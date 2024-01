Git, hadi git Yüreğin yanmadan Adımı anmadan Sabah yaklaşmadan Gideceksen git, unut beni Git, hadi git İçin sızlamadan Pişmanlık duymadan Vakit geç olmadan Gideceksen git, unut beni Bi' haber yolla ara sıra Allah aşkına Bir gün değil bir an bile unutmadım anlasana Bi' haber yolla ara sıra Allah aşkına Bir gün değil bir an bile unutmadım anlasana Bu kadar mı büyük sevdan? Bu kadar mı yanar kalan? Çok gidenler gördüm ardından Bir tek seni unutamam Bu kadar mı büyük sevdan? Bu kadar mı yanar kalan? Çok gidenler gördüm ardından Bir tek seni unutamam Git, hadi git İçin sızlamadan Pişmanlık duymadan Vakit geç olmadan Gideceksen git, unut beni Bi' haber yolla ara sıra Allah aşkına Bir gün değil bir an bile unutmadım anlasana Bu kadar mı büyük sevdan? Bu kadar mı yanar kalan? Çok gidenler gördüm ardından Bir tek seni unutamam Bu kadar mı büyük sevdan? Bu kadar mı yanar kalan? Çok gidenler gördüm ardından Bir tek seni unutamam Bu kadar mı büyük sevdan? Bu kadar mı yanar kalan? Çok gidenler gördüm ardından Bir tek seni unutamam Bu kadar mı büyük sevdan? Bu kadar mı yanar kalan? Çok gidenler gördüm ardından Bir tek seni unutamam **