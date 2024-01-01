-
Ben umdugumu buldum hayattan o da sen
Gördüğüm duyduğum en güzel şey
Onun da adı sen
Ben umdugumu buldum hayattan o da sen
Gördüğüm duyduğum en güzel şey
Onun da adı sen
Söz verdik biz Allah'a
Candan öte bir aşkla
Bir daha gelsem dünyaya
Yine sen ol yanımda
Söz verdik biz Allah'a
Candan öte bir aşkla
Bir daha gelsem dünyaya
Yine sen ol yanımda
Küçücük fırtınalar bizi bizden edemez
Kederli mutlulukla sınandık
Yine de aşkımız bitmez
Küçücük fırtınalar bizi bizden edemez
Kederli mutlulukla sınandık
Yine de aşkımız bitmez
Söz verdik biz Allah'a
Candan öte bir aşkla
Bir daha gelsem dünyaya
Yine sen ol yanımda
Söz verdik biz Allah'a
Candan öte bir aşkla
Bir daha gelsem dünyaya
Yine sen ol yanımda
Yine sen ol yanımda
Yine sen ol yanımda
-
Gül bahçesi dikensiz olmaz
Geçecek, geçecek
Ağlamam, sızlamam hiçbir şeye
Gün gelip devran dönecek
Gül bahçesi dikensiz olmaz
Geçecek, geçecek
Ağlamam, sızlamam hiçbir şeye
Gün gelip devran dönecek
İçimden öldürmek geliyor seni
Sadece söylemesi kolay
Bu yıl da aşk beni terk ediyor
Hayırlısı olsun, kısmet değilmişsin bana
(Kısmet değilmişsin bana)
Yaralıyım anla
Yine o yanında
Nasıl beklersin benden bir söz
Aklı başında?
Yaralıyım anla
Yine o yanında
Nasıl beklersin benden son söz
Aklı başında?
Gül bahçesi dikensiz olmaz
Geçecek, geçecek
Ağlamam, sızlamam hiçbir şeye
Gün gelip devran dönecek
İçimden öldürmek geliyor seni
Sadece söylemesi kolay
Bu yıl da aşk beni terk ediyor
Hayırlısı olsun, kısmet değilmişsin bana
(Kısmet değilmişsin bana)
Yaralıyım anla
Yine o yanında
Nasıl beklersin benden bir söz
Aklı başında?
Yaralıyım anla
Yine o yanında
Nasıl beklersin benden son söz
Aklı başında?
Yaralıyım anla
Yine o yanında
Nasıl beklersin benden bir söz
Aklı başında?
Yaralıyım anla
Yine o yanında
Nasıl beklersin benden son söz
Aklı başında?
**
-
Ben umdugumu buldum hayattan o da sen
Gördüğüm duyduğum en güzel şey
Onun da adı sen
Ben umdugumu buldum hayattan o da sen
Gördüğüm duyduğum en güzel şey
Onun da adı sen
Söz verdik biz Allah'a
Candan öte bir aşkla
Bir daha gelsem dünyaya
Yine sen ol yanımda
Söz verdik biz Allah'a
Candan öte bir aşkla
Bir daha gelsem dünyaya
Yine sen ol yanımda
Küçücük fırtınalar bizi bizden edemez
Kederli mutlulukla sınandık
Yine de aşkımız bitmez
Küçücük fırtınalar bizi bizden edemez
Kederli mutlulukla sınandık
Yine de aşkımız bitmez
Söz verdik biz Allah'a
Candan öte bir aşkla
Bir daha gelsem dünyaya
Yine sen ol yanımda
Söz verdik biz Allah'a
Candan öte bir aşkla
Bir daha gelsem dünyaya
Yine sen ol yanımda
Yine sen ol yanımda
Yine sen ol yanımda
-
Biraz kara bulutluyum ama gecer
Hesaplar bazen tutar
Bazen de doner
Bugun yara alırsam
Sanma acım diner
Gel ilacım sen ol yeter
**
Biraz kara bulutluyum ama gecer
Bazen de doner
Sanma ac?m diner
(scroll up)
**
-
Ayrılırken anlaştık, küsmeyecektik
Başkalarını sevemezsek yeniden deneyecektik
En kötü ihtimalle yalnız dost kalarak
Aklımıza estikçe, bir "Alo" diyecektik
**
Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam
Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam
Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam
Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam
**
"Bekle" dedin, bekleyemedim
Telefonun öbür ucunda
Korkak, sessiz dinledin
**
Aramadın, aramıyo'sun
"Bekle" dedin, bekleyemedim
Telefonun öbür ucunda
Korkak, sessiz dinledin
**
Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam
Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam
Ben dayanamadım, sensizliğe alışamam
Ama ben unutamadım hikâyemizi, yeni hikâye yazamam
**
Aramadın, aramıyo'sun
"Bekle" dedin, bekleyemedim
Telefonun öbür ucunda
Korkak, sessiz dinledin
**
Aramadın, aramıyo'sun
"Bekle" dedin, bekleyemedim
Telefonun öbür ucunda
Korkak, sessiz dinledin
**
Aramadın, aramıyo'sun
"Bekle" dedin, bekleyemedim
Telefonun öbür ucunda
Korkak, sessiz dinledin
**
Aramadın, aramıyo'sun
"Bekle" dedin, bekleyemedim
Telefonun öbür ucunda
Korkak, sessiz dinledin
**
Aramadın, aramıyo'sun
"Bekle" dedin, bekleyemedim
Telefonun öbür ucunda
Korkak, sessiz din...
**
-
Çok sevdim çok üzüldüm ben
Yinede pişmanım diyemem
Gün gelir çiçekler coşar, kuşlar öter
Her gün yeni umutla uyanmak güzel.
**
Ne ettimse kendime ettim
Bu benim yolum
Bilmeden kalp kırdıysamda elbet bir kulum
**
Çiçekler solar, kuşlar göçer
Yinede acısı tatlısıyla hayat güzel
Kötülük yoksa iyilik fark edilmez
Cefa cekmeyen dil sefasını süremez.
**
Her gün ağlayan alışmış, gülmeyi bilmez
Her şeye rağmen nefes almak güzel.
Ne ettinse kendine ettin
Bu senin yolun
Bilmeden kalp kırdıysanda canın sağ olsun.
**
Çiçekler açar elbet kuşlar döner
Umudun peşinde yorulmak güzel.
**
-
Bir sen vardın benim için,
Bir ben vardım senin için,
Sarmaşık güller gibiydik biz
Bir varmış bir yokmuş.
Hem azmış hem çokmuş.
**
Ne çabuk soldu bak sevgimiz
O zaman bir gönül hikayesi diyelim
Bu aşkın adına
Bir gurur yaktı bizi
Aklım fikrim hep yanında.
**
Kalbimi ısıtan gülüşün nerde, nerde?
İçimdeki ateşi söndür gelde, gelde
**
-
Biraz kara bulutluyum ama gecer
Hesaplar bazen tutar
Bazen de doner
Bugun yara alırsam
Sanma acım diner
Gel ilacım sen ol yeter
**
Biraz kara bulutluyum ama gecer
Bazen de doner
Sanma ac?m diner
(scroll up)
**
-
Bana güvenme,
Aynı şeyleri tekrarlamaktan yoruldum
Deli gibi seven kalmadı artık
Aşktan çoktan kurtulduk.
**
Biri giderse birisi gelir
Buna bir iki aşklar direnir
Acı çekmenin modası değil
Dert demode ah dert demode.
**
Unutup gidince acım dinecek,
Yüzüm gülecek,
Bir daha yara alsam bile
Üfle gececek, çabuk gececek.
**