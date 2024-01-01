Sıfırın Altında Bu kadar ağır mı bir hatanın bedeli Hiç mi tanımadın bu zamana kadar beni Sadece kıskandırdım sen de hemen kandın Küstün niye konuşmadın yaşamamın sebebi ** Senin için geldim bu dünyaya İşte canım yoluna canım feda Bu ayrılık bize yakışmıyor Sensiz moralim sıfırın altında **

Cayır Cayır Hadi son bu sevgili aşkım, son gece bu Gidiyorsun unutma yanına al bavulunu Tahammülüm kalmadı sana Oyunlarına, yalanlarına... ** Anladım aşk diye bir şey yok Senden bana hayır yok Konuşma en büyük aşkım Nasıl olsa yalanın çok ** Yetti artık, tak etti artık Git de biraz rahat edeyim Arama sorma, meraktan çatla Cayır cayır yansın yüreğin **

Gücün Yetmez Koyamam kimseyi yerine Solamam ellerin teninde Sonunu bilmesem bile Seninim vazgeçilmezim ** Gidişin kahreder beni Kor olur yakar içimi Bu ne dert, bu ne ızdırap Ne zaman bitecek bu azap ** Tanrım ne olur Ayırma bizi, buna gücüm yetmez Bu çaresiz yürek ölür de vazgeçemez İnan zindan olur hayat kahrolurum Dayanmaz buna canım anla ne olur **

Sana Sevgilim Ol mu Dedim Ne sanıyorsun bilmem kendini Aldanıyorsun farkında değilsin Bu dünya kimseye kalmadı kalmaz Hangimiz güleceğiz hiç belli olmaz ** Senle geçen günlerimde Dünya bana dar geldi Boşversene senden önce Kimler gelip kimler geçti ** Sana sevgilim ol mu dedim Kışa dön de baharı unut mu dedim **

Bitmemişsin herşey gelip geçermiş derlerdi inanırdım sustururdum kalbimi aldanırdım bir gün geldi yüreğim ne yapsam susmaz oldu aklımda hep sen vardın yüzüm sararıp soldu ** ne yazık ki içimde bitmemişsin ben de hala geçmemişsin ne yazık ki kendimi kandırdım ben ne yazık gözümden düşmemişsin ben de hala ölmemişsin ne yazık ki kendimi uyuttum ben ** sana aşık deli gönlüm, ne yapsam avunmuyor gün senin günün, kör benim gözüm kendime yeniliyorum ama seni seviyorum ama seni seviyorum **

Git Güle Güle Yalvarma sana dönemem, denedim Bir daha deneyemem Ağlama yine dönmem Hayır değil ki seni sevmem ** İnat değil bu, gurur değil bu Aşk bitti biliyorsun Yalan değil bu, oyun değil bu Hemen şimdi gidiyorsun ** Git güle güle uğurlar ola Düşünme bile ardına bakma Sen yalancı sen vefasız Bir daha dönme bana ** Git güle güle uğurlar ola Düşünme bile ardına bakma Sen yalancı sen vefasız Bir daha dönme bana ** Yalvarma sana dönemem, denedim Bir daha deneyemem Ağlama yine dönmem Hayır değil ki seni sevmem ** İnat değil bu, gurur değil bu Aşk bitti biliyorsun Yalan değil bu, oyun değil bu Hemen şimdi gidiyorsun ** Git güle güle uğurlar ola Düşünme bile ardına bakma Sen yalancı sen vefasız Bir daha dönme bana ** Git güle güle uğurlar ola Düşünme bile ardına bakma Sen yalancı sen vefasız Bir daha dönme bana ** Git güle güle uğurlar ola Düşünme bile ardına bakma Sen yalancı sen vefasız Bir daha dönme bana ** Git güle güle uğurlar ola Düşünme bile ardına bakma Sen yalancı sen vefasız Bir daha dönme bana **

Karaları Bağladım Uçurum her yanım hasretin bir kor Gör ne olur Tanrım yalnızlık çok zor Kime inanayım kimlere sorayım Ecelim oldun yar ben sana nasıl dayanayım ** İçim yanar yine, yar diye diye sustum ağladım Gözlerim yollarında hala, karaları bağladım ** Kor ateşler yaktı şu yüreğimi Ne olur gel de tut yar ** İçim yanar yine, yar diye diye sustum ağladım Gözlerim yollarında hala, karaları bağladım **

Tanırsın Benim sevdam İstanbul'un en büyük yangınıydı Benim kalbim gözlerinin en büyük aşığıydı Ben bu şehrin yalnızıyım Gecelerin ayazıyım Kalbimde cam kırıkları, hiç dinmeyen bir sızıyım ** Tanırsın beni tanırsın Acıma zor dayanırsın Sen de sevdin, şimdi görsen Halimden utanırsın **

Müjde Hasretin yangın ne yapsam sönmez Söndürsen söndürsen sen söndürürsün Kaderi baştan yazmak imkansız Güldürsen güldürsen sen güldürürsün ** Rüzgardı geldi geçti bin bir acıyla Ne yazık ki yalanmış her şey Bitti sonunda ** Ayrılık oldu müjde Sevdanın zulmü böyle Ben tükendim ne olur son sözü sen söyle ** Kaderi baştan yazmak imkansız Güldürsen güldürsen sen güldürürsün Rüzgardı geldi geçti bin bir acıyla Ne yazık ki yalanmış her şey Bitti sonunda ** Ayrılık oldu müjde Sevdanın zulmü böyle Ben tükendim ne olur son sözü sen söyle **

Anahtar Anahtarımı geri ver bu eve ait değilsin Aşkımı aldın ama buna layık değilsin ** Ağlama görmeyeceğim, yalvarma dönmeyeceğim Seni ve herşeyini canım Hafızamdan sileceğim ** Sil defterden adresimi Ne selam yolla ne de haberini Yok saydım seni bu son sözüm Doya doya bak bana bu son görüşün **

Bal Gibi Biliyorsun Sen aşk nedir bilmiyorsan Gönlüne sor söylesin Benim için çarpıyorsa kalbin benimlesin Ömür boyu bu hayatı paylaşalım seninle Diyemedim diyemedim sen gittin ellere **

Mahsuru mu Var Bu sana son vedam olsun buraya kadar Yüreğinde intikamın kor ateşi var Yukarıda bir Allah'ım var sesimi duyar Bir sebebim var mahsuru mu var ** Günahların ahirette bir hesabı var Şu gönlümde yalanım yok bedduam tutar Yukarıda bir Allah'ım var sesimi duyar Bir sebebim var mahsuru mu var Mahşere kadar mahsuru mu var ** Köle miyim sandın zalim, bir gururum var Pişmanlığın faydası yok neyine yarar Yukarıda bir Allah'ım var sesimi duyar Bir sebebim var mahsuru mu var Mahşere kadar mahsuru mu var **

Neden Aynısınız Tam sensizliğe alışmışken döndün neden Bıraktığın gibi bulamazsın yok o eski ben Bir yalandı son hataydı sevgin ve sen Aşk defterini kapadım artık senin yüzünden ** Kalbim deli gibi atıyor yine kızdım Her sevda gibi bu sevda da yanıldım Aşkın körkütük darbesiyle yıkıldım Kırılıp döküldüm sonunda yalnızlığa alıştım ** Kimseleri sevmeye gücüm yok Üstüme gelme çok üzerim çok Tanıdık laflara karnım tok Neden hep aynısınız hep yalancısınız **