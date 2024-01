Uzak, uzaksın bana Bir gülüş yeter bağlanmama O kadar zalim geçiyor yıllar Yardım et seni unutmama ** Uzak, uzaksın bana Bir gülüş yeter bağlanmama O kadar zalim geçiyor yıllar Yardım et seni unutmama ** Canım desen, ben seninim Ellere söyleme ben deliyim Aşk bu aklını alır Sersefil yolda bırakır ** İnan bana seninim Canım desen, ben seninim Ellere söyleme ben deliyim Aşk bu aklını alır Sersefil yolda bırakır İnan bana seninim ** Uzak, uzaksın bana Bir gülüş yeter bağlanmama O kadar zalim geçiyor yıllar Yardım et seni unutmama ** Uzak, uzaksın bana Bir gülüş yeter bağlanmama O kadar zalim geçiyor yıllar Yardım et seni unutmama ** Canım desen, ben seninim Ellere söyleme ben deliyim Aşk bu aklını alır Sersefil yolda bırakır ** İnan bana seninim Canım desen, ben seninim Ellere söyleme ben deliyim Aşk bu aklını alır ** Sersefil yolda bırakır İnan bana seninim **