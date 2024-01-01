Tek Dileğimsin Sessiz uzaklara, sensiz tuzaklara Düşecek gönlüm yine bir başına Sorular hep yanıtsız, geceler hep kaygısız Yanarım sensiz sabahlara Bitmedi ki dertlerim, dinmedi hiç özlemim Gitme sen tek dilegimsin ** Düşler hep canlanacak, hüzünler yok olacak Dudaklarım elbet seni bulacak Düşler hep canlanacak, hüzünler yok olacak Solan güller açacak ** Bitmedi ki dertlerim, dinmedi hiç özlemim Gitme seni çok özledim... **

Kara Yas Hiç, hiç yüzüm gülmüyor artık Hiç susmuyor yüreğimde ağlayan bu şarkı Ah derdime tek sebep sensin Gün geçmiyor dinmiyor içimde hasret sancısı ** Böyle aşklar zor yaşanır sevgilim Zor silinir bu acının izleri Zor unutur ellerim ateşini Yaktın gittin beni ** Kara yaslar içinde gönlüm Bir daha kimseyi bu kadar çok sevemem Öl deseydin inan ölürdüm Bir daha kimseye böyle yemin etmem **

Artık Dönmem Artık Dönmem çikmaza Girdi çaresizliğimle Sen Her Günüm Zehir Oldu Uzak Dur Benden Bir Hayal Diyim Kaldi Ilik Gecelerden Bitmeyen O Hoş Geceler Bitt Birden Git Aliştim Ben Sensizliğe Erken Dönmek Istesem Bile Artık Dönmem Bir Gün Doğsun Sabah Olsun Bitecek Feryatlarim Yeni Aşklar Ve Umutlar Dolacak Yarinlarim Bir Gün Doğsun Sabah Olsun Bitecek Feryatlarim Yeni Aşklar Ve Umutlar Saracak Yarinlarim **

Bırak Kim yaşar deli dolu bu sevdaları Kim anlar yana yakıla ağıtları Bilen biri çıkar elbet bir gün sonunda ** Aşk çoğu zaman ulaşılmaz bir bulut gibi En kötü yanı içindeki bu dikenleri ** Bırak erişilmezi oynama sen bana Yoksa unutulmaz oldu yitik bu sevda Artık tüketildi arzular yarı yolda **

Can Suyum İçler acısı, halime bak, içlar acısı Cansuyum ne büyük konuştum Çaresizim aç susuz kaldı yüreğim Cansuyum, seni sevmekti suçum ** Dönüşü yok yok bunun geri İhanet er geç ödenmeli Sen de yaz bunu yaz da gör bedelini ** Çare bulunmaz Derdime imdat Yetişin a dostlar yetti bu inat **

Hadi Yarim Ah kader yaktı yine Yürek yandı yine Koşuyor deli bir sevdanın peşinde Allahım duy beni bu aşk vurdu beni Gönül gitti elden ah kapıldı gitti ** Seni arıyor ellerim bu gece Seni sarıyor çaresiz gözlerim Bile bile işkence etme bana Anla beni anla sensizlik yetti canıma ** Hadi yarim bana he de yarim Hasretinden öldürme beni Hadi yarim bana he de yarim Sararıp soldum yeter üzme beni **

Sana Neler Oldu Zaman açıldı yalnızlığım Bekleyişim sürdü boşuna Sevgimin bedeni yorulmuş Korkular ansızın yanımda ** Doğmuyor güneş imkansız Bitmiyor gece insafsız ** Sorgusuz sualsiz Sensizlik sebepsiz Olmuyor be güzelim ** Sana neler oldu Gül yüzün soldu Sonunda sevgimize Olanlar oldu **

Sev Diyemem Gözlerin beni kor gibi yakar canım Fırtına kopar yaklaşma sakın Sevinçler uzak hüzünler bana yakın Allah'ım sabah olmasın sakın ** Gelemem sana gelemem sev diyemem ** Bedenim senin her anım yalnız senin Benliğimi sarar tenin ellerin Gün gelir masum bir bakış yeter bana Umutlar yeşerir taşar dünyama ** Bilemem seni bilemem, yanıyor bedenim Beni gönlüne sar diyemem ** Sen bana gül beni biraz oyala Bir günüm geçmedi yana yana Katlanamam bu acıya Yar bana gör bana gel **

Yak Deli Gönül Bir kere daha güneş doğdu karanlıklara Aşkın büyüsü her yanı sardı, sen yoksun or'da Bir kere daha güneş doğdu karanlıklara Aşkın büyüsü her yanı sardı, sen yoksun oysa Hasretim uzaklara açılmış bir gemi İçinde yalnızım, çaresiz, dertli Yine yak deli gönül Ne var ne yoksa at ateşlere E ben sana yalan, yasak mı oldum? Bu kaçış niye? Yine yak deli gönül Ne var ne yoksa at ateşlere E ben sana yalan, yasak mı oldum? Bu kaçış niye? Yine yak Bir kere daha güneş doğdu karanlıklara Aşkın büyüsü her yanı sardı, sen yoksun or'da Bir kere daha güneş doğdu karanlıklara Aşkın büyüsü her yanı sardı, sen yoksun oysa Hasretim uzaklara açılmış bir gemi İçinde yalnızım, çaresiz, dertli Yine yak deli gönül Ne var ne yoksa at ateşlere E ben sana yalan, yasak mı oldum? Bu kaçış niye? Yine yak deli gönül Ne var ne yoksa at ateşlere E ben sana yalan, yasak mı oldum? Bu kaçış niye? Yine yak deli gönül Ne var ne yoksa at ateşlere E ben sana yalan, yasak mı oldum? Bu kaçış niye? Yine yak deli gönül Ne var ne yoksa at ateşlere E ben sana yalan, yasak mı oldum? Bu kaçış niye? Yine yak deli gönül Ne var ne yoksa at ateşlere E ben sana yalan, yasak mı oldum? Bu kaçış niye? Yine yak deli gönül... **

Yalanmış Rengi Sevdaların Yollarım kayboldu yorgunum yokluğuna Bir sonbahar tutuştu yandı sokaklarda Yalanmış rengi sevdaların ** Özlemin ağlattı suskunum anılara Ah bembeyaz telaşım sessiz umutlarda Günahmış rengi sevdaların ** Sorgular beni yaşananlar bir ceza gibi Hasretim deli bedenim hep arzular seni **