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz
Hep elele vererek hayaller kurduğumuz
Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz
Hep elele vererek hayaller kurduğumuz
Kimi üzgün kimi gün neşeyle dolduğumuz
O ağacın altını şimdi anıyor musun
O ağacın altını şimdi anıyor musun
O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem
Bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
**
Attığımız tarihte çizdiğimiz o kalpte
Silinmemiş duruyor hepsi yerli yerinde
Attığımız tarihte çizdiğimiz o kalpte
Silinmemiş duruyor hepsi yerli yerinde
Sen şarkılar söylerdin yatarken dizlerimde
O ağacın altını şimdi anıyor musun
O ağacın altını şimdi anıyor musun
O güzel günler için bilmem, bilmem, bilmem
Bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
Bilmem yanıyor musun
**
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Gözyaşım şarap olsa gençliğim harap olsa
Her günüm azap olsa yine seni seveceğim
Gözyaşım şarap olsa gençliğim harap olsa
Her günüm azap olsa yine seni seveceğim
**
Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim
Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim
**
Ne emelim ne arzum kalmasa tek umudum
Erisem yudum yudum yine seni seveceğim
Ne emelim ne arzum kalmasa tek umudum
Erisem yudum yudum yine seni seveceğim
**
Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim
Arım, balım, peteğim, gülüm, dalım, çiçeğim
Bilsem ki öleceğim yine seni seveceğim
**
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Gurbet içimde bir ok herşey bana yabancı
Hayat öyle bir han ki acı içimde hancı
Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı
**
Yıllar yılı gönlümde bir gün sabah olmadı
Bu ne bitmez çileymiş neden hala dolmadı
Sevmek korkulu rüya yalnızlık büyük acı
Hangi kapıyı çalsam karşımda buruk acı
**
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bana kollarını uzatsan biraz
sana kul olurum seven ne yapmaz
gel öldür bu ömür böyle tükensin
sana bin can feda seven ne yapmaz
**
bu gönül uğruna neye katlanmaz
öl desen ölürüm seven ne yapmaz
gel öldür bu ömür böyle tükensin
sana bin can feda seven ne yapmaz
**
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Bırakma ellerimi
Bırakma yalnız beni
Son defa seyredeyim
O yaşlı gözlerini
**
Son defa seyredeyim
O yaşlı gözlerini
**
Artık bülbül ötmüyor
Gül dolu pencerede
Yalnız hatıran kaldı
Aah, boş kalan çerçevede
**
Artık bülbül ötmüyor
Gül dolu pencerede
Yalnız hatıran kaldı
Aah, boş kalan çerçevede
**
Aşkların en güzelini
Çılgınca sevenini
Yalnız sende duymuştum
Yalnız senin olmuştum
**
Son defa seyredeyim
O yaşlı gözlerini
**
Artık bülbül ötmüyor
Gül dolu pencerede
Yalnız hatıran kaldı
Aah, boş kalan çerçevede
**
Artık bülbül ötmüyor
Gül dolu pencerede
Yalnız hatıran kaldı
Aah, boş kalan çerçevede
**
Boş kalan çerçevede
Boş kalan çerçevede
**
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Sen Bahtımın Güneşisin
**
O simsiyah gözlerin ne kadar derin parlak
**
Gözlerim gözlerinde titrer ışıltılıdayarak
O simsiyah gözlerin nekadar derin parlak
Gözlerim gözlerinde titrer ışıltılıdayarak
Sen, bahtımın güneşisin
Sen, kalbinin tekşisin
sen ruhumda sönmeyecek
Sevdanızın
Sen, bahtımın güneşisin
Sen, kalbinin tekşisin
Sen, ruhumda sönmeyecek
Sevdanızın...
**
Beni bölgelerde yaşatır, sıcak göğsünde uyut
**
Uzattım uygulamasıi, bırakma sımsıkı tut
Beni bölgelerde yaşatır, sıcak göğsünde uyut
Uzattım uygulamasıi, bırakma sımsıkı tut
**
Sen, bahtımın güneşisin
**
Sen, kalbinin tekşisin
Sen, ruhumda sönmeyecek
Sevdanızın...
Sen, bahtımın güneşisin
Sen, kalbinin tekşisin
**
Sen, ruhumda sönmeyecek sevdanın ateşisin
**