Ya Habibi Hep aşk deli divane Derdiyle olur avare Aşıklar kalır biçare Bu işler anında olmaz Sevmekle gönül yorulmaz Anılarla kader yazılmaz Ben severim gelirim Ben deliyim giderim Sen ne işsin ben mühimim Ya ayni ya habibi Yanmışsın sen habibi Kim severse öder Vebali Ya ayni ya habibi Hep dertli ah habibi Arife yok tarifi Hep aynı ya habibi Dünya boş bak habibi Yaşanmaz dertli dertli Hep aşk deli divane Derdiyle olur avare Aşıklar kalır biçare Görünce gelir havale Nerden duymuş mahalle Anlatmış belli avare Ben severim gelirim Ben deliyim giderim Sen ne işsin ben mühimim Ya ayni ya habibi Yanmışsın sen habibi Kim severse öder Vebali Ya ayni ya habibi Hep dertli ah habibi Arife yok tarifi Ya ayni ya habibi Yanmışsın sen habibi Kim severse öder Vebali Hep aynı ya habibi Dünya boş bak habibi Yaşanmaz dertli dertli **

Affet Benim derdim senle değil kendimle Yüreğimle yeminimle Benim derdim senle değil gecemle Ah cehennem gecelerle ** Yıllar yaksada gördükçe resmimi Yıllar sussada andıkça ismimi ** Affet yanıyorum affet Hataları affet isyanımı affet Affet ağlıyorum affet Bir günaha mahkum kaderimi affet ** Yaşıyorum dargın bana yarınlar Küskün bana ah yarınlar Biliyorum neden suçlu çizgiler Yüzündeki yorgun izler **

Bunun Adı Sevda Ah yüreğim umutlara küskün Ah yüreğim tutsaklığına düşkün Seni yaşadım, seni istedim Seni kendimden bile çok sevdim ** Ah bedenim yılları tüketti Ah yüreğim ölümüne sevdi Kendi kendimi avuttum yalanla Asla sönmedi bu ateş zamanla ** Her derdime ortak ettiğim Duvarların dili olsa, konuşsa ** Bunun adı sevda, ölümüne sevda Yanma demekle olmuyor Bunun adı sevda başka dudaklarda Aynı tadı bulmuyor ** Bunun adı sevda, ölümüne sevda Yanma demekle olmuyor Bu can sana dargın hasretine yangın Gizli gizli ağlıyor ** Ah yıllara sorulmaz hesaplar Bak yollara döküldü umutlar Al kollarına, istersen dokunma Ben nasıl olsa kahroldum yolunda ** Ah yüreğim umutlara küskün Ah yüreğim tutsaklığına düşkün Kendi kendimi avuttum yalanla Asla sönmedi bu ateş zamanla ** Her derdime ortak ettiğim Duvarların dili olsa, konuşsa ** Bunun adı sevda, ölümüne sevda Yanma demekle olmuyor Bunun adı sevda başka dudaklarda Aynı tadı bulmuyor ** Bunun adı sevda, ölümüne sevda Yanma demekle olmuyor Bu can sana dargın hasretine yangın Gizli gizli ağlıyor ** Bunun adı sevda, ölümüne sevda Yanma demekle olmuyor Bunun adı sevda başka dudaklarda Aynı tadı bulmuyor **

Böyle Gelmiş, Böyle Gider Herkesin Özlemi bir yudum sevgi Bu rüzgarın peşinde olmuşuz deli Savrulup gitti kuru yaprak misali Kimden sorulacak bunların vebali ** Kimse sözünde durmadı ki Çare bulmadı ki ** Nedenini sorma Hiç kafanı yorma Böyle gelmiş böyle gider ** Dört elle sarılmış umuda herkes Tek vücut olmuş gibi ahlıyor nefes Mutluluğun esiri olmuş gidiyor Doymadan tadına neden yıllar bitiyor **

Gönül Belası Kabuslara katlanmaktansa Artık vazgeçtim rüyalardan Ayrılıklara katlanmaktansa Artık vazgeçtim sevdalardan Bunca yıl ne çektiğimi bir ben bilirim Yalnız kalmak uğruna vazgeçtim ** Kabuslara katlanmaktansa Artık vazgeçtim rüyalardan Bunca yıl ne çektiğimi bir ben bilirim Yalnız kalmak uğruna vazgeçtim ** Eksik olsun bu gönül belası Gözlerim ağlamaktan usandı Olmaz olsun bu gönül belası Ağzımı açmaya halim kalmadı ** Eksik olsun bu gönül belası Dudaklarımdan zehir olup aktı Olmaz olsun bu gönül belası Öldürdü beni nefes aldırmadı ** Eksik olsun bu gönül belası Gözlerim ağlamaktan usandı Olmaz olsun bu gönül belası Ağzımı açmaya halim kalmadı ** Kabuslara katlanmaktansa Artık vazgeçtim rüyalardan Bunca yıl ne çektiğimi bir ben bilirim Yalnız kalmak uğruna vazgeçtim ** Ayrılıklara katlanmaktansa Artık vazgeçtim sevdalardan Bunca yıl ne çektiğimi bir ben bilirim Yalnız kalmak uğruna vazgeçtim ** Eksik olsun bu gönül belası Gözlerim ağlamaktan usandı Olmaz olsun bu gönül belası Ağzımı açmaya halim kalmadı ** Eksik olsun bu gönül belası Gözlerim ağlamaktan usandı Olmaz olsun bu gönül belası Ağzımı açmaya halim kalmadı ** Eksik olsun bu gönül belası Gözlerim ağlamaktan usandı Olmaz olsun bu gönül belası Ağzımı açmaya halim kalmadı ** Eksik olsun bu gönül belası Dudaklarımdan zehir olup aktı Olmaz olsun bu gönül belası Öldürdü beni nefes aldırmadı **

Gülüm Bülbüle gül sorulurmu Akan seller durulurmu Seven gönül yorulurmu * Akar gözüm yaşı aman Derki ben dert taşıyamam Sen solarsan yaşayamam ** Sakın aşık olma gülüm Yaprağını yolma gülüm Dikenlerin bana batsın Yeterki sen solma gülüm **

Kim Yasaklar Bu Aşkı Ben yıllara esir olmuşum Ben sevdaya tutsağım ben yarab Ben yıllara zincir vurmuşum Bu sevdaya yanmışım ben eyvah ** Sar beni aşk dalgalandıkça Sev diye sormam sevdanla oldukça Tut elimi için kaynadıkça Al işte bedenim senin yaşadıkça ** Kimi yasaklar bu aşkı kime yasaklar Sevdalar aşk olur büyür feryatlar Kimi yasaklar bu aşkı nedir günahlar Al çekinme senin bu yanan dudaklar Kimi yasaklar bu aşkı kime yasaklar Düş sevdama yanarsa yansın dünyalar **

Of Aman Of yine bak başım yine dertlerde of of aman Of yine sen gururum yine yerlerde of of aman Sen yine sen yeminim yine sözlerde of of aman Ben yine ben seninim beni sevdikçe ben seninim ** Dön bana dön hazırım sana herşeyle gel hazırım Gel yine gel korkma hasretim sevgilim Ben sana mahkumum hasretler var yolunda of aman Ben sana sevdalı arzular of aman hey çılgınca ** Sen of aman bir sözle sattın beni Sen of aman yeminle yıktın beni Ben yanmışım aldanmışım aman aman aman aman ** Ah sen aman dar yollara sattın beni Sen sen aman sen dedikçe attın beni Ben ağlarım ben vurgunum aman aman aman ** Of of aman bir of çektim dağlar inledi Of of aman hayallere vurdun beni Ben yanmışım aldanmışım aman aman **

Son Kez Öp Ellerimi son kez tut Aşkımı bil unutma beni Bir daha sarıl son bir defa O güzel günlerin hatırına ** Anla seni sevdiğimi Anla sensiz gecelerimi Anla sensiz günlerimi anla ** Ne olur soru sorma bana Ne olur aşkımızı anla Biliyorum çok zor olsada Dinle dinle beni **

Tutmayın Beni Öyle bir ateş ki bu sorma Öyle bir sardı ki Allah Allah Gel bu gözlere esir olma Öyle bir vurdu ki Allah Allah Öyle bir bakış ki seninki Öyle bir yakış ki Allah Allah Öyle bir sevda ki benimki ahh Aklımı al hadi Sar beni sar hadi Uzun etme gel hadi Deli gibi seviyorum tutmayın beni Şaka değil yanıyorum tutmayın beni Ölürüm de vazgeçmem teslim olmam Hiç anlamam istiyorum tutmayın beni Deli gibi seviyorum tutmayın beni Şaka değil yanıyorum tutmayın beni Ölürüm de vazgeçmem teslim olmam Hiç anlamam istiyorum tutmayın beni Öyle bir ateş ki bu sorma Öyle bir sardı ki Allah Allah Gel bu gözlere esir olma Öyle bir vurdu ki Allah Allah Aklımı al hadi Sar beni sar hadi Uzun etme gel hadi Aklımı al hadi Sar beni sar hadi Uzun etme gel hadi Deli gibi seviyorum tutmayın beni Şaka değil yanıyorum tutmayın beni Ölürüm de vazgeçmem teslim olmam Hiç anlamam istiyorum tutmayın beni Deli gibi seviyorum tutmayın beni Şaka değil yanıyorum tutmayın beni Ölürüm de vazgeçmem teslim olmam Hiç anlamam istiyorum tutmayın beni Deli gibi seviyorum tutmayın beni Şaka değil yanıyorum tutmayın beni Ölürüm de vazgeçmem teslim olmam Hiç anlamam istiyorum tutmayın beni Deli gibi seviyorum tutmayın beni Şaka değil yanıyorum tutmayın beni Tutmayın beni